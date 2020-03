архив



опубликовано редакцией на Переводике 03.03.20 13:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The Wall Street Journal”,

"The Mormon Church Amassed $100 Billion. It Was the Best-Kept Secret in the Investment World." США - 08 февраля 2020 г. Мормонская церковь накопила 100 миллиардов долларов. Это был тщательно хранимый секрет в инвестиционном мире. Йэн Ловетт и Рейчел Леви Солт-Лейк-Сити В течение более чем полувека Мормонская церковь тихо строила один из крупнейших в мире инвестиционных фондов. Почти никто за пределами церкви не знал о нем. Часть этой тайны испарилась в конце прошлого года, когда бывший сотрудник раскрыл в разоблачающем заявлении для Управления внутренних доходов (налоговая служба США, прим. перев.), что фонд под названием Ensign Peak Advisors накопил 100 миллиардов долларов. Разоблачитель также утверждал, что церковь неправомерно использовала часть средств Ensign Peak. Функционеры Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, именуемой в народе как Мормонская церковь, отрицали эти утверждения. Они также отказались прокомментировать то, сколько денег контролирует их инвестиционный фонд. "Мы пытались быть до некоторой степени незаметными", - сказал Роджер Кларк, глава Ensign Peak из офиса фирмы на четвертом этаже, расположенном над ресторанным двориком в Солт-Лейк-Сити. Ensign Peak не указан в адресной книге этого здания. Интервью с более чем десятком бывших сотрудников и деловых партнеров дают возможность заглянуть поглубже внутрь организации, которая быстро выросла из компании со скудным бюджетом в 1990-е, превратившись в гиганта, соперничающего с крупнейшими фирмами с Уолл-Стрит.

Роджер Кларк, глава Ensign Peak Advisors Фото: Линдсей Д'Аддато для "Уолл Стрит Джорнал" Его активы достигли приблизительно 80 - 100 миллиардов долларов в прошлом году, сказали некоторые из бывших сотрудников. Это, по крайней мере, в два раза больше фонда Гарвардского университета и такого же размера, что и фонд Vision Fund банка SoftBank - крупнейший в мире фонд по инвестициям в информационные технологии. Активы Ensign Peak включают акции на 40 миллиардов долларов США, лесные угодья во Флориде и инвестиции в такие известные хедж-фонды как Bridgewater Associates LP, согласно некоторым сегодняшним и бывшим сотрудникам фонда.

Должностные лица церкви признали, что размер фонда является секретом, что, как они сказали, связано с тем, что Ensign Peak зависит от денежных пожертвований - известных как десятина - от 16 миллионов членов церкви по всему миру. Церковь не обязана по закону публично отчитываться о своих финансовых делах. Но доклад разоблачителя - сделанный Дэвидом Нильсеном, бывшим управляющим инвестиционным портфелем Ensign Peak, - усилил давление на церковь, чтобы она была более прозрачной касательно своих финансов, что церковь избегала делать в течение десятилетий. Фирма не сообщает деловым партнерам, каким количеством денег она управляет, что является необычной практикой на Уолл-Стрит. Сотрудники Ensign Peak подписывают пожизненные соглашения о неразглашении конфиденциальной информации. Большинству сегодняшних сотрудников не сообщается общая сумма активов фирмы, находящихся под управлением, согласно некоторым бывшим сотрудникам; мало кто из сотрудников понимает, для каких целей предназначены эти деньги.

У Церкви Иисуса Христа святых последних дней имеется 16 миллионов членов по всему миру.

Фото: Линдсей Д'Аддато для "Уолл Стрит Джорнал"

В своем самом первом интервью о работе Ensign Peak г-н Кларк и церковные должностные лица, контролирующие фирму, сказали, что это является счетом на черный день для использования в трудные экономические времена. Так как церковь продолжает расти в более бедных регионах мира, таких как Африка, где члены не могут жертвовать много, то ей потребуются активы Ensign Peak, чтобы помочь финансировать основные операции, сказали они. "Мы не знаем, когда произойдет следующий 2008-й год", - сказал Кристофер Уодделл, член церковного подразделения, контролирующего Ensign Peak, известного как председательствующее епископство. Имея ввиду экономический крах 12 лет назад, он добавил: "Если произойдет снова что-то наподобие этого, нам не придется прекращать миссионерскую деятельность".

