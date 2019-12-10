Индустрия VIP-алии или Алия с обратным билетом

30.11 MIGnews.com

Издание Макор Ришон опубликовало большой материал о новом виде “алии” из стран бывшего СССР.

Авторы утверждают, что значительная часть новых репатриантов, в особенности из России, прибывают в Израиль только ради получения загранпаспорта, денег корзины абсорбции - и через несколько дней или недель покидают страну.

Источники Макор Ришон среди русскоязычной алии говорят о настоящей “индустрии” по получению дарконов (израильских загранпаспортов).

Существенные изменения в характере алии из России начались в 2017 году, когда были введены изменения в закон о паспорте. Согласно новому закону, репатрианты могут получить даркон в течение трех месяцев с момента прибытия в страну - а не ждать год, как это было в прошлом. В реальности, загранпаспорта можно получить еще быстрее.

Предприниматели немедленно распознали серьезный коммерческий потенциал , таящийся в этом законе. В России появилось множество заманчивых объявлений, типа “Израильское гражданство за два дня”. Так, компания Russia - Israel предлагает получение израильского паспорта с минимальными затратами времени и без всяких бюрократических проволочек. Компания утверждает, что 99% ее клиентов проходят первое интервью в израильском посольстве без всяких проблем. Стоимость удовольствия - не маленькая, 12 тысяч евро. Компания предлагает клиентам израильский адрес, встречу в аэропорту и помощь в последующем получении американской визы. Компания утверждает, что помогла более чем тысяче семей.

Журналисты Макор Ришон отправились в министерство абсорбции с тем, чтобы уяснить масштабы описываемого феномена. Каждый новый репатриант по прибытии в Израиль получает конверт с 2500 шекелей. После этого он должен открыть счет в израильском банке и передать данные о нем консультанту по абсорбции. Министерство начинает переводить положенные каждой репатриансткой семье платежи. Семья с тремя детьми в возрасте до 17 лет может получить до 60 тысяч шекелей. Если репатриант покинул страну, платежи прекращаются.

По данным министерства абсорбции, за три последних года в Израиль прибыли 59 563 новых репатрианта из стран бывшего СССР. 86% из них получили корзину абсорбции. 14%, по выражению министерства, “находятся в процессе осуществления своих прав”.

Таким образом, речь идет примерно о 8500 человек, которые не живут в Израиле - и потому не получают корзину. У этих репатриантов нет банковского счета в Израиле - или не передают министерству абсорбции информации о них.

В Сохнуте признают наличие проблемы и утверждают , что ее масштабы - куда выше, чем признает министерство абсорбции. Высокопоставленный источник в Сохнуте говорит: “Я предполагаю, что 25% тех, кто прибыл сюда из стран бывшего СНГ сделали это только ради того, чтобы получить паспорт и покинули страну немедленно после того, как он у них оказался. Некоторые из них прибыли в страну, пожили тут несколько недель и улетели. У них никогда не было израильского адреса - и потому их попросту нет в статистике министерства абсорбции”.

В Сохнуте совершенно не удовлетворены происходящим: “Мы встретим любого, кто хочет совершить алию с радостью и любовью. Любой, кто едет сюда ради паспорта - использует Государство Израиль представляет собой проявление негативного феномена и злоупотребляет Законом о Возвращении. Если они не возвращаются, почему они используют Закон о Возвращении?”.

Инициатор изменений в законе о паспорте, депутат Одед Форер (НДИ) не видит никаких проблем: “До тех пора, пока все производится согласно установленному порядку, у меня нет никаких проблем с этим. Человек хочет паспорт - человек получает паспорт”.

02.12 MIGnews.com

…В начале девяностых в центре Иерусалима стоял крупный мужчина и глубоким басом, без аккомпанемента, пел русские романсы. Говорили, что он собирает деньги, чтобы вернуть полученную корзину абсорбции и уехать обратно в Россию. Его семья была уже там: жена пошла на прежнюю работу, дочка – в ту же школу, а он остался отдавать долги. Абсорбция давалась тяжело, вернуться хотели бы многие, но уехать в те времена из Израиля было непросто и недешево. Хотя уже тогда существовали конторы, предлагающие иммиграцию в Канаду и грин-кард. К сожалению, нет статистики, сколько олим 90-х покинуло Израиль в первые годы.

С тех пор многое изменилось, и было бы странно, если бы этим никто не воспользовался. Мир стал более открытым, у людей появились деньги на путешествия. Тут-то и обнаружилась ценность израильского загранпаспорта, он же даркон, с его правом безвизового въезда во многие страны. С 2017 года его стали выдавать не после года пребывания в стране, а всего через три месяца, и даже сразу по прибытии (на особых условиях). На постсоветском пространстве по-прежнему было неспокойно, где-то даже опасно, но и жизнь в Израиле, как известно, тоже не сахар. Одним словом, многие евреи решили обзавестись израильским гражданством «про запас» либо для удобства пересечения границ. Спрос породил предложение в виде посреднических контор, которые за солидную сумму обещают оформление гражданства вместе с вожделенным дарконом за считанные дни. Мол, приезжаете с обратным билетом, получаете все необходимое и летите домой – уже израильтянами.

