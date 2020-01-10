Президент Польши не поедет в Израиль на мероприятие посвященное освобождению Освенцима, после того как его не пригласили выступить

На мероприятии, которое должно состояться в Израиле 23 января, выступят другие мировые лидеры.

Aleks Phillips January 9, 2020

Президент Польши Анджей Дуда с женой Агатой, вице-президентом США Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс в концентрационном лагере Освенцим-Биркенау в феврале 2019 года. (Image: Sean Gallup/Getty Images)

Президент Польши Анджей Дуда не будет присутствовать на мероприятии в Израиле, посвященном 75-летию освобождения Освенцима после того, как его не пригласили выступить.

На мероприятии, которое должно состояться в музее “Яд Вашем” в Израиле, выступят многие мировые лидеры, включая Владимира Путина, Эммануила Макрона и принца Чарльза.

В интервью данном на выходных г-н Дуда сказал: «Оказывается, что президенты России, Германии и Франции, чье правительство в то время сотрудничало с нацистской Германией, будут говорить, но организаторы не согласны с предоставить слово президенту Польши.

«Я абсолютно не согласен с этим».

Błażej Spychalski, пресс-секретарь президента Дуды, заявил польским новостным агентствам, что «ситуация, в которой президент Польши будет сидеть и слушать лживые слова президента Путина, не имея возможности ответить, недопустима».

Это происходит на фоне волны возмущения поднявшейся в Польше по поводу комментариев, сделанных Путиным в конце декабря, в которых он обвинил Польшу в соучастии в развязывании Второй мировой войны.

«По сути, они вступили в сговор с Гитлером», - сказал г-н Путин в конце года в министерстве обороны. «Это ясно из документов, архивных документов».

В своих комментариях Варшава выразила «озабоченность и недоверие», раскритиковав Путина за «возобновление сталинской пропаганды».

В ответ на эту новость “Яд Вашем” указал в своем заявлении, что Дуда «никогда не подтверждал свое участие» в мероприятии. «Мы рады, что более 40 лидеров из Европы, Северной Америки и Австралии осознали важность идеи этого уникального и действительно исторического события…

«Их присутствие ясно показывает всем странам мира, что они привержены этой цели».

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