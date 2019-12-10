Посол Латвии в России: мы не сожалеем, что нацисты не победили

BB.LV 5 декабря, 2019

Что посол Латвии пообещал самому молодому губернатору России? Как контрсанкции влияют на производителей шпрот? Зачем МИД Латвии помог завести в Калининград книги со свастикой? Об этом порталу «РБК Калининград» рассказал посол Латвийской Республики в России Марис Риекстиньш, который приехал в Калининград и был принят местным губернатором Антоном Алихановым.

Марис Риекстиньш - в центре (фото МИД ЛР).

— На международном уровне сложилась непростая политическая ситуация. Как это влияет на экономические отношения Латвии и России?

— Причины всем ясны — это 2014 год, Крым, Украина, санкции, контрсанкции. Конечно, это не может не повлиять на экономические отношения. Многие считают, что обстановка помогает российским производителям. Но цифры показывают довольно сложную ситуацию в привлечении иностранных инвестиций, без которых рост экономики будет замедлен. Думаю, заинтересованность в позитивной динамике имеет место быть с обеих сторон.

Мы видим, что российские контрсанкции влияют на определенные категории товаров: молочные, мясные продукты и так далее. Имеются и дополнительные санкционные шаги. Например, в адрес латвийских производителей в 2015 году был принят запрет насчет рыбной продукции из-за контроля качества, но нам это кажется надуманной причиной.

Запрет повлиял на наших производителей, но они смогли переориентироваться. Полтора года назад для одного предприятия ограничения были сняты. На вопрос о возвращении на российские прилавки руководство компании заявило: «Есть более стабильные рынки». А в Россию постараются продать излишки производства. Полностью вернуться на российский рынок конкретно та компания не желает: у нее нет гарантий, что ситуация не повторится.

— Раз речь зашла о политике — не вызывают ли у вас обеспокоенности события, происходящие в Латвии, которые, возможно, косвенно можно истолковать как пересмотр истории Второй мировой войны? Например, осквернение Памятника воинам-освободителям Риги, факельные шествия.

— Мы всегда можем выдернуть из контекста какие-то моменты и преподнести их как всеобщие тенденции. Осквернение памятников осуждаемо в любом государстве. Из отдельных неприятных случаев делать общие выводы неправильно.

Некоторые российские политики стараются навесить ярлык на отдельные государства. В том числе на Латвию — якобы мы сожалеем, что немцы не победили. Это не так. Мы отдаем честь бойцам, павшим во Второй мировой войне. Каждый год 8 мая отмечаем победу над фашизмом. Но наша точка зрения следующая: в 1944 году войска СССР, освободив Латвию от немцев, не ушли домой, а остались еще на 50 лет. Люди об этом помнят, эти события вызывают у нас разногласия. Однако нам как соседям необходимо вести диалог и находить точки соприкосновения.

— В апреле этого года в Калининградской области вызвала некую обеспокоенность ситуация с выставкой частной коллекции букварей Юриса Цибульса, в которой на страницах некоторых изданий присутствовали изображения немецкой свастики (подробнее – ЗДЕСЬ). Как вы это прокомментируете?

— До этого выставка проходила в разных государствах. Отношение к ней в разных странах может быть абсолютно разным. Думаю, самая большая проблема в том, что организаторы недостаточно внимательно просмотрели экспонаты. Есть темы, которые одной аудитории ничего не говорят, а для другой весьма чувствительны. Жаль, что из хорошей задумки — а эта коллекция букварей одна из самых больших в мире — получился плохой результат.

— Против России действует ряд санкций. Насколько это мешает развитию российского бизнеса в Латвии?

— Не думаю, что это мешает. Европейские санкции точечные. Они относятся к конкретным должностным лицам или предприятиям, которые имели какое-то отношение к событиям 2014-го и последующих годов. Есть ограничения для европейского бизнеса и его экономических проектов в Крыму.

Российские контрсанкции горизонтальные и действуют на категории продуктов. На европейских предпринимателей эти меры сильнее влияют, нежели те, что были введены для российских компаний. Если бизнесмена нет в санкционном списке, то у него нет никаких проблем.

— Что необходимо сделать сторонам, чтобы создать благоприятный климат для ведения бизнеса?

— Не могу назвать нынешний климат неблагоприятным. Рост торгового оборота и увеличение турпотока имеют место. По инвестициям Россия занимает одну из ведущих позиций в Латвии. Думаю, для улучшения отношений между Западом и Россией есть ключ в Нормандском формате. Многие ожидают, чем закончится встреча 9 декабря в Париже, в которой будут участвовать руководители России и Украины, Германии и Франции. Какие-то сдвиги по выполнению минских соглашений, конечно, могут повлиять на дальнейшие дискуссии в Европейском союзе о том, пришел ли тот момент для модификации санкционной политики или еще нет. Но позиция Евросоюза четкая: если не будет продвижения по минским соглашениям, санкционные механизмы останутся без изменений.

— В целом как вы оцениваете отношения между Латвией и Калининградской областью?

— Если посмотреть в целом на торгово-экономические отношения между Латвией и РФ за последний год, то по внешнеторговому обороту мы достигли уровня в 3,2 миллиарда евро. Доля калининградской торговли у нас составляет меньше 2% от этого объема. Исходя из этих цифр, мне кажется, что этого мало: у нас географическая дистанция небольшая по сравнению с другими регионами РФ.

Каждый год наше консульство в Калининграде выдает порядка 7 тысяч виз. Однако эта цифра не растет. Тогда как по России увеличивается примерно на 7–8% в год. Мы хотим стимулировать пассажиропоток на калининградском направлении.

У нас имеется прямое авиасообщение между Ригой и Калининградом, которое осуществляет AirBaltic в летнем расписании. За последний год увеличилось число пассажиров на этом направлении. Я обещал губернатору, что передам авиаперевозчику пожелания калининградцев сделать эти рейсы круглогодичными. Руководство авиакомпании будет рассматривать свои бизнес-планы и расчеты.

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