Путин бросает Макрону кость

Author Alexander Boot Writer, critic, polemicist

Posted on 29th December 2019

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Мэнни (Manny - см. примечание *) должен потребовать найти пропавшую ногу генерала Гюдена, чтобы его останки можно было правильно собрать





Уже несколько месяцев Мэнни умоляет Влада о хоть о каком-нибудь доброжелательном жесте, каким бы банальным он ни был, который позволил бы французам полюбить один из самых подлых и опасных режимов на земле.

Полковник КГБ, наконец, прислушался к просьбам Мэнни и согласился отдать разложившиеся кости генерала Наполеона Шарля-Этьена Гюдена, который потерял свою ногу во время похода французов на Россию в 1812 году. В то время, [после гибели генерала] его сердце было вырезано и похоронено на кладбище Пер-Лашез, а остальная часть его тела, за исключением отсутствующей ноги, была недавно обнаружена в Смоленске.

Теперь эта оставшаяся часть может быть возвращена в Les Invalides (Дом инвалидов), и Мэнни отчаянно пытается убедить всех, что этот дешевый жест является достаточным доказательством доброй воли Путина по отношению к Франции.

При этом он доказал, что не только от возвышенного до нелепого всего лишь один небольшой шажок. Этот наполеоновский афоризм может также относиться и к умиротворению и капитуляции, как может обнаружить Мэнни, и к прагматизму и проституции, как мы поняли о самом Мэнни.

Со всей безудержной женственностью Мэнни влюбился во Влада Путина, в его обнаженный торс экс-Чиппендейла (Chippendales - см. примечание**) и маскулинный жаргон мафиозного дона.

В течение многих лет Мэнни строил из себя “целочку”, да и Влад тоже не сильно пытался влюбить его в себя. Он даже финансировал неофашистскую партию Марин Ле Пен, которая едва не победила Мэнни на последних выборах.

Но, что было то прошло и быльем поросло, решил Мэнни. Путин согласился, сославшись на соответствующую, более запоминающуюся российскую пословицу: «Кто старое помянет - тому глаз вон».

Как и положено политику, Мэнни скрывал свои девичьи эмоции за геополитическими словесами . «Европа исчезнет», - сказал он,- если ЕС не будет обхаживать полковника КГБ.

Это не совсем соответствует параллельному заявлению Мэнни о том, что НАТО следует расформировать, потому что Россия больше не представляет угрозы. Если она не представляет угрозы, то нет нужды и в обхаживании. А если угроза все таки существует (вплоть до угрозы уничтожить Европу), то тогда НАТО жизненно важна и необходима - если только Мэнни не считает, что карликовые вооруженные силы Франции достаточно сильны, чтобы держать Россию в страхе.

Вообще, Мэнни интересуется древней историей, при этом мало что знает о ней. Так, на него произвело сильное впечатление то, как Путин прививает и способствует развитию культа Петра Великого, про-западного русского царя.

Если бы он углубился в русскую историю, он обнаружил бы, что культ Петра никогда не нуждался в поддержке. Сталин видел себя фигурой подобной Петру, и в этом смысле, как и во многих других, Путин просто следует своему образцу для подражания.

В любом случае, Мэнни было бы целесообразно сузить фокус и взглянуть на более свежую историю и, в этом отношении, - на более свежие кости. Например, те, которые принадлежат 212 000 французов, убитых во время Второй мировой войны, включая несколько тысяч из тех, кто по разным причинам оказался в советском плену и умер там.

Многие факторы способствовали началу этой войны, но одним из них было преступное умиротворение Гитлера правительствами Франции и Великобритании. Параллели с сегодняшней ситуацией просто вопиют о необходимости их проведения.

Эти представители Запада вели оживленную торговлю с нацистской Германией, поставляя ей большую часть необходимого ей сырья, пока Советский Союз не занял их место. В то же время они многократно сотрясали воздух громкими заявлениями, осуждая нацистские эксцессы.

Сегодня ситуация очень похожа. Европейские правительства ввели санкции против России после ее агрессии в 2014 году против Украины, но при этом никогда не упускали из виду деловые отношения с путинскими энергетическими концернами.

Точно так же, как Гитлер использовал западные поставки для наращивания своей военной мощи, Путин закачивает российские нефтедоллары во все более изощренное вооружение, включая только что развернутые гиперзвуковые ракеты.

Жаргон умиротворителей также странно похож. Да, г-н Гитлер не должен был устраивать аншлюс Австрии, и при этом он не должен был оккупировать Судетскую область. Но давайте не будем забывать, что эти места населены немцами, поэтому Гитлер действительно вернул себе законные владения Германии.

В том же духе западные миротворцы говорят, что Путин был немного нахальным, когда захватывал Крым, но с другой стороны, он все равно был русским, и в нем в основном живут русские. Фактически, Крым был русским в течение того же периода, что Индия была британской, плюс-минус пара лет.

Но сегодня умиротворители прислушиваются к таким аргументам не больше, чем в конце 30-х годов. Они отказываются видеть, что, когда мерзкие режимы склонны к агрессии, они начинают действовать постепенно, шаг за шагом, проверяя как много им может сойти с рук после каждого сожранного куска.

Так действовал Гитлер в 30-х годах, и именно так действует Путин. Западу потребовалось пять лет, чтобы подавить свое негодование по поводу вопиющей агрессии против Украины, и в начале Мэнни был одним из самых возмущенных обвиняющих.

И все же человек из КГБ знал свои жертвы: он знал, что они рано или поздно придут к нему, и Мэнни не разочаровал. Но, по крайней мере, он может претендовать на кости генерала Гюдена.

PS Прошлой ночью один французский джентльмен выразил своё негодование по поводу того, что я провожу столько времени во Франции и все же испытываю отвращение к ЕС. Используя ту же логику, ответил я, французу 30-х годов, который любил Баха и Бетховена, следовало бы также любить Гитлера. Мой собеседник не понял аналогию.

Примечания переводчика, perevodika.ru

* Manny - в английском языке уменьшительная форма имени Эммануэль, соответствует русскому - Моня

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