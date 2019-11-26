Проверки на еврейство для заключения брака. Комментарии раввинов

время публикации: 25 ноября 2019 г.,

На прошлой неделе редакция NEWSru.co.il опубликовала материал об использовании генетической экспертизы в проверках на еврейство, которые проводятся раввинатскими судами для израильтян, желающих заключить брак в раббануте.

Как мы уже сообщали, речь идет о двух разных проверках – проверке на родственные связи (когда сравниваются ДНК человека, еврейство которого подтверждено, и человека, еврейство которого поставлено под сомнение) и о митохондриальной генетической проверке (проверке на так называемый "еврейский ген"), существование которой отрицается раввинатскими судами (на запрос нашей редакции пресс-служба раввинатских судов на прошлой неделе ответила, что решения там принимаются "исключительно на основании Галахи").

Публикации об использовании раввинатскими судами проверок ДНК привело к иску в БАГАЦ, поданному партией НДИ в преддверии выборов в Кнессет 21-го созыва. Государственная прокуратура поддержала в Верховном суде позицию раввината и раввинатских судов, заявив, что речь идет об единичных случаях, и проверки ДНК проводятся только с согласия человека. БАГАЦ пока не вынес решения по данному иску.

После нашей публикации о проверках ДНК, вызвавшей заметный общественный резонанс, редакция NEWSru.co.il обратилась за комментариями к нескольким представителям ультраортодоксальной общины Израиля. Некоторые из них утверждали, что митохондриальные генетические проверки не принимаются раввинатскими судами и не применяются на практике. Но в распоряжении нашей редакции находятся три документа, подтверждающих применение таких проверок (из районного раввинатского суда Ашдода, из районного раввинатского суда Хайфы и из районного раввинатского суда Реховота). В этих решениях раввинатских судов по трем разным делам фигурируют распоряжения пройти митохондриальную генетическую экспертизу с целью проверить "принадлежность к группе ашкеназских евреев".

Наша редакция обратилась в канцелярию главного раввина Израиля Давида Лау с рядом вопросов о генетических проверках на еврейство. Пресс-секретарь Лау переадресовал наше обращение в пресс-службу раввинатских судов, ранее уже ответившую отказом на нашу просьбу о комментариях.

Однако редакции NEWSru.co.il удалось получить комментарий раввина Лау иным способом. В этом нам помог раввин русскоязычной общины Петах-Тиквы Хаим Бриск, любезно согласившийся передать Давиду Лау наши вопросы.

Главный раввин Израиля Давид Лау подтвердил раввину Бриску, что не готов дать интервью, однако, по словам Бриска, Лау уполномочил Бриска говорить от его имени с журналистами и объяснил, что митохондриальные генетические проверки являются "ненадежными" и на них можно полагаться гораздо меньше, чем на документы и на любые иные свидетельства. Однако "в единичных случаях", как заявил раввину Бриску Давид Лау, раввинатские суды действительно предлагали людям на эту проверку, так как это было "последним вариантом" попробовать помочь тем, кто был убежден в своем еврействе, однако не мог подтвердить это документально.

Редакция NEWSru.co.il не располагает точными данными о том, сколько человек были направлены на митохондриальные генетические проверки. В организации "Итим" нам сообщили, что у них есть сведения о "нескольких" таких случаях, и ни один из людей, получивших такое направление, не готов беседовать со СМИ.

Мы также не знаем, сколько всего человек были направлены на проверку ДНК на родственные связи. В "Итим" нам сообщили, что за последний год они получили 20 обращений от людей, которых в раввинатском суде направили на такую проверку. Представитель партии НДИ, подавшей иск против этих проверок в БАГАЦ, заявил нашей редакции, что в материалах искового заявления была использована информация, полученная от "Итим". По словам раввина Хаима Бриска, который ссылается на информацию, озвученную Давидом Лау, таких направлений было всего не более нескольких десятков. Не обладая точными цифрами, можно только предположить, что не все лица, направленные раввинатским судом для проверки ДНК, обращаются в "Итим".

