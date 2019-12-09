Кубышка патриарха: как РПЦ тратит пожертвования верующих.

МОНИТОРИНГ СМИ: Из чего состоит и на какие цели расходуется бюджет Московской патриархии

Последний раз бюджет Русской православной церкви публиковался в 1997 году при патриархе Алексии II. С тех пор финансы Московской патриархии (МП) — центрального аппарата РПЦ — стали тайной за семью печатями. Пресс-служба патриархии не отвечает на вопросы о церковном бюджете, а просочившиеся в СМИ сведения крайне скудны и обрывочны. Daily Storm попытался составить картину того, сколько денег получает патриархия ежегодно и на что их тратит. Оказалось, что доходы МП не исчисляются многими миллиардами рублей, хотя так может показаться при взгляде на роскошное убранство храмов и из-за темпов их строительства.

Сумма собственных доходов патриархии (без учета траншей из государственного бюджета на определенные властями цели), согласно нашим подсчетам, составляет до миллиарда рублей в год. Эти средства Московская патриархия тратит на содержание своих управлений и отделов, на поддержку православных учебных заведений, на церковную дипломатию по всему миру и благотворительность, а также на нужды самого патриарха Московского и всея Руси.

Кубышка патриарха

Московская патриархия определяет, как живет вся Церковь, контактирует с властями России и других стран, решает все важнейшие церковные вопросы. Ее руководителем является патриарх, он возглавляет и Священный Синод — совещательный орган, который управляет РПЦ в период между Архиерейскими соборами. В Синод входят девять постоянных и пять временных членов — епархиальных архиереев. Пользуясь политической аналогией, Синод — это президиум партии, а Архиерейский собор — партийный съезд.

Глава XXI Устава РПЦ гласит, что патриарх и Синод являются главными распорядителями денег РПЦ. Но еще один — это Высший церковный совет, в который входят руководители синодальных отделов МП. В патриархии есть отделы, управления и комиссии. 19 из них подчиняются Синоду, еще 11 — непосредственно патриарху. Среди них пресс-служба, дипломатическая служба (ОВЦС), управления по делам молодежи, социальному служению и благотворительности и так далее.

Деньги в бюджет патриархии поступают в основном в виде ежемесячных платежей от епархий (епархиальный сбор), от различных церковных учреждений, предприятий и представительств за рубежом, а также в виде пожертвований. Пожертвования прихожан и спонсорские деньги составляют большую часть доходов. Устав не запрещает Церкви получать выручку и от ценных бумаг и вкладов, а также от работы компаний, учрежденных подразделениями РПЦ «самостоятельно или совместно с иными юридическими или физическими лицами», сказано в Уставе.

РПЦ по состоянию на начало 2019 года включает в себя 309 епархий с 382 архиереями на территории различных стран, в ее храмах служат десятки тысяч священников. В ней около тысячи монастырей и почти 40 тысяч приходов, в странах дальнего зарубежья действует 19 епархий с 977 приходами и 40 монастырями. Московская патриархия, получающая сборы от всех епархий, руководит всем этим, однако ее бюджет — это не бюджет всей Церкви. Каждая епархия и каждый приход обычно оформляются как отдельные юрлица, ведут собственную бухгалтерию и имеют свои банковские счета. Поэтому патриархия не в состоянии мониторить все денежные потоки в РПЦ.

Очевидно, что для управления такой колоссальной структурой необходим аппарат, а на его содержание нужны немалые средства.

Московские приходы

Ежемесячные сборы с епархий по всей России и со столичных храмов — крупнейшая статья доходов Московской патриархии. Сборы отчисляют и некоторые монастыри — ставропигиальные, то есть подчиняющиеся напрямую патриарху. Суммы поступлений не разглашаются, но, как рассказали несколько источников Daily Storm, объем сбора устанавливается индивидуально для каждого храма и монастыря и обычно составляет 15-30% от дохода. Настоятелей уведомляют об этом письмами или электронными сообщениями.

