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Иранское информационное агентство ABNA - Новости из Ирана на русском языке

Армия Ирака опровергает заявление властей США

января 9, 2020 Source : Pars Today Link: 

Армия Ирака опровергает заявление властей США

Иракская армия в своем заявлении опровергла заявление американских властей об убийстве иракских военных в ходе ракетного удара Корпуса стражей исламской революции Ирана по военной базе американцев.


ИА ABNA: Иракская армия в своем заявлении опровергла заявление американских властей об убийстве иракских военных в ходе ракетного удара Корпуса стражей исламской революции Ирана по военной базе американцев.


Американцы заявили, что ракетный удар, нанесенный КСИР Ирана в среду рано утром по авиабазе США Эйн-аль-Асад в Ираке, не оставил жертв, и в результате удара погибли только несколько иракских военнослужащих.


Как передает ИА "ИРНА", армия Ирака в опубликованном сегодня в среду заявлении объявила, что в результате ракетного нападения КСИР на военную базу США Эйн-аль-Асад среди иракских военных нет жертв.


Отметим, что сегодня в среду рано утром КСИР Ирана, нанеся удар десятками ракетами по военной базе США Эйн-аль-Асад в провинции Аль-Анбар в Ираке, решительно ответил на преступный террористический акт американских войск и террор генерал-полковника мученика Касима Сулеймани.


По словам осведомленного источника в КСИР, в результате данного удара были уничтожены по меньшей мере 80 американских военнослужащих-террористов, были ранены около 200 человек.


Напомним, что в пятницу, 3 января, рано утром генерал-полковник мученик Касим Сулеймани, прибывший в Ирак по официальному приглашению иракских властей, мученически погиб в результате авиаудара войсками США по международному аэропорту Багдада (столица Ирака).


В ходе мощного удара КСИР было уничтожено более 80 американских террористов

января 9, 2020 Source : Pars Today Link: 

В ходе мощного удара КСИР было уничтожено более 80 американских террористов

Осведомленный источник в КСИР сообщил, что уничтожено более 80 американских военных террористов и около 200 получили ранения.


ИА ABNA: Высокопоставленный сотрудник Корпуса стражей исламской революции в интервью информационному агентству "Фарс", упомянув  о большом количестве жертв среди американцев в результате ракетной атаки Ирана, подчеркнул: "согласно достоверным данным разведки, американские вертолеты сразу же после жестокой мести КСИР начали эвакуацию своих раненых с базы Эйн аль-Асад в иракской провинции Аль-Анбар".


Ранее осведомленные источники сообщали, что эвакуируя своих убитых и раненых с военной базы американцы хотят продемонстрировать низкий уровень своих потерь.


Осведомленный источник КСИР добавил: "военная база Эйн аль-Асад является стратегическим комплексом для США где базировались американские БПЛА и вертолеты".


Он подчеркнул: "20 чувствительных точек базы были поражены ракетами КСИР и было уничтожено значительное количество БПЛА и вертолетов базировавшихся на базе Эйн аль-Асад".


Как говорится в сводке ни одна из ракет КСИР не была отслежена и перехвачена террористической армией США и все ракеты поразили свои цели.


Источник также сообщил: "обозначены еще 104 чувствительные цели США в регионе, которые будут поражены в случае малейшей ошибки американцев".


Напомним, что в среду ранним утром КСИР выпустил десятки ракет по американской базе Эйн аль-Асад в иракской провинции Аль-Анбар и дал жесткий ответ на преступное и террористическое действие террористических вооруженных сил США в убийстве генерал-полковника Касима Сулеймани.


Акцент Адиля Абдула Махди на необходимости ухода американских террористических войск из Ирака

января 9, 2020  Source : Pars Today  Link: 

Акцент Адиля Абдула Махди на необходимости ухода американских террористических войск из Ирака

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака объявил: "Единственный выход из сложившейся ситуации - вывод американских и иностранных войск из Ирака".


ИА ABNA: Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака объявил: "Единственный выход из сложившейся ситуации - вывод американских и иностранных войск из Ирака".


