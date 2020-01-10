Украина
"Камера "поймала" момент падения самолета МАУ (видео) "
Камера "поймала" момент падения самолета МАУ (видео)
09 января 2020
На кадрах видно, что произошла яркая вспышка.
https://1plus1.video/unian-novosti/2020-god/yanvar-moment-padinnya-litaka-mau
Момент падения самолета МАУ
В сети опубликовали видео момента падения украинского самолета авиакомпании МАУ в Иране.
Запись сделана камерой наблюдения. На ней видно, как упал Boeing 737.
На опубликованных в сети кадрах видна яркая вспышка и падение горящих обломков самолета на землю.
Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.
Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.
На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.
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Nellie Belén Izarza
@myteks
Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran Iran
https://twitter.com/i/status/1214758493368045569
. #URGENTE Boeing 737 Ucraniano se estrella en Teheran #Iran
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61.2K views
10:59 PM · Jan 7, 2020 from Washington, DC
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