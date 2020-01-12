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опубликовано редакцией на Переводике 12.01.20 06:49
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Вован и Лексус - как стратегическое оружие России

Washington Post: Russians Pranking Maxine Waters Undermined America
Washington Post:  розыгрыш русскими троллями конгрессвумен  Максин Уотерс направлен на подрыв и дискредитацию Соединенных Штатов

By P.J. Gladnick | January 11, 2020 

Российские комики  провели очередной розыгрыш,  но газете «Washington Post» их  выступление забавным не показалось,  это можно видеть из названии статьи  Кима Беллвера опубликованной в прошлую субботу: "Rep. Maxine Waters thought she was talking to Greta Thunberg. It was actually Russian trolls." («Представитель [Калифорнии  в Конгрессе] Максин Уотерс думала, что разговаривает с Гретой Тунберг. А это были русские тролли».) В статье настойчиво   продвигается мысль , что  комики фактически являются  дезинформационными агентами российского правительства.

Комики также выпустили мультипликационный видеофильм об  этом звонке-разговоре, который вы можете увидеть ниже. 

Разговор начинается достаточно невинно: член палаты представителей Максин Уотерс (штат Калифорния) тепло приветствует голоса на линии, которых сотрудник идентифицирует как Грету Тунберг и ее отца, Сванте. Они смеются над прозвищем Уотерс «Тетушка Максин». Конгрессвумен хвалит свою молодую  собеседницу за активную деятельность по борьбе с изменением климата.

Слышно  как Уотерс говорит - «Ты устроила  большой, очень большой шум по этой  теме. Я действительно, очень, очень горжусь тобой и той работой, которой ты занимаешься».

Конгрессвумен и ее сотрудники думали, что с  ними связалась Тунберг, 17-летняя шведская активистка  по климату, которую журнал Time недавно назвал «Человеком года».  В действительности, на другом конце линии находились два 30-летних россиянина, Владимир «Вован» Кузнецов и Алексей "Лексус" Столяров. Дуэт описывает себя как комиков,  шутников и любителей розыгрышей, но очень многие подозревают их в связях с российским правительством.

Если вы не получили сообщение «Вашингтон пост» о том, что эти комики  могут быть современными Борисом и Наташей, это было подчеркнуто еще раз.

Но эксперты по безопасности предупреждают, что то, что выдается за розыгрыш, на самом деле является дезинформацией России, направленной на подрыв и дискредитацию  Соединенных Штатов.

Понятно? Анонимные «эксперты по безопасности» приравнивают конфуз   доверчивых либералов, таких как Максин Уотерс или Адам Шифф, к подрыву и   дискредитации Америки. Затем это было повторено еще раз.

По словам Кэтлин Холл Джеймисон, профессора по коммуникациям в Университете Пенсильвании и автора книги  (2018 год) Cyberwar: How Russian Hackers and Trolls Helped Elect a President ( «Кибервойна: Русские хакеры и тролли помогли избрать президента»)   независимо от того, являются ли они агентами российского правительства или нет, уловка, которую они использовали для Уотерс, может помочь России достичь двух целей: 

«Первая [цель] - добавить информацию к политическому диалогу, в котором дискредитация одной стороны полезна для России», - сказала  Джеймисон The Post по телефону. «Вторая (цель)  - дать всему остальному  миру повод думать, что лидеры США могут   быть легко обмануты. Это в интересах Путина  - когда руководство США выглядит глупо в глазах всего мира».

Значит ... The Post  никогда не стремится выставить республиканских лидеров в  глупом виде в глазах всего мира? Потому что это послужит на  пользу Путину?

Bellware, наконец, доходит до деталей  одурачивания Уотерс, которое сделало этот звонок  таким забавным, - вымышленного обмена фразами между Тунберг  и Трампом:

Они  сказали  Уотерс, что президент заставил Тунберг рыдать, когда  сказал: «Ты никогда не добьешься своих целей, как  и те дураки из Конгресса, которые обвиняют  меня» и «Я скажу тебе правду: я действительно хотел подтолкнуть  президента Украины чтобы он отдал под суд моего конкурента. И он пойдет под  суд вместе с вашей шайкой …. демократов. ... У меня будет отдельная камера   для всех вас.

«Боже мой, он упомянул украинского президента?» - слышно, как спрашивает Уотерс.

Звонящий, изображающий из себя отца Тунберга, говорит, чтобы у них есть  аудиозапись замечаний Трампа Грете, которую он предлагает предоставить конгрессвумен.

Слышно, как Уотерс уверяет звонящих, что ее коллеги усердно работают над сбором фактов по делу об импичменте против Трампа. «Если  публика узнает, что он так разговаривал с Гретой, и что она никогда не добьется этого - это тоже пойдет против него», - сказала она.

Уотерс заканчивает разговор, предлагая как можно быстрее договориться о встрече, на  что звонящие с готовностью соглашаются.

И если вы посмеялись над этим  разговором, то, по мнению «Вашингтон пост», вы, по  всей видимости, стали жертвой официальной кампании дезинформации  которую проводит российское правительство. 





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