По сообщению информационного агентства IRNA, Адиль Абдул Махди  во вторник в ходе заседания иракского правительства, заявив, что иностранная военная миссия в Ираке вышла за рамки ликвидации террористической группы ДАИШ, добавил: "Мы должны прийти к консенсусу о том, как наилучшим образом осуществить решение о выводе этих войск".


Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака, заявив, что армия Ирака сейчас сильнее, чем когда-либо, и у нее накоплен достаточный опыт, сказал: "Преодоление Ираком нынешней сложной ситуации требует единства людей и должностных лиц, определения приоритетных интересов страны и заботы о безопасности, стабильности и сохранении национального суверенитета".


Абдул Махди также, упомянув недавнее письмо американских военных относительно вывода войск США из Ирака, которое было опубликовано в СМИ,  сказал: "Письмо американских военных относительно выхода из Ирака было получено в продолжение убийства генерала Сулеймани".


В тоже время правительство Ирака в письме в Совет Безопасности ООН относительно убийства Соединенными Штатами генерал Сулеймани, объявило: "США нарушили международные законы и правила".


В воскресенье парламент Ирака в ходе заседания по выводу американских войск из страны, проголосовал за вывод всех иностранных войск из Ирака.


Иракский парламент также призвал запретить любое использование воздушного пространства Ирака иностранным силам.


Командующий силами "Кудс" КСИР генерал Касим Солеймани, который утром в пятницу (3 января) прибыл по официальному приглашению иракских властей в страну, пал мученической смертью вместе с заместителем главы Сил народной мобилизации Ирака (аль-Хашд аш-Шабаи) и восемью сопровождающими лицами, во время воздушного налета американских террористических сил на аэропорт Багдада.


По сообщению министерства обороны США (Пентагон) авиаудар был совершен по указу президента США Дональда Трампа.


Генеральный секретарь йеменского движения Ансарулла: Операция Ирана - начало большого пути для окончания американской гегемонии

января 9, 2020 - Source : Pars Today  Link: 

Генеральный секретарь движения Ансарулла Йемена: Операция Ирана - начало большого пути для окончания американской гегемонии

Генеральный секретарь йеменского движения Ансарулла назвал ракетный удар Ирана по американским военным базам в Ираке отличным и успешным способом уничтожения американской гегемонии в регионе.


ИА ABNA: Генеральный секретарь йеменского движения Ансарулла назвал ракетный удар Ирана по американским военным базам в Ираке отличным и успешным способом уничтожения американской гегемонии в регионе.


Абдул-Малик Аль-Хуси в своей речи в среду в «День мучеников» добавил: "Соединенные Штаты, убив командующего силами "Кудс" КСИР генерала Касима Сулеймани, нарушили международное право и перешли через красную черту".


Аль-Хуси, заявив, что Иран с момента победы исламской революции противостоял американской преступности, сказал: "Соединенные Штаты и Израиль будучи врагами ислама, строя заговоры, стремятся атаковать мусульман".


Генеральный секретарь йеменского движения Ансарулла, подчеркнув, что некоторые режимы, будучи наемниками США в регионе, стремятся к реализации их выгод и преимуществ, заявил: "Противодействие широко распространенной американо-израильской агрессии является одним из наиболее ярких примеров джихада".


Аль-Хуси, сказав, что США не имеют права проводить какие-либо военные операции в Ираке, отметил: "Ансарулла подчеркивает свою полную поддержку Ирану, Ливии, Ираку, Сирии и Палестины, а также любой страны, пострадавшей от США.


Генеральный секретарь йеменского движения Ансарулла также, подвергнув критике правительство Саудовской Аравии, которое капитулировало перед США, напомнил: "Саудовский режим восхваляет президента США в то время как сами американцы называют его глупцом".


Аль-Хуси отметил: "Если бы вмешательство США и руководство войной в Йемене не были в руках Белого дома, в Йемене ничего бы не произошло".


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теги: Ближний Восток  
   
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