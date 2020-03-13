Как Харви Вайнштейн стал одним из самых влиятельных людей в Демократической партии, прежде чем его карьера пострадала от секс-скандала

Майкл Кранц и Эллен Крэнли





Харви Вайнштейн является весьма влиятельным донором Демократической партии и активно участвует в партийной политике с 1990-х. Здесь он (слева) с тогдашним сенатором Хилари Клинтон (справа) в октябре 2004 года на премьере фильма "Волшебная страна".

Иван Агостини/Getty Images

- Харви Вайнштейну предъявлены в настоящее время обвинения в насильственных действиях сексуального характера и неправомерных действиях обвинителями Нью-Йорка и Лос-Анжелеса.

- Судебный процесс начался почти через два года после того, как появились сообщения с утверждениями о повторяющемся сценарии домогательств и насилия в отношении молодых актрис и помощниц во время его продюсерской карьеры.

- Несмотря на многолетнюю репутацию неподобающего поведения с женщинами, у Вайнштейна была легендарная карьера в киноиндустрии и на телевидении, и он использовал немалую часть своих прибылей для поддержки законодателей и дел Демократической партии.

Харви Вайнштейн, кинопродюсер и сооснователь Miramax Films и Weinstein Company, имел многолетнюю репутацию неподобающего поведения в отношении женщин в голливудских кругах.

Это поведение, о котором ходили слухи, как выяснилось в сообщении "Нью-Йорк Таймс" в октябре 2017 года, являлось частью более широкого повторяющегося сценария сексуальных домогательств, так как в статье были подробно изложены утверждения женщин Голливуда о сексуальных домогательствах с его стороны в течение почти трех десятилетий.

Эти ошеломляющие утверждения, появившиеся в "Таймс" и в других сообщениях, резко контрастировали с длительной карьерой продюсера, имевшего большую власть и обширное влияние среди законодателей Демократической партии. В январе 2020 года Вайнштейну предъявлены обвинения на основе утверждений, варьирующихся от насильственного ощупывания до изнасилования, обвинителями в Нью-Йорке и Лос-Анжелесе.

В прошлые годы Вайнштейн, являясь " самым влиятельным человеком в Голливуде ", лично пожертвовал более 750 000 долларов политикам-демократам и организациям с 1991 года и стал одним из крупнейших организаторов сбора средств в избирательный фонд Демократической партии в киноиндустрии.

Здесь представлена хронология того, как он создал и затем был выброшен за борт его империей политического влияния:

Участие Вайнштейна в политике началось в начале 1990-х.





Харви Вайнштейн сделал свои первые небольшие пожертвования сенатору от Калифорнии Барбаре Боксер, снятой здесь в феврале 1991 г. Джон Дьюрика/АР



Вайнштейн начал делать пожертвования Демократической партии в 1991 году, когда он дал деньги сенатору Барбаре Боксер от штата Калифорния и сенатору Патрику Лихи от штата Вермонт. В следующие несколько лет он жертвовал относительно небольшие суммы - все по 2000 долларов или меньше - сенаторам Барбаре Боксер и Дайан Файнштейн наряду с несколькими другими сенаторами-демократами. Он также начал впервые давать деньги организациям Демократической партии, изначально Демократическому центральному комитету штата в Калифорнии.

Также в этот период Вайнштейн начал, согласно утверждениям, домогаться нескольких женщин , названных в статье "Нью-Йорк Таймс".

Вайнштейн начал поддерживать Клинтонов в середине 1990-х.







Вайнштейн с тогдашней Первой леди Хилари Клинтон и актрисой Гвинет Пэлтроу в декабре 1998 года на премьере фильма "Влюбленный Шекспир". Питер Морган/Reuters

Во второй половине 1990-х Вайнштейн начал жертвовать деньги более широкому ряду политиков и делать это намного чаще перед выборами 1996 и 1998 гг. Он также сделал свое первое пожертвование семье Клинтон в начале кампании по переизбранию Билла Клинтона в 1995 году и сделал свое крупнейшее пожертвование на тот момент в 1996 году, когда он внес 10 000 долларов в пользу Корпорации услуг Демократического национального комитета.

В результате его быстро растущих финансовых связей с Демократической партией он начал появляться на мероприятиях с Биллом и Хилари Клинтон и с другими видными деятелями партии, такими как сенатор Чак Шумер.

