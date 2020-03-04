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опубликовано редакцией на Переводике 04.03.20 16:16 скаут: malygin; переводчик malygin;

Ссылка на оригинал Европейская инфраструктура пройдет проверку на учениях Defender 2020 Кайл Ремпфер 26 февраля 2020 г.

Пехотинец 2-й боевой бригады 3-й пехотной дивизии направляет танки в порту Саванны, штат Джорджия, в рамках подготовки к DEFENDER-Europe 20, 11 февраля 2020 года. (рядовой Натаниэль Гейл / Сухопутные войска)

Пока военнослужащие участвующие в учениях сухопутных войск дивизионного уровня в Европе Defender 2020 постепенно прибывают на континент, командующие учениями предупреждают о материально-технических трудностях эксплуатации тамошней инфраструктуры.

Одним из первых залпов крупнейшего за последние четверть века развертывания военных базирующихся на континентальной территории США в Европе стал спуск с судов снаряжения, принадлежащего 2-й боевой бригаде 3-й пехотной дивизии, в порту Бремерхафен Германии 20 февраля. Всего будет развернуто около 20,000 военнослужащих из подразделений 15 штатов.

Но массовая переброска военных не обходится без осложнений, заявил командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и НАТО в докладе сенату во вторник. "Меня волнует достаточна ли пропускная способность инфраструктуры для такого крупного контингента, автомобильные и железные дороги из центральной части Германии на восток - вплоть до восточной границы", сказал генерал ВВС США Тод Уолтерс, верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. По данным сухопутных войск, Defender 2020 соберет более 20,000 единиц техники для проведения учений. Такие подразделения как 2я боевая бригада 3й пехотной дивизии доставят свое собственное снаряжение, включающее бронетехнику. А 13,000 единиц техники будут взяты из предварительно размещенных на континенте арсеналов в Германии, Нидерландах и Бельгии. "В Европе должны быть созданы условия для развертывания 20,000 военнослужащих в предварительно подготовленных местах, где они смогут получить надлежащее снаряжение", сказал Уолтерс. Мы хотим просчитать каждую секунду от начального пункта прибытия солдата вплоть до его или ее окопа". Европейский Союз, НАТО и Европейское командование США поработали над улучшением транзита через регион, отметил Уолтерс. Европейская инициатива сдерживания, например, профинансировала размещение арсеналов по всей территории региона, также как и улучшенную инфраструктуру на сумму в сотни миллионов долларов с момента начала ее осуществления в 2014 году. В случае конфликта, расширенные железнодорожные терминалы для быстрой погрузки и разгрузки бронетехники, полные топливные заправки и склады боеприпасов для снабжения военных, логистические и разведывательные центры управления будут иметь решающее значение для пересечения Европы. "Но, мы предвидим, что будут и препятствия", добавил Уолтерс. Северная Польша, например, покрыта озерами. Более того, Восточная Европа вообще пронизана реками. "У вас полно водоемов, которые надо пересекать, но не так много мостов выдержат танки Абрамс и немецкий Леопард", говорил Army Times этой осенью отставной генерал-лейтенант Бен Ходжес, возглавлявший сухопутные войска США в Европе с конца 2014 по 2017 год. Мы говорим о 70-80 тоннах. А когда вы поставите их на грузовик для перевозки тяжелой техники, то тогда мы говорим о более чем 100 тоннах". Чтобы подготовиться к такому развитию событий военные планируют провести учения по пересечению водных препятствий на учебном полигоне в Дравско-Поморске на северо-западе Польши. В своем докладе Уолтерс заявил, что партнеры из стран северо-восточной и юго-восточной Европы «повторно знакомятся» с программами, необходимыми для поддержки переброски войск в случае конфликта.

Военнослужащие США, приписанные к 527-й роте военной полиции, 615-й роте военной полиции и 100-му отряду военных служебных собак, проводят обход в порту Бремерхафена, Бремерхафен, Германия, 21 февраля 2020 года. (Джейсон Джонстон / Сухопутные войска)

Два года назад, как отметил Уолтерс, учения Defender 2020 были бы невозможны, потому что приготовленных арсеналов для войск было недостаточно. С тех пор командование материально-техническим обеспечением сухопутных войск, снабжающее подразделения системами связи, наблюдения и вооружениями, разработало план по наращиванию своих арсеналов и заявило, что теперь оно удовлетворено уровнем оснащенности. Заготовленное снаряжение находится на огромных складах с контролируемой влажностью и в ангарах с твердым покрытием для тяжелой техники в таких местах, как Дюльмен, Германия, Эйгельсховен, Нидерланды и Ливорно, Италия. "Теперь мы можем это сделать. Мы знаем физическую подготовленность наших кадров и мы сможем измерить скорость с которой они доберутся до окопа где смогут выполнить их задачи", сказал Уолтерс. Уолтерс и другие лидеры НАТО будут отслеживать движение войск от востока до запада Европы, но они будут не одиноки. "Мы видели немало ответной реакции со стороны России", - сказал Уолтерс сенаторам, не уточнив, что это была за реакция. "Они не слишком рады Defender Europe 20. Нас больше всего волнует готовность наших сил, и мы делаем все в соответствии с международным правом".

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