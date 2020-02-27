Греция - 26 февраля 2020 г.

Греция: коронавирус и концлагеря для мигрантов

26.02.20 Автор Павел Онойко

105-й начальная школа города Cалоники будет закрыта по профилактическим причинам в соответствии с решением министерств здравоохранения и образования. Решение принято в связи с тем, что в школе обучался ребенок 38-летней женщины, инфицированной коронавирусом.

В целях профилактики 105-я начальная школа в Салониках будет закрыта завтра, в четверг 27 февраля. При этом остальные школы в городе будут функционировать в обычном режиме, говорится в сообщении регионального управления по образованию (начальному и среднему) Центральной Македонии. С пятницы школа продолжит обычную работу.

Напомним, что в среду в Салониках был зафиксирован первый подтвержденный случай коронавируса в Греции. Инфицированной оказалась 38-летняя гречанка, которая недавно побывала в Италии.

Как стало известно, инфицированная проявила завидную активность после возвращения из Милана в воскресенье, успев близко пообщаться с десятками, если не сотнями людей. И это не считая пассажиров самолета Ryanair, в котором она возвращалась из Италии. Неугомонная женщина успела побывать и на заседании городского совета в понедельник вечером, в качестве городского советника с частичной занятостью.

По информации «Русских Афин», медики и полиция сбились с ног, выявляя контакты инфицированной пациентки. Пока сообщается о 15 лицах, которых уже локализовали и отправили в карантин. Это близкие и друзья, которые были в контакте, а также пассажиры самолета, сидевшие рядом, впереди и сзади инфицированной путешественницы.

Отмечается, что в Италии только за 1 день заболели 100 человек. В Греции имеется шанс повторить итальянскую ситуацию.

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составило 80970 человек. С начала распространения инфекции умерли не менее 2769 человек, выздоровели 29998, сообщает South China Morning Post.

В Китае за день коронавирус обнаружили у 406 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Днем ранее заболевших было больше — 508 человек. За сутки умерли 52 человека (днем ранее — 71). Всего в материковом Китае опасным недугом заболели 78064 человека, умерли от него — 2715.

В Южной Корее, ставшей крупнейшим центром распространения COVID-19 после Китая, за день заболели еще 169 человек, в том числе один американский военный. Общее число зараженных — 1146 человек, умерли 12 человек.

Иран стал второй страной после Китая по числу погибших от коронавирусной инфекции. В стране уже умерли 16 человек, заболели 95 человек.

В Италии вирус обнаружили у еще 114 человек, всего в стране заболели 323 человека, умерли 11.

За последние сутки коронавирус впервые обнаружили у людей, находящихся в четырех европейских странах — Австрии, Швейцарии, Хорватии и Греции.

26.02.20 Автор Павел Онойко

В греческом городе Салоники официально зафиксирован первый человек, инфицированный коронавирусом в Греции. Им оказалась 38-летняя женщина, которая была госпитализирована в больницу AHEPA.

Как объявил в среду днем ​​профессор инфекционист Сотирис Циодрас, женщина чувствует себя хорошо и находится под наблюдением группы специалистов, в то же время ее контакты отслеживаются. Как сообщается, все, с кем близко контактировала инфицированная пациентка, будут изолированы в ближайшее время.

По словам врачей, у женщины нет других болезней, и ее жизни ничто не угрожает. Сообщается, что она прибыла недавно из Италии.

Министерство здравоохранения рекомендует соблюдать спокойствие, так как болезнь для молодых и здоровых людей, как правило, проходит в легкой форме. Всем жителям страны рекомендуется соблюдать меры личной гигиены.

Министерство акцентирует внимание на том, что в ближайшие несколько дней лица, прибывающие из пострадавших районов Северной Италии, должны следить за своим здоровьем. В случае появления симптомов оставаться дома и предупреждать своего семейного врача или ЕКА о необходимости принятия необходимых мер.

Стоит отметить, что это первый реально подтвержденный случай заболевания, в отличие от более, чем 6 случаев, когда тревога оказалась ложной.

Также напомним, что поддаваться панике не стоит, вирус не особо заразный, и относится ко 2-ой категории вирулентности. То есть, передается только при прямом контакте между инфицированным и здоровым человеком.

Основные меры предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Регулярно мойте руки

Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом.

Зачем это нужно? Если на поверхности рук присутствует вирус, то обработка рук убьет его.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя. Сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки антисептиком или тщательно мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Прикрывание рта и носа при кашле и чихании позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек, болеющий респираторной инфекцией, такой как 2019-nCoV, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко к такому человеку, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь содержащими инфекцию руками к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью

Если вы посещали районы Китая, где регистрируется 2019-nCoV, или тесно общались с кем-то, у кого после поездки из Китая наблюдаются симптомы респираторного заболевания, сообщите об этом медицинскому работнику.