«Раньше поступления из епархий были символическими, сейчас они больше. Некоторые богатые митрополии могут отчислять до 50 миллионов в год. Бедные епархии ничего не платят, особенно расположенные на Дальнем Востоке», — рассказал Daily Storm протоиерей Всеволод Чаплин — один из немногих, кто общается с журналистами на тему церковных финансов.

По состоянию на 2016 года за год патриархия получает от епархий в общей сложности около 300 миллионов рублей, полагает Чаплин. Сейчас в РПЦ существуют 194 епархии на территории России. Деньги поступают в Финансово-хозяйственное управление РПЦ (ФХУ).

В Москве, как говорится в докладе патриарха Кирилла, действуют 1179 церквей, но службы проходят только в 516. Из них приходских храмов, которые посещает существенное число прихожан, — 301. Еще 117 — временные. Именно у этих 418 храмов достаточно возможностей для отчисления существенных сумм в МП. Возможности зависят от пожертвований прихожан и дохода церквей от продажи свечей и утвари. Некоторые храмы, имеющие свободные помещения, сдают их в аренду, чтобы заработать больше.

При этом более 760 храмов в столице — строящиеся или расположены в монастырях, при больницах, тюрьмах и других учреждениях, где мало прихожан. Как правило, они не отчисляют сборы в патриархию.

Источники в РПЦ подтвердили, что в Москве лишь около 400 храмов получают существенный доход. Из них 300, по приблизительной оценке, отправляют в патриархию в среднем по 500 тысяч рублей за год (обычно это 15-30% от всех доходов храма). Приблизительно по миллиону рублей платят около 100 храмов — они в основном расположены в густонаселенных районах Москвы. Лишь самые известные и популярные у верующих и туристов способны отчислять в патриархию более 1,5 миллиона рублей в год, считают собеседники в РПЦ. Ведь на каждого настоятеля, помимо «налога», возложена обязанность содержать свой храм в надлежащем виде и платить зарплаты священникам и персоналу. А деньги на это Церковь в подавляющем большинстве случаев не выделяет, поэтому настоятели сами постоянно ищут спонсоров.

«Очевидно, что посещаемые приходы, которые расположены в спальных районах, имеют большие финансовые возможности. Но есть и приходы, от которых нет никаких поступлений в патриархию: больничные, тюремные храмы, куда ходят люди, у которых нет никаких средств. Ситуация во всех храмах очень разная», — пояснил Daily Storm Всеволод Чаплин.

При этом, по словам протоиерея, в последние годы люди стали оставлять существенно меньше пожертвований. Из-за этого уменьшились и суммы сборов в патриархию.

«Мой приход — один из крупнейших в Москве. Мы отчисляем в патриархию в год примерно миллион двести тысяч рублей, — рассказал Daily Storm настоятель одного из храмов в спальном районе столицы. — Приход может находиться в центре и там может быть много прихожан, но там может не быть активной жизни: нет крещений, отпеваний. А на окраине, где люди живут, будет совсем другая ситуация».

Патриархия также получает деньги от ставропигиальных монастырей, которые находятся в России и других странах. Ставропигиальный («крестоутвержденный») — означает подчиняющийся патриарху. На сайте МП ставропигиальными названы 33 монастыря. В их числе Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, Оптина пустынь, Новый Иерусалим в Истре, Валаам, Соловки, Пюхтица и ряд других монастырей.

Собеседник Daily Storm в руководстве Троице-Сергиевой лавры рассказал, какие суммы отчисляют патриархии ставропигиальные монастыри: «Раньше они отчисляли 10% от того, что официально проводили по бухгалтерии. Ежемесячно Троице-Сергиева лавра отчисляла полтора-два миллиона», — сказал источник.