Как мы уже писали, инициатором применения анализа ДНК для доказательства еврейства является раввин Исраэль Баренбаум, даян раввинатского суда в Москве, уже около пяти лет практикующий в России генетические экспертизы для доказательства еврейства. К сожалению, Баренбаум категорически отказался отвечать на вопросы нашей редакции. Однако с ним в Москве в течение многих лет работал ныне проживающий в Израиле рав Йосеф Херсонский, основатель и раввин русскоязычного еврейского сообщества и ортодоксальной синагоги в Тель-Авиве Jewish Point. Наш корреспондент побеседовал с раввином Херсонским о работе Исраэля Баренбаума и о проводимых раввинатскими судами проверках на еврейство для выходцев из стран бывшего СССР.

Если не учитывать эфиопскую общину, которой занимаются отдельные раввинатские суды, принято считать, что выходцев из стран бывшего СССР проверяют на еврейство гораздо тщательнее и придирчивее, чем представителей других общин. С чем это связано?

С уровнем ассимиляции и наличия еврейских институтов в стране исхода. К сожалению, в СССР не было регистрации брака по еврейским законам, не было раввината, в отличие от, скажем, европейских стран. А уровень ассимиляции был очень высок. Кроме того, после "перестройки" стало в некотором смысле выгодно быть евреем, а документы в то время легко подделывались или недорого покупались. То есть, когда в раввинате видят запись "еврей" в свидетельстве о рождении, выданном, скажем, после 89-го года, ему будет значительно меньше доверия, чем свидетельству от 1977-го.

Значит, переступая порог раввината, можно забыть о презумпции невиновности и быть готовым доказывать нечто, как правило, для себя очевидное?

Презумпция может быть совершенно разной – в нашем случае речь идет о презумпции еврейства или презумпции нееврейства. В случае с ассимилированной общиной, где смешанных браков больше, чем "внутриеврейских", презумпции еврейства нет. Но, конечно, в разных сегментах нашей общины презумпция будет разной.

Напрашивается вывод, что корень всех проблем в том, что в Израиле религия не отделена от государства. Единственным в стране официальным институтом для заключения брака между евреями является раввинат, где могут заключать браки только галахические евреи. Однако, благодаря закону о возвращении, не только галахические евреи могут стать гражданами Израиля и, соответственно, стремиться к созданию семьи. Получается, что, если бы в Израиле можно было заключить гражданский брак, это облегчило бы жизнь не только отдельным гражданам, но и религиозным институтам.

Если сделать две системы бракосочетания, религиозную и не религиозную, то уже через несколько десятков лет это может привести к жесткому разграничению внутри евреев – на две группы, одна из которых не будет сочетаться браками с другой. Во-первых, будет порой сложно определить, кто еврей, а кто нет. А во-вторых, появится множество "мамзеров". Статус "мамзера" приобретает тот, кто, например, рождается у замужней женщины и при этом не от мужа. Получается, когда хупа проведена кошерно (а это легко сделать и не обладая высокой компетенцией), а развод проведен, но не кошерно, по Галахе разведенная таким образом женщина продолжит считаться замужней, и когда она снова выйдет замуж и родит ребенка, этот ребенок будет считаться "мамзером". Статус "мамзера" переходит по наследству, и со временем распространяется в обществе и происходит то самое разделение евреев на две группы, которые не могут сочетаться браком между собой. Так, кстати, произошло с караимами. Многие из них считаются евреями, но "мамзерами", и сегодня евреям с караимами сочетаться браком нельзя.

Расскажите подробнее о методах, которыми пользуются в раввинатских судах.

