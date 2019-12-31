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опубликовано редакцией на Переводике 31.12.19 01:48
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Всё как всегда - против России - единым фронтом

Американский, германский и израильский послы высказались против  утверждений России по поводу начала Второй мировой войны 

Associated Press

WARSAW, Poland: В  понедельник, послы США, Германии и Израиля,   в Варшаве высказались против утверждения президента России Владимира Путина, что Польша несет часть вины за начало Второй мировой войны.

«Уважаемый президент Путин, Гитлер и Сталин вступили в сговор, чтобы начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», - написала посол Джоржет Мосбахер в Твиттере  на английском и польском языках.

Российское посольство там  же, в Твиттере возразило в твиттере ей словами: «Дорогой посол, вы действительно думаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?»

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда немецко-фашистские войска вторглись в Польшу. Две недели спустя советская Красная Армия также атаковала вооруженную армию Польши с востока, что поляки до сих пор называют «ударом в спину». Несколькими днями  ранее Германия и Россия подписали Пакт о ненападении с секретным протоколом о разделе Польши и стран Балтии между собой. В течение Второй мировой войны погибло около шести миллионов поляков.

Недавно Путин утверждал, что сговор между западными державами и Адольфом Гитлером подготовил почву для Второй мировой войны. Он также назвал Польшу антисемитской страной, которая приветствовала планы Гитлера уничтожить европейских евреев.

В  понедельник, германский  посол Рольф Никель и посол Израиля  Александр Бен Цви выступили и возложили  ответственность за развязывание войны на   нацистско-советский пакт подписанный в августе 1939 года.

Польский историк Мариуш Волос заявил порталу Onet, что Путин стремится «вызвать разлад между Польшей и США и международной еврейской диаспорой».

Он сказал, что Путин пытается стереть из истории союз Сталина с Гитлером.

Британский историк Роджер Мурхаус написал в Твиттере, что слова Путина «спровоцировали гораздо лучшее понимание общественностью истинного гнусного характера и значения  этого пакта».

В воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возмутился  комментариями Путина, заявив, что они являются преднамеренной «ложью» и что Путин пытается отвлечь внимание от недавних политических неудач со стороны России.

Польша не пригласила Путина на международные церемонии 1 сентября в Варшаве, посвященные 80-й годовщине начала войны. Он также не должен присутствовать 27 января на мероприятиях по освобождению  концлагеря Освенцим-Биркенау, который нацистская Германия создала в оккупированной Польше.

Отношения между Россией и Польшей были напряженными с тех пор, как 30 лет назад Польша отказалась от коммунистического правления, контролируемого Москвой, и начала сближаться с Западом. С тех пор Польша присоединилась к НАТО и Европейскому союзу и поддерживает тесный союз с Соединенными Штатами.

Польша также прилагает усилия, чтобы уменьшить свою зависимость от российского газа и нефти, и открыто выступает против Nord Stream 2, строящегося крупного российско-германского газопровода, который будет транспортировать российский газ в Западную Европу в обход Польши и Украины.

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