При этом он посетовал, что монастырям дорого обходятся визиты патриарха. В РПЦ есть устоявшаяся традиция: при каждом посещении высшего начальства оно получает от принимающей стороны суммы в конвертах. Получается, что эти расходы тоже уходят в МП. «Каждый визит патриарха обходится лавре в пять миллионов рублей, — сказал источник. —Надо всех разместить, накормить и что-то в карман положить».

Об истоках этой традиции рассказал Daily Storm настоятель одного из московских храмов, протоиерей Алексий. «Если архиерей приезжает в приход, то это большой праздник. Мы чтим архиерея как духовного отца. Это обычная благодарность священника. Без архиерея Церкви нет. Просто так должно быть. Сейчас это делается добровольно, насколько приход может это себе позволить. Обязаловки нет», — сказал священнослужитель.

Вывести среднюю сумму доходов Московской патриархии со ставропигиальных монастырей весьма сложно. Троице-Сергиева лавра — крупнейший и богатейший из них, имеющий свое хозяйство и расположенный недалеко от Москвы, — привлекает много туристов. Другие монастыри, вероятно, не могут отчислять в МП такие крупные суммы. Если считать, что из 33 монастырей половина отчисляет примерно полмиллиона рублей в год, а другая — миллион, то патриархия получает около 25 миллионов рублей ежегодно.

В целом, по приблизительной оценке, все московские храмы и ставропигиальные монастыри ежегодно пополняют «кубышку патриарха» на 400 миллионов рублей. Деньги поступают каждый месяц через викариатства в административных округах Москвы в Финансово-хозяйственное управление (ФХУ) Московской патриархии. Там средства оформляют и затем кладут на банковские счета. Несколько лет назад их хранили в банках «Софрино» и «Пересвет». Сегодня на сайте ФХУ в разделе «Реквизиты» указан банк ВТБ.

Свечи и патриаршее вино

Существенная строка доходов РПЦ — прибыль, получаемая предприятиями, принадлежащими Московской патриархии.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году оборот гостиницы «Даниловская» при МП составил 102 миллиона рублей, прибыль — около 4,4 миллиона, предприятие уплатило 877 тысяч рублей налогов. У патриаршего издательства оборот 40 миллионов, прибыль — 278 тысяч рублей, было уплачено налогов на 75 тысяч рублей. Оборот же церковного предприятия «Софрино», которое производит утварь, иконы и свечи, — два миллиарда, но по итогам года оно показало убыточность в 40 миллионов. При этом в 2015 году его оборот составлял почти три миллиарда рублей.

Единственный надежный источник дохода «Софрино» — продажа свечей, которые постоянно заказывают все храмы. Однако на содержание предприятия с дорогим оборудованием для золочения средств все равно не хватает. По словам Всеволода Чаплина, прибыль падает из-за того, что прихожане покупают все меньше церковной утвари и икон — у большинства они уже есть. А храмы приобретают их один раз.

«К тому же сейчас Китай производит дешевую утварь для всех конфессий, китайские производители зашли и на российский рынок», — посетовал отец Всеволод.

Сейчас Московская патриархия создает новое предприятие: винодельческое хозяйство «Мезыбь» в селе Дивноморское по соседству с резиденцией патриарха Кирилла. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», совладельцами хозяйства являются ФХУ МП и «Софрино». СМИ писали, что предприятие собирается производить классические сухие вина из популярных сортов винограда и продавать их под брендом Mezyb. По словам пресс-секретаря патриарха Александра Волкова, РПЦ будет использовать опыт католиков: «Не думаю, что это будет масс-маркет. Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино, как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить».

В 2016 году доходы от церковных предприятий протоиерей Всеволод Чаплин оценивал в 150 миллионов рублей в год. Сейчас из-за падения продаж церковных товаров речь, по его словам, может идти о 50-100 миллионах рублей.

Общая сумма регулярных поступлений в МП от московских приходов, ставропигий, епархий и церковных предприятий составляет около 800 миллионов в год.

