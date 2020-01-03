Как чешские чиновники противостоят влиянию России и Китая

Дата 02.01.2020 Автор Тим Гослинг, Яна Беляева

В Чехии развернулась борьба против иностранного вмешательства. Ведут ее местные чиновники и политики. С кем они борются и чего добиваются?

Мост через Влтаву в Праге

Хлопая себя по лицу, Павел Новотны - глава муниципального района Ржепорые, что на западе Праги, изображает скуку, гнев и безумие, когда на него обрушивается шквал критики и обвинений с российской стороны.

Новотны участвует в грубой перебранке с ведущими "60 минут" - одной из влиятельнейших политических программ телевизионного госканала "Россия 24". Сперва перепалка может показаться просто развлечением, частью политического ток-шоу, но она символизирует более масштабную борьбу чешских чиновников против влияния России и Китая на национальную политику Чехии.

Местные чиновники против "руки Кремля"

Ярость Москвы вызвали планы Павла Новотны построить памятник "власовцам" - бойцам Русской освободительной армии (РОА) генерала Власова, которые помогли освободить Прагу в 1945 году. Россия тут же намекнула на санкции и обвинила Павла Новотны в "вытаскивании фашизма из могилы".

В ответ на это Новотны, бывший некогда журналистом таблоида, посоветовал президенту Владимиру Путину заниматься своим делом. Этот эпизод, отмечает Лукаш Огродник из Польского института международных отношений, показывает, что "все чаще отношения Чехии с Россией формируются властями на местном уровне".

Памятник маршалу Ивану Коневу в Праге

Противостоит московскому влиянию не только Новотны, но и глава крупнейшего района чешской столицы "Прага-6" Ондржей Коларж, который в сентябре 2019 года приказал убрать статую маршала Красной армии Ивана Конева с площади Интербригады. Этот приказ многим не понравился. Коларжу начали угрожать расправой. Когда угрозы стали поступать в адрес его детей, семью Коларжа начала охранять чешская полиция. Ондржей Коларж полагает, что на него пытаются оказать давление люди, которыми управляют из Москвы.

"Экстремистские группировки получают заказы непосредственно от российского посольства", - говорит Коларж. Глава "Праги-6" осознает, что последствия этого конфликта выходят далеко за пределы его процветающего района. "В мои планы это не входило, но теперь ситуация в районе "Прага-6" стала частью более масштабного сопротивления против альтернативной внешней политики президента страны Милоша Земана", - говорит Коларж, добавляя, что "люди сыты по горло".

Мэр Праги против Китая

Мэр Праги Зденек Гржиб также сопротивляется внешней политике президента Чехии. Отказ столичного мэра уважать политику "одного Китая", и приглашение в Прагу тайваньской и тибетской делегаций привели к разрыву в октябре 2019 года соглашений, существовавших между городами-побратимами Прагой и Пекином.

Мэр района "Прага-6" Ондржей Коларж

Дипломатический скандал перешел на национальный уровень, когда Китай пригрозил прекратить инвестиции и отменил культурные обмены. Президент Земан, которого критиковали за неспособность обеспечить обещанные им миллиарды китайских инвестиций, грозился экономическими последствиями. "Как мы можем доверить компании из такой страны строительство стратегически важной цифровой инфраструктуры?", - возмущается мэр Праги, комментируя намерения руководства страны сотрудничать с китайским Huawei.

Позиция Гржиба по отношению к Китаю повлияла на общественное мнение. Масла в огонь добавили СМИ, которые разоблачили попытки олигарха Петра Келлнера, связанного с Земаном, внедриться в чешские академические круги, чтобы попытаться улучшить имидж Китая. После этого оппозиционные партии потребовали создания специальной парламентской комиссии для контроля над влиянием авторитарных режимов на чешскую политику.

Зоны влияния во внешней политике Чехии

В большинстве стран такое вмешательство местных чиновников в международную политику тут же пресекли бы. Но Чехия давно погрязла в борьбе за власть между президентом, популистским правительством и другими политическими силами. Мэры городов и главы районов - лишь дополнительные игроки на сцене развернувшейся борьбы.

Замминистра иностранных дел Алесь Чмелар в интервью DW заявил, что внешняя политика согласована с правительством, и что "провокации" со стороны местных чиновников "оказывают лишь краткосрочное влияние на двухсторонние отношения".

Тем не менее чешский журналист Ондржей Кундра, специализирующийся на вопросах безопасности, говорит, что "попытки мэров оказывать влияние на внешнюю политику, меняют общественный дискурс и мешают попыткам президента Земана установить более тесные связи с Россией и Китаем".

Альянс "Свободных городов"

Мэр Праги Гржиб в борьбе с Россией и Китаем своей страной ограничиваться не собирается - он уже сформировал "Пакт свободных столиц" с мэрами Братиславы, Будапешта и Варшавы, которые выступают против популистских тенденций в Восточной и Центральной Европе. Квартет с осторожностью отмечает важность членства в ЕС и НАТО для своих стран.

"Они используют нас (Чехию) как троянского коня", - предупреждает Ондржей Коларж. - Чехия должна вернуться к западной ориентации. Альтернативу мы уже видели!".

Мэр Праги Гржиб в высказываниях более осторожен. Обвинения во вмешательстве в иностранную политику или провокациях политик отвергает. Но напоследок, широко улыбаясь, предлагает сфотографироваться на фоне свидетельства о присвоенном ему звании почетного гражданина Тайбэя, столицы Тайваня.

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