Во время последнего финансового кризиса они не трогали резервы, накопленные Ensign Peak, сказали церковные должностные лица. Вместо этого церковь сократила бюджет. Бывший сотрудник и разоблачитель в своем докладе сообщили, что они слышали, как г-н Кларк ссылался на второе пришествие Иисуса Христа как часть объяснения существования Ensign Peak. Мормоны верят, что перед тем, как вернется Иисус, будет период войны и невзгод. Г-н Кларк сказал, что сотрудники, наверное, неправильно поняли его слова. "Мы верим, что в какой-то момент спаситель вернется. Никто не знает, когда", - сказал он. Когда произойдет второе пришествие, "у нас нет никакого понятия, будут ли финансовые активы иметь хоть какую-то ценность", добавил он. "Проблема в том, что произойдет до этого, а не во втором пришествии". С учетом того, что фонды университетов большей частью финансируют текущие расходы за счет доходов от инвестиций, Ensign Peak делает противоположное. Ежегодные пожертвования от членов церкви более чем покрывают бюджет церкви. Излишки идут в Ensign Peak. Члены культа должны отдавать 10% своего дохода каждый год, чтобы сохранять финансовую устойчивость. Дин Дэвис, другой член церковного подразделения, контролирующего Ensign Peak, сказал, что церковь не делится публично информацией о своих активах, потому что "эти средства являются священными" и "мы не выставляем их напоказ для обзора и критического анализа". Г-н Кларк сказал, что он считает, что руководство церкви обеспокоено, что если богатство фонда станет достоянием гласности, то это может лишить желания жертвовать десятину. "Выплата десятины - это больше связано с ощущением веры, чем с нуждой церкви в деньгах", - сказал г-н Кларк. "Так что они никогда не хотели оказаться в ситуации, когда люди чувствуют, знаете, что им не нужно делать взнос". Некоторые члены церкви спрашивают теперь, почему детали по поводу фонда так долго оставались большой тайной, для чего предназначены эти деньги и должна ли выплата церковной десятины оставаться обычной практикой. Кэролин Хомер, член церкви, проживающая в Вирджинии, полна решимости платить церкви меньше и давать больше другим благотворительным фондам после того, как она узнала о деньгах, управляемых Ensign Peak. Основной мыслью книги Мормона, сказала она, является то, что Бог осуждает церкви, которые больше озабочены богатством, чем помощью бедным. "Когда я слышу, как члены церкви говорят: "Это не ваше дело, насколько мы богаты", для меня это перекликается со священным писанием, которое мы почитаем, и не в положительном смысле".

Церковные должностные лица и г-н Кларк отказались раскрыть размер ежегодного бюджета церкви или сказать, сколько денег поступает в Ensign Peak, но предоставили оценочные данные касательно основных расходов, которые в общей сложности составляют около 5 миллиардов долларов.

Большая часть денег, имеющихся у Ensign Peak, поступает из доходов от существующих инвестиций, а не от пожертвований членов церкви, согласно г-ну Кларку. В последние годы фонд рос примерно на 7% ежегодно, сказал он. Бывшие сотрудники фонда предоставили больше подробностей о работе Ensign Peak. Во время повышения цен на рынке в последнее десятилетие, сказали некоторые из них, фонд вырос с примерно 40 миллиардов долларов в 2012 году до 60 миллиардов долларов в 2014 году и до около 100 миллиардов долларов в 2019 году. Около 70% денежных средств являются наличными, сказал один из бывших сотрудников. С ростом своих активов фонд Ensign Peak стал более закрытым, сказали некоторые из бывших сотрудников.

