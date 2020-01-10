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дата публикации 10.01.20 04:30
скаут: Игорь Львович;
   
 

Камера "поймала" момент падения самолета МАУ (видео)

 09 января 2020 

На кадрах видно, что произошла яркая вспышка. 

https://1plus1.video/unian-novosti/2020-god/yanvar-moment-padinnya-litaka-mau

Момент падения самолета МАУ

 В сети опубликовали видео момента падения украинского самолета авиакомпании МАУ в Иране. 

Запись сделана камерой наблюдения. На ней видно, как упал Boeing 737. 

На опубликованных в сети кадрах видна яркая вспышка и падение горящих обломков самолета на землю.  

 Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета. 

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.



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Conversation

Nellie Belén Izarza 

@myteks

Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran Iran

https://twitter.com/i/status/1214758493368045569

. #URGENTE Boeing 737 Ucraniano se estrella en Teheran #Iran

0:06

61.2K views

10:59 PM · Jan 7, 2020 from Washington, DC·Twitter for Android

статью прочитали: 49 человек

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