Вайнштейн инвестировал время и деньги, поддерживая Демократическую партию и Эла Гора на президентских выборах 2000 года.







Вайнштейн на трибуне рядом с актрисой Джулианной Маргулис, актером Мэттом Деймоном и кандидатом в президенты и вице-президентом Элом Гором в июле 1999 года в преддверии выборов 2000 года. Стюарт Рэмсон/АР



Хотя демократы проиграли эти выборы, Вайнштейн продолжил налаживать тесные связи с Клинтонами в начале и середине 2000-х.





Вайнштен с президентом Биллом Клинтоном на праздновании дня рождения первой леди Хилари Клинтон в октябре 2000 года, незадолго до президентских выборов. Ник Элджар/Getty Images

В начале 2000-х Вайнштейн продолжил часто делать пожертвования политикам-демократам страны и пожертвовал десятки тысяч долларов Демократическому национальному комитету и Демократическому комитету по проведению выборов в Сенат в 2002 году.

Вайнштейн активно участвовал в продвижении и поддержке законодательной повестки демократов.





Вайнштейн и сенатор Чак Шумер, на фото вместе с Беном Афлеком, призвали президента Джорджа Буша поддержать "Закон о борьбе с ядерным терроризмом" Шумера в 2002 году. Кэти Уилленс/АР



Он расширил свои пожертвования на Комитеты политических действий и группы влияния в середине 2000-х.





Харви Вайнштейн и автор Марк Кац на вечеринке Miramax Book Party в честь запуска "Хилари и я" в феврале 2004 года. Габе Паласио/внештатный корреспондент Getty Images

В середине 2000-х, во время выборов 2004 и 2006 гг., Вайнштейн вливал деньги в фонды кандидатов для избрания в Конгресс, комитеты политических действий (КПД) и для различных либеральных благотворительных дел. Он также поддержал кампанию Хилари Клинтон по ее переизбранию в Сенат в 2004 году.

Он также поддержал, в частности, кампанию по избранию Эла Фрэнкена в сенат Миннесоты в 2007 году.

Влияние Вайнштейна в Вашингтоне продолжало расти в первые годы Обамы.





Вайнштейн на правительственном обеде в Белом доме в апреле 2012 года в честь визита британского премьер-министра Дэвида Кэмерона. Брендон Хоффман/внештатный корреспондент Getty Images

В конце 2000-х Вайнштейн продолжал поддерживать Клинтонов, поддержав своим авторитетом президентскую кампанию Хилари Клинтон в 2008 году. Он пожертвовал тысячи долларов ее Комитету политических действий и ее предвыборному штабу.

Но после того, как Барак Обама победил Клинтон на голосовании Демократической партии по определению кандидата в 2008 году и затем выиграл Белый дом, Вайнштейн поддержал его своим авторитетом и появлялся на публичных мероприятиях с семьей президента.

Личные политические пожертвования Вайнштейна все время росли после президентских выборов 2008 года.





Вайнштейн с сенатором Крисом Доддом в марте 2012 года во время круглого стола. Вайнштейн пожертвовал более 35 000 долларов Додду с 1990-х. Крис Коннор/внештатный корреспондент Getty

Вайнштейн поддержал Обаму во время его кампании по переизбранию.







Автоэскорт президента Обамы в поместье Харви Вайнштейна в Ньюпорте, штат Коннектикут, перед частным обедом в августе 2012 года. Пабло Мартинес Монсиваис/АР



Вайнштейн пожертвовал крупные суммы денег кампании по переизбранию Обамы в 2012 году. В этот период он также начал поддерживать таких прогрессивных демократических активистов как сенаторы Кори Букер и Элизабет Уоррен.

Вайнтшейн пожинал плоды успеха как финансовый спонсор при Обаме.





Вайнштейн во время выступления Первой леди Мишель Обама в Белом доме в ноябре 2013 года. Сьюзан Уолш/АР



Во время нахождения Обамы на должности президента Вайнштейн продолжал поддерживать влиятельных кандидатов от демократов, таких как сенаторы Эл Фрэнкен и Чак Шумер. Он также сделал свое крупнейшее единовременное пожертвование в 32 400 долларов Демократическому национальному комитету в 2014 году.

Политики продолжали появляться вместе с Вайнштейном на красной ковровой дорожке и на торжествах.