Фонд не занимает деньги - церковь предостерегает членов культа от влезания в долги. Он также не инвестирует в отрасли, которые мормоны считают предосудительными - включая алкоголь, кофеиносодержащие напитки, табак и азартные игры. Г-н Кларк сказал, что фонд вывел часть своих средств из инвестиционной фирмы под названием Fisher Investments после того, как основатель фирмы выступил с высказываниями в прошлом году, которые г-н Фишер назвал в газетной колонке "неуместными". Представитель Фишера отказался дать комментарий. Предназначение

Церковь создала инвестиционное подразделение, которое позднее станет Ensign Peak, в 1960-е, в период экономических трудностей для веры. В 1969 году строительство административного здания церкви было остановлено, когда закончились деньги на строительство. Диверсификация Ensign Peak инвестирует по всему миру во все виды активов. Вот подборка некоторых значимых инвестиций:

Инвестиционные менеджеры

Bridgewater Associates – хедж-фонд Fisher Investments Акции и облигации

Apple Inc., Chevron Corp., Visa Inc., JP Morgan Chase, Home Depot, Google ИСТОЧНИК: документация о ценных бумагах и сообщения "Уолл Стрит Джорнал"

Руководство церкви долгое время говорило членам культа запасать продукты для тяжелых времен. Натан Элдон Таннер, советник первого президентства, высшего уровня церковного руководства, сказал, что сама церковь должна делать то же самое. Поначалу в инвестиционном подразделении было всего трое сотрудников, и один из трех ведущих руководителей церкви должен был одобрять каждую операцию с ценными бумагами. К концу 1970-х подразделение управляло примерно 1 миллиардом долларов, согласно Институту суверенных инвестиционных фондов. Инвестиционное подразделение ежемесячно отчитывалось перед надзорным органом, который называется инвестиционным комитетом, в который входили церковные руководители. Они сравнивали финансовые результаты подразделения с рыночными ориентирами. "Если мы не достигали высоких результатов, они спрашивали - "Чем это объясняется?", - рассказал один бывший сотрудник. В 1997 году инвестиционное подразделение было превращено в Ensign Peak Advisors, отдельное юридическое лицо, получившее название возвышенности, с которой виден центр Солт-Лейк. Эта вершина имеет свое значение: в 1847 году Бригэм Янг и другие мормоны-первопроходцы взобрались на нее, чтобы изучить долину как возможное место для заселения. Г-н Кларк был выбран для руководства фирмой и ему было поручено "привести инвестиционный отдел в 20-й век", сказал один бывший сотрудник. В прошлом г-н Кларк работал преподавателем в Университете Бригэма Янга, который контролируется церковью. Он управлял инвестиционной фирмой в Лос-Анжелесе, когда ему позвонили от председательствующего епископства. "Это не было, конечно, самой привлекательной финансовой должностью", - сказал г-н Кларк. "Но хочется сделать что-то значимое в своей жизни... Это было благоприятной возможностью". Фирма неуклонно росла при г-не Кларке. Когда раразился кризис 2008 года, "нам досталось как и всем остальным", сказал г-н Кларк. Ensign Peak ввела мораторий на прием сотрудников, но вскоре возобновила набор персонала. Сегодня в фирме работает около 70 человек. Примерно каждый седьмой сотрудник - женщина, сказал г-н Кларк. Во многих отношениях офисы Ensign Peak выглядят как офисы любых других инвестиционных фирм. На входе телевизор показывает программы CNBC, а на столике в холле лежат газеты.

Но стены намекают на религиозный характер Ensign Peak. Картины изображают сцены из Библии и мормонской истории, включая несколько картин с изображением пионеров, которые совершили переход в 1800-е в район, ставший сегодня штатом Юта. Сотрудникам требуется рекомендация храма - это честь, которая позволяет им входить в святейшие места конфессии, что невозможно для всех членов культа - чтобы работать в Ensign Peak. Они зарабатывают намного меньше, чем зарабатывали бы на Уолл-Стрит. Один бывший сотрудник сказал, что они зарабатывают меньше 150000 долларов в год - это малая доля от тех огромных денег, которые можно зарабатывать в финансовой сфере. "Это не было эффектным или религиозным 99,9% времени", - сказал один бывший сотрудник. Для большинства работа в фирме являлась "религиозным призванием", сказал он. Администраторы раньше делились с сотрудниками информацией об активах под управлением. Это изменилось в последние годы; теперь мало кому из сотрудников сообщаются цифры в явном виде, согласно г-ну Кларку и некоторым бывшим сотрудникам.