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания требуют незамедлительного обращения за медицинской помощью, поскольку могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые различные причины, среди которых, в зависимости от совершенных пациентом поездок и его контактов, может быть 2019-nCoV.

Если у вас легкие респираторные симптомы, и вы не ездили в Китай (Италию) или в провинцию Тоскана

Если у вас наблюдаются слабо выраженные симптомы заболевания органов дыхания, и вы не посещали Китай или Италию, вам следует тщательно соблюдать элементарную респираторную гигиену и гигиену рук и, по возможности, оставаться дома до выздоровления.

В качестве общей меры предосторожности соблюдайте обычные правила гигиены при посещении продуктовых рынков, где продаются живые животные, мясо и птица или другие продукты животного происхождения

После прикосновения к животным или продуктам животного происхождения регулярно мойте руки чистой водой с мылом, не прикасайтесь руками к глазам, носу или рту. Избегайте контактов с больными животными и не трогайте испорченные продукты животного происхождения. Категорически избегайте любых контактов с другими животными на территории рынка (бродячими котами или собаками, грызунами, птицами, летучими мышами). Избегайте контактов с потенциально зараженными отходами или жидкостями животного происхождения на полу или других поверхностях в магазинах или рыночных павильонах.

Не употребляйте в пищу сырые или не прошедшие надлежащую термическую обработку продукты животного происхождения

В соответствии с правилами обеспечения безопасности продуктов питания особую осторожность следует проявлять при обращении с сырым мясом, молоком или органами животных во избежание перекрестного загрязнения продуктами питания, не прошедшими термическую обработку.





26.02.20 Автор Алексия Захариу

С момента обнаружения случая заражения одной из жительниц г. Салоники коронавирусом продажи продуктов питания резко выросли.

Как пишет издание Τhestival, в супермаркетах пустуют полки с мукой, сахаром и сухарями. «По состоянию на 13:00 26/02/20 трафик магазина увеличился на 150% по сравнению с тем же периодом прошлого года», - отмечает директор одной известной сети супермаркетов в центре города Салоники.

«У нас есть запасы, однако если то, что наблюдается в последние несколько часов, продолжится, то все полки скоро будут пусты», - говорит менеджер магазина.

«Я купил большое количество замороженных продуктов, заполню ими большой морозильник. Что поделать, вдруг полки супермаркетов опустеют? Приходится заранее заботиться о своем пропитании в будущем», - говорит 65-летний пенсионер с тележкой, под завязку набитой продуктами, которого остановили репортеры в супермаркете.

Однако следует отметить, что все соответствующие органы власти Греции рекомендуют гражданам оставаться спокойными. Паника всегда плохой советчик и в таких случаях может вызвать много излишних проблем.

Издание Τhestival связалось с руководством двух крупных сетей супермаркетов. Директорат подчеркнул, что не будет проблем, если потребители будут вести себя адекватно.

«В ближайшие несколько дней мы получим увеличенное количество продукции, которой хватит на всех! Как только полки опустевают, наши сотрудники пополняют их», - отметил генеральный директор одной из крупнейших сетей супермаркетов в Салониках.

26.02.20 Автор Павел Онойко

52 сотрудника полиции и по меньшей мере 10 местных жителей получили ранения. Более 100 жителей островов обратились к медиками из-за отравления слезоточивым газом в результате продолжающихся уже второй день столкновений на островах Хиос и Лесбос.

Основные акции протеста прошли в районах Диаволорема, Кавакли и Карава на Лесбосе, где правительство выделило землю для строительства тюремных лагерей. Во время столкновений местные жители швыряли камни в полицию, которая ответила слезоточивым газом. В результате пострадали 43 офицера и 10 островитян, по данным греческой полиции (ELAS). Двое их сотрудников были ранены из дробовиков.

https://www.facebook.com/stonisi.gr/videos/1920135111464808/

Я сейчас вижу свою страну порабощенной.... Останавливается 4 автобуса с полицейскими, оттуда выходят дьяволы... Что должно произойти еще больше? Позор им, добавляет другой.

Местные жители восприняли происходящее очень близко к сердцу. Вместо того, чтобы говорить с народом, они ведут себя, как оккупанты, заявляют на камеру жители Лесбоса. Раньше мы видели солдат в Косово, Афганистане, а теперь нашу страну поработили.

https://www.facebook.com/stonisi.gr/videos/243009696702702/

На видео около 200 местных жителей, вместе с мэром Западного Лесбоса (его позже арестовали), идут живой стеной в сторону полицейского спецназа. Неожиданно полиция начинает бросать в мирных жителей гранаты со слезоточивым газом. Участники акции отвечают камнями в сторону полицейских.





Эти полицейские не греки. Те, кто их сюда отправил, заберите их обратно...

Я учительница, живу здесь и учу детей. Как я могу говорить детям, что мы живем в демократической стране, если демократия прямо здесь нарушается?





