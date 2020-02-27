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дата публикации 27.02.20 05:36
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Бывший глава внешней разведки Франции станет ведущим на RT

Опубликовано: 25/02/2020 RFI


Бывший глава внешней разведки Франции Ален Жюйе в эфире RT в 2016 году.

Бывший глава внешней разведки Франции Ален Жюйе в эфире RT в 2016 году. © Capture Youtube

Экс-глава службы внешней разведки Франции Ален Жюйе (Alain Juillet) будет вести на телеканале RT France программу о геополитике. 13-минутная программа под названием «La Source» («Источник») будет выходить в эфир два раза в месяц. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщила глава RT France Ксения Федорова в распространенном телеканалом коммюнике.

Речь в программе, согласно коммюнике, пойдет о «дипломатии, конфликтах, терроризме, безопасности и конкурентной разведке». Первый выпуск намечен на март.

«Вне всяких идеологических соображений, практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность», — заявил в коммюнике 77-летний Ален Жюйе.

Глава RT France Ксения Федорова заявила, со своей стороны, что «очень счастлива», что человек «такого масштаба» будет работать в редакции российского госканала. «Я уверена, что он позволит нашим зрителям глубже взглянуть на геополитические процессы, происходящее в мире», — отметила она в коммюнике, распространенном телеканалом.

Ален Жюйе не раз выступал с прокремлевских позиций. Например, в интервью Youtube-каналу Thinkerview, которое на своем сайте пересказал RT, Жюйе назвал отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля «англосаксонской манипуляцией», похвалил прогресс России в области вооружений и заявил, что Москва не является угрозой западным странам. Интервью, где Жюйе выступает за российскую интервенцию в Сирии и говорит о зависимости Франции от США, также можно найти на сайте самого RT.

Ален Жюйе возглавил внешнюю разведку Франции (DGSE) в 2002 году. До этого он работал в крупных французских и международных компаниях. В частности его имя стало известным, когда в 2001 году Жюйе возглавил сеть магазинов британской компании Marks & Spencer во Франции с целью ее ликвидации.

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