Библии сложены в стопку в зале для собраний церкви. Фото: Линдсей Д'Аддато для "Уолл Стрит Джорнал" Фирма также создала систему из более чем дюжины офшорных компаний, чтобы ее фондовые инвестиции было труднее отследить, согласно бывшим сотрудникам и г-ну Кларку. Это было задумано с целью не дать членам церкви подражать тому, что делала Ensign Peak, чтобы защитить их от некомпетентного управления их собственными средствами при недостаточной информации, согласно г-ну Кларку. Neuburgh Advisers LLC, одна из офшорных компаний, владела сотнями акций и облигаций, включая акции Apple Inc., оцениваемые в более чем 175 миллионов долларов, и акции Amazon.com Inc. стоимостью более 70 миллионов долларов, согласно недавнему отчету регулирующему органу. Время от времени руководство церкви в церковном подразделении, контролирующем Ensign Peak, организовывало обеды с сотрудниками Ensign Peak. Во время ответов на вопросы в конце сотрудники иногда спрашивали, для чего могут использоваться эти деньги, по словам одного из бывших сотрудников, который там присутствовал. Церковные руководители отвечали, что они бы тоже хотели это знать, согласно этому человеку.

"Это было так неясно", - сказал бывший сотрудник. "Это всегда звучало так - "Когда у нас будет указание от пророка". Все ждали в действительности указания от Бога". Пророком является президент церкви. Тайный гигант Размер Ensign Peak был относительно незаметным на Уолл-Стрит. Фонд не сообщает деловым партнерам, каким количеством денег он управляет, что является необычным уровнем секретности в финансовом мире.

Один внешний эксперт сказал, что финансовая индустрия не подозревала, что фонд может приближаться к 100 миллиардам долларов. "Люди думали, что это были 30-40 миллиардов долларов", - сказал Майкл Мэдуэлл, президент Института суверенных фондов благосостояния, который отслеживает крупные денежные фонды. Сотрудники фонда редко делились с посторонними людьми тем, чем они там занимались, даже с друзьями, работавшими в той же сфере деятельности. Человек, работавший в фирме по управлению денежными средствами, сказал, что когда эта фирма обратилась за инвестициями от Ensign Peak, должностные лица мормонского фонда отказались сообщить, каким количеством денег они управляют. Ensign Peak сказал этому человеку, что небольшая инвестиция фонда составила бы около 30 миллионов долларов, а крупная - около 350 миллионов долларов. Фонд инвестирует консервативно, сказал г-н Кларк, частично потому, что у него "более долгосрочная перспектива", чем у многих других фирм. В последние годы г-н Кларк разработал программу количественной торговли акциями, внедрив одну из новейших недавних тенденций в финансовой сфере. На полке в своем офисе г-н Кларк держит копию книги "Принципы" Рэя Дэлио, основателя Bridgewater Associates. Он сказал, что в прошлом были визиты от представителей Bridgewater и что фирма г-на Дэлио "помогла нам начать думать о том, что происходит, так сказать в экономике в более общем плане". Bridgewater отказалась дать комментарии.

Г-н Кларк из Ensign Peak хранит древнюю римскую монету в своем офисе, это отсылка к библейской истории о лепте вдовы, согласно которой бедная вдова жертвует в казну храма. Фото: Йэн Ловетт/"Уолл Стрит Джорнал" Г-н Кларк также хранит в своем офисе древнюю римскую монету - это отсылка к библейской истории о лепте вдовы, согласно которой бедная вдова делает пожертвование в казну храма. "Это просто напоминание о назначении средств", - сказал он. "Многие средства поступают от людей, у которых небольшой зарабаток". Дискуссия, начавшаяся в Солт-Лейк Среди рядовых членов церкви сообщение разоблачителя вызвало интенсивные дебаты о десятине и о том, как церковь использует свои огромные ресурсы. В последнее снежное воскресенье в молитвенном доме в Солт-Лейк-Сити члены церкви сказали, что они доверяют руководству церкви свои собственные деньги и продолжат жертвовать 10% своих доходов. "Они хорошо их используют", - сказала Лейси Киоа, 61-летняя иммигрантка с о.Тонга, всю жизнь являющаяся членом церкви. "Они помогают другим людям. Они строят церковь. Я верю в это". Но Сэм Брунсон, член церкви и профессор по налоговому праву в Университете Лойолы, сказал, что он хотел бы, чтобы должностные лица церкви использовали эти 100 миллиардов долларов для помощи тем, кто сегодня нуждается. "Их было бы достаточно, чтобы избавиться от малярии или чтобы решить проблему с электросетью Пуэрто-Рико", - сказал он. Либо, сказал он, церковь могла бы изменить то, что она считает десятиной, позволив членам церкви отдавать 10% их дохода благотворительным организациям, а не самой церкви. Г-н Уодделл, член церковного подразделения, контролирующего Ensign Peak, сказал, что при наличии более 16 миллионов членов церкви всегда будут иметься различные точки зрения, но что подавляющее большинство "выражают признательность за тот успех, с которым мы управляем нашими финансами".

