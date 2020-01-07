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дата публикации 07.01.20 00:12
скаут: Игорь Львович;
   
 

Китайские эмигранты в России: новогоднее обращение Си Цзиньпина наполнено энергией и демонстрирует дух открытой державы

Накануне Нового года председатель КНР Си Цзиньпин выступил с новогодним обращением - 2020, вызвавшим огромный резонанс среди китайских эмигрантов в России. На днях они дали интервью корреспонденту китайского информационного агентства «Чжунсиньшэ» и отметили, что обращение председателя КНР наполнено энергией и силой, а также демонстрирует дух Китая как открытой державы. Китайские эмигранты ожидают, что в 2020 году китайско-российские отношения поднимутся на новую ступень, что принесет пользу большему количеству людей.

Генеральный секретарь Ассоциации содействия мирному воссоединению Китая в России У Хао отметил, что у него уже сложилась традиция перед новым годом первым делом смотреть по телевизору новогоднее обращение председателя КНР (разница с пекинским временем составляет 5 часов), а уже после этого собираться с друзьями для встречи Нового года. «В обращении я почувствовал энергию и силу нашей Родины, а также ощутил дух открытой державы, которой является Китай. 2020 год – это год, имеющий знаменательное значение. К концу 2020 года Китай сможет всесторонне построить среднезажиточное общество». Будучи лидером эмигрантов в России, У Хао будет и дальше играть роль моста и связующего звена, а также вносить вклад в дело активизации китайско-российских обменов в разных областях.

Исполнительный председатель Федерации китайской молодежи в России Чжу Юйкэ сказал, что в обращении Си Цзиньпина он уловил подаваемый Китаем сигнал о продолжении открытости. Благодаря данной инициативе, в 2019 году он сам и его друзья нашли больше возможностей для сотрудничества с китайскими партнерами. Дальнейшая открытость Китая пойдет на пользу карьере китайских эмигрантов в России. Чжу Юйкэ надеется, что в новом году двусторонние отношения смогут выйти на новую ступень и это пойдет всем на пользу.

Как отметил Чэнь Ган, начальник Китайско-российского центра экономических и культурных обменов, который находится во Владивостоке, в последние годы он лично становится свидетелем непрерывного увеличения количества проектов сотрудничества Китая с Дальним Востоком РФ, создающих больше возможностей для трудоустройства. Сегодня Китай является важнейшим инвестором для Дальнего Востока. Нетрудно заметить, что открытость Китая тесно связана с Россией, а повышение его государственной мощи способствует росту воодушевления и гордости у китайских эмигрантов

Доцент Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Шанхайского университета иностранных языков Гао Шаопин, которая проходит стажировку в МГУ, сказала, что ее очень впечатлила фраза из новогоднего обращения «Китай распахивает свои объятия навстречу миру». Благодаря прошедшему в Шанхае Второму Китайскому международному импортному ЭКСПО, она смогла почувствовать большую влиятельность развития китайской экономики и привлекательность рынка Китая. Она уверена в том, что Третье Китайское международное импортное ЭКСПО увенчается еще большим успехом.

Генеральный директор представительства шаньдунской компании Kerui Group в России Ли Цзиньсюй отметил, что он первым делом организовал просмотр новогоднего обращения для китайских сотрудников компании – все они почувствовали огромное воодушевление. Больше всего он ожидает, что в 2020 году Китай достигнет «первой столетней цели». Будучи представителем нефтяного предприятия в России, в последние годы он глубоко ощутил, насколько тесными являются связи двух стран в области энергетики, а также почувствовал насущный интерес российских партнеров, проявляемый к освоению китайского рынка. Ли Цзиньсюй показал переведенное на русский язык обращение местным сотрудникам и деловым партнерам, чтобы они тоже осознали открытость и успехи Китая. Он выразил надежду на то, что в 2020 году сможет внести вклад в торгово-экономическое сотрудничество Китая и России.

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