Возле входа на территорию военной части продолжаются ожесточенные столкновения спецназа полиции с протестующими (Live Video). Полиция активно использует слезоточивый газ, протестующие бросают камни.

Жители Лесбоса показывают пули, которыми в них стреляют полицейские.





Сообщается, что власти острова, совместно с союзом предпринимателей и профсоюзами, продлили всеобщую забастовку на острове до 27 февраля.





На острове Хиос, как сообщает полиция, местные жители ворвались в гостиницу, которая находится возле строительной площадки нового лагеря, и ранили восемь находившихся там дежурных офицеров. Полицейские утверждают, что нападавшие забрали у них снаряжение.

https://www.facebook.com/stonisi.gr/videos/184010332871065/

Тысячи жителей острова окружили военную часть, где расположились полицейские, и требуют от властей забрать их с острова.

В Афинах министр миграции Нотис Митаракис призвал к спокойствию, отметив, что недоверие островитян к любым заявлениям правительства «в значительной степени оправдано».

«К сожалению, есть отдельные инциденты, которые портят имидж островов и создают растущую напряженность. Она должна быть незамедлительно уменьшена в течение следующих нескольких часов», - сказал он во время заседания совета управляющих Центрального союза греческих муниципалитетов (KEDE).

Заявление официального представителя правительства Стелиоса Петса, поздравляющего сотрудников спецназа полиции.

«У полицейских сил нет причины быть там. Они вернутся на свою базу. Некоторые из полицейских, которые были там, чтобы помочь, будут выведены. Другие останутся», - заявил «Альфе» официальный представитель правительства Стелиос Петсас. Он отметил, что первый этап плана правительства по строительству закрытых центров был завершен в Митилини и завершится завтра в Хиосе.

Поздравляем полицию, у них было трудное задание, и они проявили беспрецедентную сдержанность. Мы видели картины насилия в отношении полицейских», - сказал он, добавив:«Не каждый, кто видел эту картину, захочет увидеть ее снова. Гражданин, который желает протестовать, не может взять «коктейль Молотова» с собой. Он обычно злится, а не берет в руки «Молотова».





26.02.20 Автор Павел Онойко

Акции противодействия властям в отношении строительства лагерей тюремного типа, которые жители островов Лесбос и Хиос начали во вторник, продолжились и на следующий день.

Сегодня на островах проходит всеобщая забастовка, которую объявили вчера власти Северных Эгейских островов совместно с органами самоуправления островов Лесбос и Хиос.

https://www.facebook.com/stonisi.gr/videos/275434940090986/

На улицу вышли школьники, которые пели гимн Греции. И протестовали против строительства новых лагерей на острове.

https://www.facebook.com/stonisi.gr/videos/524563284742994/

Тысячи жителей островов вышли на митинги протеста, против решения правительства.

Сообщается, что полиция задержала заместителя мэра западного Лесбоса Костаса Паппаса. Ранее г-н Паппас, как сообщает издание stonisi.gr, пытался связаться с прокурором остова, а также жаловался на десятки пострадавших от жестких действий полиции. По словам издания, в больницы острова обратились десятки людей с проблемами дыхания, связанными с использованием полицией слезоточивого газа.

https://www.facebook.com/stonisi.gr/videos/639716546831562/

Компартия Греции выступила с заявлением: «КПГ осуждает преступную деятельность правительства перед всем греческим народом. И вот сегодня в Диаболорема (деревня на острове) спецназ полиции воюет с народом. Жители острова Лебсос относятся к МАТ(спецназ полиции Греции), как к оккупантам. Они бьют людей, вандализируют машины, сжигают лес на острове.

Все люди должны знать, что правительство пытается осуществить свой опасный план от имени ЕС, как варвары. Но независимо от того, насколько безжалостным становится правительство, оно не сможет подавить восстание, потому что здесь оно имеет дело с целым народом».

https://www.facebook.com/stonisi.gr/videos/189324679066175/

На центральной площади острова Лесбос Сапфо прошел многотысячный митинг протеста.

Сообщается, что этой ночью в аэропорту Митилини приземлился военно транспортный самолет PA C-130, на борту которого находилось еще 4 отделения спецназа полиции, в общей сложности 80 человек. Они пришли на помощь к ранее прибывшим на остров 10 взводам спецназа.

Как замечают комментаторы, еще немного, и власти начнут бомбардировки с воздуха и стрелять из корабельных пушек по мирным жителям, которые не хотят новой тюрьмы около своего дома.

Напомним, во вторник ранним утром на остров Лесбос прибыла строительная техника в сопровождении 200 сотрудников спецназа полиции. Жители острова встретили их в порту и попытались преградить дорогу. Полиция применила дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Протестующие отступили, но уже через час около стройплощадки технику и полицию встретила вторая волна протестующих. Во время столкновения несколько человек пострадало.

Столкновения продолжались в течение дня. При этом местные жители неоднократно заявляли, что их не сломить, а один старик даже пообещал партизанскую войну оккупантам.

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