Дин Дэвис, слева, и Кристофер Уодделл, справа, являются членами церковного подразделения, которое контролирует Ensign Peak. Джеральд Косс, в центре, является председательствующим епископом. Фото: Линдсей Д'Аддато для "Уолл Стрит Джорнал"

Эти дискуссии спровоцировал доклад г-н Нильсена, о котором первой сообщила газета "Вашингтон Пост". В докладе утверждалось, что фонд не делал никаких благотворительных взносов, несмотря на то, что он зарегистрирован как освобожденный от уплаты налогов благотворительный фонд. Фонд и должностные лица церкви сказали, что они не нарушают никаких налоговых законов, и что церковная организация в целом, частью которой является фонд Ensign Peak, тратит почти 1 миллиард долларов в год на гуманитарную и благотворительную деятельность. Управление внутренних доходов США, которое не обвиняет церковь в каких-либо правонарушениях, заявило, что оно не комментирует конкретные заявления разоблачителей. Г-н Нильсен не ответил на запросы дать комментарии. Специалисты по налогообложению, знакомые с программой работы с разоблачителями Управления внутренних доходов США, сказали, что они не ожидают, что заявление против Ensign Peak будет успешным. Программа получает намного больше заявлений, чем она действует по ним, и в прошлом Управление неохотно занималось налоговыми вопросами в отношении церквей, у которых есть особый статус по налоговому кодексу. Если заявление разоблачителя окажется успешным, этот человек сможет получить до 30% от средств, собранных Управлением внутренних доходов.

Разоблачитель также обвинил Ensign Peak в незаконном использовании освобожденных от уплаты налогов пожертвований для помощи двум коммерческим предприятиям во время финансового кризиса - компании по страхованию жизни, которой владела церковь, и строительству City Creek Center, торгового центра в Солт-Лейк-Сити через дорогу от офисов церкви. Должностные лица церкви подтвердили "Уолл Стрит Джорнал", что они сделали эти выплаты, но отрицали, что выплаты были незаконными. Джеральд Косс, председательствующий епископ, сказал, что эти выплаты во время финансового кризиса совсем не являлись расходами на благотворительные цели, а были инвестициями. "Это не расходы", - сказал он. "Завтра мы сможем это продать и это вернется с прибылью". В интервью с "Уолл Стрит Джорнал" должностные лица церкви настаивали, что эти выплаты были произведены не из средств десятины, потому что, как они сказали, большая часть денег в фонде Ensign Peak поступает напрямую не от десятины, а от полученной от инвестиций прибыли. Специалисты по налоговому праву публично обсуждают, нарушил ли Ensign Peak какие-то законы, как утверждает осведомитель. Г-н Брунсон, профессор по налоговому праву, так не считает. Но как член церкви, сказал он, отсутствие прозрачности раздражает, даже если это все законно. "Я заинтересованное лицо в церкви, и общество также имеет некоторое участие в церкви", - сказал он. "И хотя я готов без оглядки платить церковную десятину, я бы хотел видеть, что происходит с этими деньгами". - Статья написана при содействии Лоры Сондерс.

Источник: www.wsj.com/articles/the-mormon-church-amassed-100-billion-it-was-the-best-kept-secret-in-the-invest...