«Праздничные настоятели»

На собранные разными способами деньги Московская патриархия содержит свой аппарат. Основные ее расходы — это зарплаты. По подсчетам на основании информации источников Daily Storm, содержание всех отделов и управлений обходится патриархии примерно в 150 миллионов рублей в год.

Интересная деталь. Как рассказал нам один из московских священников, раньше МП оплачивала из своего бюджета зарплаты всему аппарату, но теперь часть отделов и управлений перевели на самоокупаемость и они финансируются за счет нескольких московских храмов. Ежемесячно поступления составляют сотни тысяч рублей. Один из храмов с большим количеством прихожан отчисляет каждый месяц по 300 тысяч рублей на обеспечение деятельности патриарха Кирилла. Как отметил источник, для нынешних скудных на пожертвования времен это ощутимая сумма.

«Патриарх Кирилл назначил руководителей отделов МП настоятелями храмов. И теперь отделы финансируются храмами, настоятелями которых стали главы отделов. Их распихали по всей Москве, и приходы взвыли: свой штат кормить нечем, а тут надо давать большие суммы человеку, который появляется в храме только по праздникам», — рассказал собеседник в руководстве Троице-Сергиевой лавры.

Есть и другие примеры, как МП выходит из положения. Отдел по социальному служению и благотворительности находится на содержании спонсоров, оплачивая штат из регулярных пожертвований.

Патриарх

Содержание и обеспечение деятельности патриарха — одна из важнейших задач Московской патриархии.

Помимо проведения праздничных богослужений, предстоятель РПЦ часто встречается с государственными деятелями России и других стран, а также со священнослужителями иных конфессий. Для этих встреч у патриарха есть резиденции. СМИ чаще всего пишут про стоимость их строительства, но интереснее то, что в Церкви считают вложения в убранство резиденций политически важными и оправданными.

«Патриарх Кирилл нуждается в хорошей резиденции, а может быть, и в нескольких. Где можно было бы принять главу православного государства, раввина или муфтия. И потом нам не будут пенять, что мы мелкая организация, которая не может достойно встретить высокого гостя, а значит, не достойна внимания и уважения. Иначе потом патриарху придется сидеть у них в приемной и искать их расположения», — заявил Daily Storm протоиерей Всеволод Чаплин.

Резиденций у патриарха как минимум три: в Переделкине, в Дивноморске под Геленджиком — Духовно-просветительский центр РПЦ на юге России — и в Свято-Даниловом монастыре.

«Они оформлены как подворья, но по сути это резиденции», — говорит собеседник в РПЦ.

В мае 2019 года издание The Bell опубликовало статью о строительстве патриаршей резиденции за 2,8 миллиарда рублей в городе Пушкино. Правда, заказчиком выступило государство: управление делами президента. Но позже пресс-служба патриархии опровергла информацию о строительстве резиденции, заявив, что там будут размещаться члены Священного Синода, а для предстоятеля РПЦ предназначены только одна-две комнаты.

Источник в РПЦ рассказал Daily Storm, что ему известно о некоторых расходах на личные нужды патриарха Кирилла. Он отметил следующее: «Деньги уходят на содержание резиденций. Ну и на содержание семьи: сестры, родственников сестры и прочих. Его сестра неплохо живет. С ней стараются не связываться и по возможности ублажать».

Протоиерей Всеволод Чаплин по этому поводу заявил, что близкие родственники патриарха Кирилла «не могут бесконтрольно использовать церковные средства».

Рептильный фонд и «заначка на черный день»

Есть у Московской патриархии и другие важные, открыто говоря, политические задачи. Патриархия активно занимается церковной дипломатией. Это, естественно, требует затрат. Например, расходы Русской православной церкви на зарубежные представительства — епархии в других странах и различные общественные организации, коих насчитывается примерно 20-30 — составляют около 100-200 миллионов рублей ежегодно. Зарплаты церковных дипломатов — это далеко не все.