Об этих «фальшивых олим» написала недавно газета «Макор ришон», и статья предсказуемо вызвала бурю возмущения. Больше всего шума поднялось именно в русскоязычных СМИ и соцсетях, где ветераны Большой Алии клеймили обманщиков и требовали изменить Закон о Возвращении.

Между тем, ситуация хорошо известна всем причастным организациям и ответственным лицам, начиная с Сохнута и кончая МВД, но не вызывает у них такой озабоченности, как у части общественности. «Макор Ришон» приводит слова чиновника Сохнута, который подтверждает, что около 25% репатриантов сразу же покидают страну. Причина спокойного отношения к этому факту проста: действия «олим с обратным билетом» не нарушают закона, по крайней мере, в его сегодняшнем виде. Граждане Израиля не обязаны жить в Израиле. Люди с дарконами давно уже рассеяны по всему миру, и это не так уж плохо для еврейского государства.

Сам по себе ажиотаж вокруг дарконов и легкости их получения порожден рядом мифов, отчасти раздутых, отчасти не имеющих отношения к реальности. Например, на пространствах СНГ распространено мнение, что израильское гражданство спасет его обладателей от «железного занавеса», уголовного преследования, геноцида и прочих внезапных проблем в стране проживания. Все это – глубокое заблуждение. Россия, например, признает только свое гражданство, независимо от количества у россиянина других паспортов, так что выехать через закрытую границу по даркону не получится. Израиль не раз выдавал своих граждан по запросу других стран. В крайнем случае человек, подпадающий под ЗОВ, может приехать в Израиль по безвизовому режиму и подать прошение о смене статуса. Что касается чрезвычайных ситуаций, когда людям грозит опасность, спасательные операции обычно проводятся для всех евреев, независимо от паспортов (так было в Югославии, Абхазии, Эфиопии, Йемене и т.д.). Так что посредники просто играют на страхах и неосведомленности людей.

Обретение даркона для безвизовых поездок - дорогое удовольствие, которое могут позволить себе немногие. Если верить цифрам, озвученным СМИ (якобы посредники берут за помощь в оформлении гражданства 12-13 тысяч долларов), то за такую или немногим большую сумму можно купить гражданство одной из бедных европейских стран, позволяющее жить и работать в ЕС.

Другое дело, что среди олим с обратным билетом некоторые умудряются получить «корзину абсорбции», то есть фактически ограбить государство. Это, конечно, возмутительно, но… не так просто. Для этого нужно либо прожить в Израиле какое-то время (то есть потратить полученные деньги), либо обзавестись фиктивным адресом, что есть откровенное мошенничество. С последним власти должны бороться, но честно говоря, даже хорошо, что такие люди уезжают из нашей страны. Было бы хуже, если бы они остались и продолжали обманывать всех вокруг. Кстати, 14% новых олим не воспользовались правом на корзину абсорбции. Среди них есть известные деятели культуры, для которых израильское гражданство – знак принадлежности к своей исторической родине.

СМИ пишут о том, что легкостью получения даркона пользуются преступники и бандиты с постсоветского пространства. Ну что ж, даже странно, если бы здесь не вспомнили русскую мафию. Вот только для настоящих мафиози нет проблем получить гражданство практически любой страны. И вряд ли Израиль будет защищать их от зарубежного правосудия.

Ну и конечно, журналисты не могли не упомянуть, что большинство нынешних новых репатриантов – негалахические евреи, и их растущее количество меняет характер государства. Однако речь идет о людях, подпадающих под Закон о Возвращении, - они никого не обманывают. Если же они не остаются здесь, то, согласно логике радетелей о чистоте расы, для еврейского характера государства это только к лучшему.

Еще один миф: евреи из Европы и Америки репатриируются в Израиль, чтобы здесь жить, в отличие от «фальшивых олим» из бывшего СССР. Между тем, из последней волны французской алии, которая была активна в 2013-2015 годах, многие вернулись обратно и продолжают уезжать. «Французы» в этом не одиноки – уезжают и «русские», и «американцы», и сабры. Страну покидают молодые, образованные, целеустремленные, те, кто любит Израиль, знает его язык и культуру, служил в армии, платил налоги. Они хотели бы жить дома, но не могут найти здесь достойную работу и заработок. Вот этой проблемой и стоит заниматься еврейскому государству. А те, кто не чувствует связи с этой землей, – пусть летят, куда хотят.

Автор//: Ирина Петрова

От скаута: Меня умиляет, когда некоторых евреев до глубины души возмущает ситуация, что другие евреи поступают по-еврейски. Нет ли здесь скрытого антисемитизма??!!

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