опубликовано редакцией на Переводике 31.12.19 01:48 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Daily Star Sunday”,

"U.S., German, Israeli envoys weigh in on Russian WWII claims" Ливан - 30 декабря 2019 г. Всё как всегда - против России - единым фронтом Американский, германский и израильский послы высказались против утверждений России по поводу начала Второй мировой войны Associated Press WARSAW, Poland: В понедельник, послы США, Германии и Израиля, в Варшаве высказались против утверждения президента России Владимира Путина, что Польша несет часть вины за начало Второй мировой войны. «Уважаемый президент Путин, Гитлер и Сталин вступили в сговор, чтобы начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», - написала посол Джоржет Мосбахер в Твиттере на английском и польском языках. Российское посольство там же, в Твиттере возразило в твиттере ей словами: «Дорогой посол, вы действительно думаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?» Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда немецко-фашистские войска вторглись в Польшу. Две недели спустя советская Красная Армия также атаковала вооруженную армию Польши с востока, что поляки до сих пор называют «ударом в спину». Несколькими днями ранее Германия и Россия подписали Пакт о ненападении с секретным протоколом о разделе Польши и стран Балтии между собой. В течение Второй мировой войны погибло около шести миллионов поляков. Недавно Путин утверждал, что сговор между западными державами и Адольфом Гитлером подготовил почву для Второй мировой войны. Он также назвал Польшу антисемитской страной, которая приветствовала планы Гитлера уничтожить европейских евреев. В понедельник, германский посол Рольф Никель и посол Израиля Александр Бен Цви выступили и возложили ответственность за развязывание войны на нацистско-советский пакт подписанный в августе 1939 года. Польский историк Мариуш Волос заявил порталу Onet, что Путин стремится «вызвать разлад между Польшей и США и международной еврейской диаспорой». Он сказал, что Путин пытается стереть из истории союз Сталина с Гитлером. Британский историк Роджер Мурхаус написал в Твиттере, что слова Путина «спровоцировали гораздо лучшее понимание общественностью истинного гнусного характера и значения этого пакта». В воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возмутился комментариями Путина, заявив, что они являются преднамеренной «ложью» и что Путин пытается отвлечь внимание от недавних политических неудач со стороны России. Польша не пригласила Путина на международные церемонии 1 сентября в Варшаве, посвященные 80-й годовщине начала войны. Он также не должен присутствовать 27 января на мероприятиях по освобождению концлагеря Освенцим-Биркенау, который нацистская Германия создала в оккупированной Польше. Отношения между Россией и Польшей были напряженными с тех пор, как 30 лет назад Польша отказалась от коммунистического правления, контролируемого Москвой, и начала сближаться с Западом. С тех пор Польша присоединилась к НАТО и Европейскому союзу и поддерживает тесный союз с Соединенными Штатами. Польша также прилагает усилия, чтобы уменьшить свою зависимость от российского газа и нефти, и открыто выступает против Nord Stream 2, строящегося крупного российско-германского газопровода, который будет транспортировать российский газ в Западную Европу в обход Польши и Украины. статью прочитали: 60 человек Комментарии