В РПЦ, как рассказал Daily Storm источник в церковных кругах, создан так называемый рептильный фонд — аналог фонда в царской охранке, из которого выплачивались деньги прессе и чиновникам за лояльность царскому двору. Так и в РПЦ есть фонд для финансирования лояльности иностранных чиновников и представителей других поместных церквей и конфессий.

Собеседник предположил, что отчасти из этого фонда оплачиваются расходы на урегулирование конфликта с Константинопольским патриархатом после создания на Украине автокефальной поместной православной церкви (ПЦУ). Константинопольский патриархат выдал Киеву томос об автокефалии, что спровоцировало конфликт с РПЦ. К слову, подчиненная Московской патриархии Украинская православная церковь находится на самообеспечении, денег из России не получает и в Москву их не отправляет.

«Я допускаю, что весьма дорогостоящие подарки могут делаться зарубежным чиновникам и православным иерархам. Но я не думаю, что есть какой-то специальный фонд. Многие предметы церковной утвари, которые были подарены иностранцам, предоставляло «Софрино», которое само их производит», — прокомментировал информацию источника протоиерей Всеволод Чаплин.

Также, по данным источников, в РПЦ откладывают часть свободных средств в «заначку». Ведь за сотни лет своего существования Церковь сталкивалась как с периодами лояльного отношения к себе со стороны власти, так и с гонениями.

Комментируя информацию о «заначке», протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что не уверен в ее существовании, но напомнил о лопнувших банках «Софрино» и «Пересвет». «Многое из того, что там хранилось, теперь утеряно», — заметил священник.

Благотворительность Московской патриархии

В отчете патриарха Кирилла за 2018 год говорится, что из средств, собранных с московских приходов и ставропигиальных монастырей, профинансированы четыре учебных заведения РПЦ, Московская клиническая больница святителя Алексия, телеканал «Спас» и частично — программа поддержки строительства храмов в российской столице.

Учебные заведения — это Московская и Санкт-Петербургская духовные академии, а также Сретенская и Московская духовные семинарии. В 2016 году бюджет Московской духовной академии (МДА) составил около 200 миллионов рублей. Как тогда писал дьякон Андрей Кураев, из бюджета патриархии учебное заведение финансируется на 50%, а оставшуюся половину традиционно дают спонсоры. МДА — крупнейшее православное учебное заведение России. Также в отчете сообщается, что в 2018 году 142 многодетных священнослужителя получили помощь на общую сумму около трех миллионов рублей.

При патриархии создан Фонд поддержки строительства храмов в Москве, который занимается возведением церквей, однако он финансируется из средств, полученных от благотворителей. Как удалось выяснить, эта организация в основном помогает с разработкой проектной документации, а деньги на само строительство добывают будущие настоятели храмов. Патриархия участвует в создании далеко не всех храмов, помогая только там, где не удалось найти спонсоров.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году Фонд поддержки строительства храмов в Москве получил 194 миллиона рублей взносов. На благотворительную деятельность он потратил 182 миллиона, три миллиона ушло на зарплаты сотрудникам. Главой фонда является руководитель ФХУ, митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий (Депутатов).

В отчете патриарха говорится, что в столичных приходах в 2018 году насчитывалось 365 социальных работников. Из них 56% — штатные сотрудники на окладе (одна треть — священнослужители), 44% — добровольцы или нештатные сотрудники. В 2018 году созданы 72 новые собственные социальные службы. Среди наиболее распространенных видов приходского социального служения можно выделить организацию добровольческих групп милосердия, пунктов приема и раздачи одежды, службы помощи семье, приходского консультирования. Всего в 2018 году при московских храмах действовало 1017 благотворительных организаций.

В Москве в 2018 году работали четыре столовые для бездомных и мобильный автобус благотворительного фонда «Помощник и покровитель», который ежемесячно оказывал помощь примерно 2200 нуждающимся. В восьми московских СИЗО работали 76 священников, поддерживая задержанных и предоставляя им книги, одежду и другую помощь. На церковные праздники арестанты получали от них подарки.

