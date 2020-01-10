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опубликовано редакцией на Переводике 10.01.20 05:07
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Президент Польши не поедет в Израиль на мероприятие посвященное освобождению Освенцима, после того как его не пригласили выступить

На мероприятии, которое должно состояться в Израиле 23 января, выступят другие мировые лидеры.

Aleks Phillips   January 9, 2020 

Polish President Andrzej Duda with wife Agata, US Vice President Mike Pence and Second Lady Karen Pence at the Auschwitz-Birkenau concentration camp in February, 2019.Президент Польши Анджей Дуда с женой Агатой, вице-президентом США Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс в концентрационном лагере Освенцим-Биркенау в феврале 2019 года.  (Image: Sean Gallup/Getty Images)

Президент Польши Анджей Дуда  не будет присутствовать на мероприятии в Израиле, посвященном 75-летию освобождения Освенцима после того, как его не пригласили выступить.

На мероприятии, которое должно состояться в музее  “Яд Вашем” в Израиле, выступят многие мировые лидеры, включая Владимира Путина, Эммануила Макрона и принца Чарльза.

В интервью  данном на выходных г-н Дуда сказал: «Оказывается, что президенты России, Германии и Франции, чье правительство в то время сотрудничало с нацистской Германией, будут говорить, но организаторы не согласны с  предоставить слово президенту Польши.

«Я абсолютно не согласен с этим».

Błażej Spychalski, пресс-секретарь президента Дуды, заявил польским новостным агентствам, что «ситуация, в которой президент Польши будет сидеть и слушать лживые слова президента Путина, не имея возможности ответить, недопустима».

Это происходит на фоне  волны возмущения поднявшейся  в Польше по поводу комментариев, сделанных Путиным в конце декабря, в которых он обвинил Польшу в соучастии в развязывании Второй мировой войны.

«По сути, они вступили в сговор с Гитлером», - сказал г-н Путин в конце года в министерстве обороны. «Это ясно из документов, архивных документов».

В  своих  комментариях  Варшава выразила «озабоченность и недоверие», раскритиковав Путина за «возобновление сталинской пропаганды».

В ответ на эту новость “Яд Вашем”  указал в своем заявлении, что Дуда «никогда не подтверждал свое участие» в мероприятии. «Мы рады, что более 40 лидеров из Европы, Северной Америки и Австралии осознали важность идеи этого уникального и действительно исторического события…

«Их присутствие ясно показывает всем странам мира, что они привержены этой цели».


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