Люди, которые занимаются проверками на еврейство, как правило, проходят специальное обучение – как минимум изучают азы психологии и криминалистики, учатся распознавать обман и отличать поддельные документы от настоящих. В каждой стране особенности этих проверок будут, конечно, разные. Если говорить про Израиль, то здесь есть всего несколько специалистов по проверкам на еврейство представителей русскоязычной общины, и именно к ним клерки в раввинате отправляют на экспертизу сомнительные случаи. Сред имен можно назвать Александра Дана, Нафтоли Шрайбера и Шимона Ар-Шалома. И все они работают с Исраэлем Баренбаумом, потому что никто в мире лучше Баренбаума не разбирается в проверках на еврейство русскоязычной общины с раввинской точки зрения. У него такой богатый опыт, что он, думаю, сталкивался уже с любыми нюансами. В Москве в раввинат только с вопросами о гиюре обращаются до нескольких тысяч человек в год. В Москву отправляют делать проверки на еврейство со всей России.

Что вы знаете о проверках с помощью митохондриальной ДНК?

Прежде всего, митохондриальная ДНК для проверки еврейства – это перспективная разработка, а не технология. К Баренбауму обращаются за установлением еврейства тысячи людей, и традиционный процесс проверки по документам может оказаться очень долгим, дорогим и трудоемким. Баренбаум же все время искал способ этот процесс упростить. Он искал для своей работы партнеров и нашел их. Часть из них – раввины, часть – ученые. Ученый устанавливает, какой именно генетический материал может являться доказательной базой, а раввин выясняет, что необходимо с точки зрения закона Торы.

Пока этот метод далек от идеала и находится на стадии разработки. Метод применяется только по добровольному согласию и используется не в качестве доказательной базы, а лишь как один из аргументов. Важно понимать, что отсутствие искомого генетического маркера ни в коем случае не считается доказательством того, что человек не еврей. Простой пример: благодаря гиюру человек может быть генетически стопроцентно не евреем, а галахически – стопроцентным евреем. Но если этот ген у человека есть, повышается вероятность того, что этот человек – еврей, повышается доверие к другим доказательствам – например, к документам.

Если этот инструмент когда-нибудь будет отточен так, что его можно будет использовать, то он будет помогать людям подтверждать еврейство. Когда человек является евреем, но не может это доказать, – это невыносимая ситуация. И большое счастье, когда человека можно от этого спасти.

И все же – почему проверки настолько тщательные? Почему тем, кто проверяет в раввинате на еврейство, так важно не ошибиться и не пропустить "в евреи" нееврея – настолько, что при наличии сомнений презумпция нееврейства побеждает?

Потому что в иудаизме крайне важны семья и народ. Если для светского человека брак – это чаще всего формальность, то для религиозного – нет. Наша религия не позволяет нам регистрировать смешанные браки. И если я нееврея запишу в евреи, так сказать, поставив на него сертификат кошерности, я нарушу этим целый ряд заповедей. И это грех перед людьми, которых я введу в заблуждение.

В каких случаях обычно рекомендуется проходить генетическую проверку на родственные связи?

В довольно редких. СССР, не желая того, оказал нам огромную услугу, создав параллельные системы архивов – ЗАГСов, рабочих, партийных, военных. И во всех документах записывалась национальность. И даже если пять архивов сожгли немцы или коммунисты, где-нибудь все равно документы сохранились. Районный архив сгорел, но областной сохранился. Областной сожгли – сохранился рабочий, военный. Мужчины ведь все были призывные. И в 90% случаев поиск документов – решаемая задача. Легко или сложно, но решаемая.

Но, допустим, я вижу документ, который вызывает у меня подозрения. В таком случае я запрашиваю так называемые "покрывающие" документы – документы родителей, бабушек, прабабушек. И на стыке поколений часто возникают сомнения. Могут не совпадать фамилии, имена, даты. Фамилии менялись при замужестве или разводе, чиновники иногда отказывались записывать еврейские имена. Раньше в таких случаях просили привести свидетелей, но эта система перестала работать еще в девяностые, дискредитированная распространенными лжесвидетельствами.

В таких случаях, когда по той или иной причине возникают сомнения в родстве – например, когда есть подозрение, что речь идет о приемной семье, – с развитием науки появился выход: сделать проверку ДНК на родство.





Материал подготовила Алла Гаврилова

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