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На этом снимке Ассошиэйтед Пресс показаны не пуски ракет Ираном по американским военным базам в Ираке, а российская военная кампания в Чечне в 2000 году.

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опубликовано редакцией на Переводике 10.01.20 06:05
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

На этом снимке Ассошиэйтед Пресс показаны не пуски ракет Ираном по американским военным базам в Ираке, а российская военная кампания в Чечне в 2000 году.

AFP Fact Check

AFP Philippines

 Published on Thursday 09 January 2020 

Фотография ведущих  огонь мобильных пусковых  установок РСЗО, была тысячи  раз повторена во множестве постов  в Facebook, текст под ней (на тагальском языке), предупреждал  филиппинцев о нападении Ирана на военные базы США в Ираке. Фотография была опубликована  в вводящем в заблуждение контексте; на самом деле это фотография Ассошиэйтед Пресс, сделанная в 2000 году в ходе российской военной кампании в Чечне.

Фотография была опубликована в Facebook  (здесь )  8 января 2020 года - в тот же день, когда Иран запустил ракеты по  двум авиабазам в Ираке, на которых размещены войска США. 

Иранские ракеты были  направлены на две авиабазы,  где были развернуты подразделения вооруженных сил  США и других государств- участников возглавляемой США коалиции, в ответ на удар США 3 января,  в результате которого был убит высший иранский военачальник - генерал Сулеймани, сообщает AFP.

Заголовок на тагальском языке в фейковом  посте гласит: «СРОЧНЫЕ НОВОСТИ !!! / Иран выпустил ракеты по американским базам в Ираке!  Филиппинцы на Ближнем Востоке, будьте осторожны! Будьте готовы! Всегда носите с собой паспорт и деньги!»

Ниже приведен скриншот с вводящим в заблуждение постом, которым  поделились более 5000 раз:


Скриншот поста в Фейсбуке

Эта же фотография также была  опубликована в других постах Facebook (здесь и здесь)  с похожим предупреждением.

Фотография была передана в вводящем в заблуждение контексте; на самом деле это фотография Ассошиэйтед Пресс сделанная  во время российской военной операции против мятежников в Чечне в 2000 году.

Обратный поиск Google и поиск по ключевым словам  помогли найти фотографию, опубликованную на этой странице Associated Press (AP).

Ниже приведен скриншот фотографии AP:

Скриншот AP фото

Подпись к фотографии AP гласит: «Русская артиллерия обстреливает  позиции мятежников возле чеченской столицы Грозный, в субботу, 22 января 2000 года. В воскресенье российские войска сражались с исламскими повстанцами в условиях все более интенсивной борьбы за контроль над Грозным, столицей отколовшейся  республики Чечня, сказали военные чиновники. (AP Photo / Maxim Marmur) ».

Ниже приведено сравнение снимков экрана в вводящих в заблуждение сообщениях (слева) и фотографии AP (справа):

Сравнение скриншотов

Кадры с иранского государственного телевидения о фактическом ракетном ударе 8 января по авиабазе Айн аль-Асад можно посмотреть здесь на странице AFP на Youtube.


После ракетного удара правительство Филиппин поручило своему посольству в Багдаде осуществить обязательную эвакуацию около 1640 филиппинцев находящихся  в Ираке, согласно этой правительственной рекомендации.

AFP Philippines

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теги: Филиппины  
   
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