В 2018 году впервые была реализована «Программа помощи многодетным священнослужителям». Она включала в себя выплаты к началу учебного года — пять тысяч рублей на каждого школьника от семи до 18 лет. Помощь на общую сумму в 2,43 миллиона была оказана 142 священникам. Также от приходов ее получили 133 человека на общие суммы в 866,7 тысячи рублей (ежемесячные выплаты) и 1,35 миллиона рублей (единовременные). В этом списке — выплаты служителям Церкви при рождении ребенка, на это патриархия выделила 510 тысяч рублей.

Жить по средствам

Учитывая сложность организации и объем структуры РПЦ, становится понятно, почему нет федерального церковного бюджета. Московская патриархия мониторит только свои доходы от епархий, московских приходов и ставропигиальных монастырей, но не в состоянии отслеживать все пожертвования. Церковь — не финансовое учреждение, поэтому в ней не видят необходимости создания централизованной финансовой системы. Есть только епархиальные сборы, а в то, как епархии тратят свободные средства, патриархия не вмешивается. В результате большинство пожертвований тратится на содержание храмов, иначе они скоро обветшают.

РПЦ — это не корпорация, созданная для зарабатывания денег, заявил Daily Storm настоятель одного из московских храмов отец Алексий: «Если бы Церковь хотела зарабатывать деньги, то мы бы служили требы для всех: и атеистов, и католиков, и баптистов — лишь бы деньги давали. А так мы отпеваем только наших, крещеных православных».

Протоиерей Всеволод Чаплин также высказался о роли денег в жизни Церкви: «Некоторые считают, что денежный вопрос в Церкви главный. В советское время в РПЦ пришло много людей, которые были весьма одарены в коммерческих вопросах. Если бы они пошли в бизнес, то, может быть, стали бы успешными бизнесменами и смогли бы сколотить большие состояния, которые бы потратили на себя. Но сама жизнь этих людей показывает, что в Церковь они шли не за деньгами. А сейчас этих денег стало совсем немного. Поэтому искать какую-то шкурную мотивацию в Церкви странно. Но то, как расходуются средства, — это вопрос повышенного морального значения».

По словам протоиерея, сейчас школьный учитель в среднем получает больше священника, так что церковь перестала быть местом обогащения.

Закрытость финансовой деятельности РПЦ одобряют далеко не все священнослужители. Многие из них выступают за прозрачность, но не идут против общецерковного принципа «так принято». Всеволод Чаплин считает, что надо вернуться к практике публикаций расходов и доходов, как это было при патриархе Алексии II. Ведь открытость скажется и на отношении миллионов россиян к Церкви.

«Главный вопрос — что делать. Прежде всего, жить по средствам. Почему бы не пригласить нескольких экономистов и вместе с ними не взвесить все доходы и расходы? А потом вместе со всей Церковью — с духовенством и мирянами, которые и наполняют ее бюджет — обсудить, на что средства надо тратить, а от чего стоит отказаться», — выразил свое мнение протоиерей.

«Важно, чтобы каждый прихожанин понимал, куда церковные средства тратятся. Нужно, чтобы к людям не относились как к кормовой базе, так как они члены христианского братства», — добавил Всеволод Чаплин.

Daily Storm при подсчете доходов Московской патриархии не учитывал спонсорскую помощь от физических и юридических лиц, в том числе госкомпаний, поскольку ее объемы и регулярность невозможно предсказать. Церковь участвует в жизни общества и государство выделяет деньги на определенные цели и мероприятия, которые проводятся силами РПЦ. Иногда это крупные суммы — сотни миллионов рублей в год. Эти статьи расходов бюджета являются открытой информацией.





Александр Слабиев, "DAILY STORM", 6 декабря 2019 г.

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