Вайнштейн с сенатором Кирстен Джиллибранд на праздничном рауте журнала "Тайм" Time 100 Gala в апреле 2014 года. Он пожертвовал тысячи долларов избирательным кампаниям Джиллибранд. Джемал Каунтесс/внештатный корреспондент Getty Images

Вайнштейн даже был удостоен премии за культурную деятельность Центра Хатчинса африканских и афроамериканских исследований Гарвардского университета в 2014 году, когда он получил медаль W.E.B. Du Bois в том же году как и такие видные персоны как Майя Анджелоу, конгрессмен-демократ Джон Льюис и Опра Уинфри.

Вайнштейн поддерживал дела, финансировавшиеся демократами, которые, как он считал, помогали гуманитарным наукам и продвигали прогрессивную повестку.





Вайнштейн с сенатором Чаком Шумером на торжественном мероприятии Шумера в Нью-Йорке в апреле 2014 года, где было объявлено о плане снижения налогов для театральных постановок. Моника Шиппер/внештатный корреспондент Getty Images

Когда "Таймс" опубликовала изобличающий материал о десятилетии неправомерного поведения Вайнштейна в октябре 2017 года, ведущие демократы, имевшие связи с продюсером, поспешили осудить его.





Бывший госсекретарь Хилари Клинтон выступает с напутственной речью в Колледже Хантер в Нью-Йорке. Associated Press

"Я была в шоке и в ужасе от разоблачений касательно Харви Вайнштейна. Поведение, описанное выступившими женщинами, является недопустимым" - было сказано в заявлении Хилари Клинтон через несколько дней после публикации материала, прежде чем она пообещала передать 1,4 миллиона долларов, которые он пожертвовал ее президентской кампании 2016 года, на благотворительность, согласно Politico .

Сайт Politico сообщает , что Обама, старшая дочь которого Малия стажировалась в Weinstein Company годом ранее, почти пять дней подвергался давлению,чтобы он публично осудил Вайнштейна, прежде чем Обама сделал заявление, сказав, что он "чувствует отвращение".

Первоначальные утверждения превратились в полномасштабный скандал о сексуальных домогательствах, что вызвало опасения для активно действующих политиков, которым Вайнштейн оказывал поддержку.





Сенатор Патрик Лихи от Вермонта получил несколько тысяч долларов от Вайнштейна за почти три десятилетия. Уин МакНами/Getty Images

После многих лет создания и укрепления его власти среди демократических президентов, политиков и организаций влияние Вайнштейна начало улетучиваться после появления многочисленных обвинений в сексуальном домогательстве и неправомерном поведении.

Вскоре после первоначальных сообщений о неправомерном поведении Вайнштейна многие демократы, такие как губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо , подверглись давлению, чтобы вернуть пожертвования, сделанные Вайнштейном. Сенаторы Патрик Лихи, Камала Хэррис, Чак Шумер и Элизабет Уоррен были первыми, кто пообещал отдать деньги Вайнштейна благотворительным организациям, которые борются с проблемами женщин и против сексуального насилия.

Демократический национальный комитет подвергся сильной критике за то, что не взял на себя обязательство вернуть все пожертвования Вайнштейна за многие годы, при этом во многих статьях отмечалось, что у комитета трудности с получением поддержки после выборов в США в 2016 году.



Обвинения против Вайнштейна потрясли в равной мере Голливуд и Вашингтон.





Кинопродюсер Харви Вайнштейн покидает Верховный суд Нью-Йорка после предъявления ему обвинений по делу о посягательстве сексуального характера в Нью-Йорке. Reuters

Помимо раскрытия сети богатых и элитных лиц в СМИ и индустрии развлечений, которые срослись со своими предпочитаемыми политиками, дело Вайнштейна также положило начало культурному движению, которое низвергло законодателей и доминировало в дискурсе вокруг администрации президента Дональда Трампа.

Хэштег #MeToo использовался в социальных сетях актрисами , парламентариями и активистами, которые побуждали к открытому осбуждению сексуальных домогательств и неправомерного поведения, превратившемуся в демонстрации по всем США .

В следующем за первоначальными обнародованными обвинениями против Вайнштейна году девять членов Конгресса объявили, что они подают в отставку или не будут участвовать в новых выборах на фоне утверждений о неправомерном поведении.

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