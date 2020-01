Украина

Камера "поймала" момент падения самолета МАУ (видео)

09 января 2020

На кадрах видно, что произошла яркая вспышка.

https://1plus1.video/unian-novosti/2020-god/yanvar-moment-padinnya-litaka-mau

Момент падения самолета МАУ

В сети опубликовали видео момента падения украинского самолета авиакомпании МАУ в Иране.

Запись сделана камерой наблюдения. На ней видно, как упал Boeing 737.

На опубликованных в сети кадрах видна яркая вспышка и падение горящих обломков самолета на землю.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

