опубликовано редакцией на Переводике 15.07.20 03:23 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Global Times”,

"Lockheed Martin faces China's sanctions over Taiwan deal" Китай - 14 июля 2020 г. Санкции: Китай Соединенным Штатам - “В эти игры можно играть вдвоём” Lockheed Martin сталкивается с санкциями Китая по тайваньской сделке Ответ на тайваньскую сделку может включать в себя редкоземельные элементы By Liu Xuanzun, Chu Daye and Tu Lei Source: Global Times Published: 2020/7/14 Американский истребитель F-35. Фото: VCG Китай введет санкции против американского производителя вооружений Lockheed Martin, главного подрядчика переаттестации ракет ПВО Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) на острове Тайвань. Санкции, вероятно, будут предусматривать прекращение поставок материалов, включая редкоземельные элементы, которые имеют решающее значение для производства передового оружия, и деловые ограничения для поставщиков Lockheed Martin, имеющих бизнес на материковой части Китая, заявили во вторник китайские эксперты по авиационной промышленности. США в четверг объявили об одобрении соглашения о поставках оружия на Тайвань с повторной сертификацией ракет противовоздушной обороны PAC-3, стоимость которой оценивается в 620 миллионов долларов. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил на очередной пресс-конференции во вторник, что Китай решил принять необходимые меры для введения санкций против американской компании. Чжао не уточнил детали санкций. Локхид Мартин - производитель оружия, специализирующийся на передовом оружии и технике, и Китай не имеет большого прямого бизнеса с этой компанией, заявил во вторник Global Times китайский эксперт по авиационной промышленности и главный редактор журнала Aerospace Knowledge. Однако возможно, что Китай ограничит цепочку поставок Lockheed Martin, поскольку компания неизбежно будет импортировать сырье, включая металлы, неметаллы и минералы, включая редкие земли, из Китая через своих поставщиков, которые имеют бизнес с Китаем, сказал Ван. По словам Вана, другим производителям компонентов и системным дизайнерам, связанным с Китаем, также может быть запрещено вести дела с Lockheed Martin. По словам аналитиков, многие из ключевых продуктов Lockheed Martin, в том числе истребители F-35 и ракеты Patriot, используют компоненты, изготовленные из редкоземельных элементов. Согласно сообщениям, Китай является крупнейшим в мире экспортером редкоземельных элементов , и США импортируют около 80 процентов своих потребностей в редкоземельных элементах из Китая. Кроме того, министерство обороны Великобритании в 2019 году объявило, что Exception PCB, принадлежащая Китаю компания, производит печатные платы для истребителей F-35, сообщали британские Sky News в то время. Эти компоненты "контролируют многие основные возможности F-35", сообщает сеть. По сообщению Weihutang, телепрограммы по военным вопросам, аффилированной с Центральным телевидением Китая, «Локхид Мартин», хотя и не в больших масштабах, имеет некоторый бизнес в Китае в области новой энергетики, гражданской авиации и космической промышленности. «Кроме реального воздействия, это ещё и политическое заявление. “Шалости” США не останутся незамеченными, когда речь заходит о Китае», - заявил во вторник «Global Times» член исполнительного совета Китайского общества исследований ВТО Хе Вейвен. Таким образом, по его словам, Lockheed Martin стала первой американской компанией с начала китайско-американской торговой войны, которую была напрямую подвергнута санкциям со стороны китайских властей. Ранее, хотя Китай и заявлял, что в ответ на жесткие меры со стороны иностранных правительств и компаний по отношению к китайским компаниям будет составлен список ненадежных юридических лиц, но высокопоставленные правительственные чиновники Китая фактически ни разу не назвали ни одной иностранной компании, отметил он. Ван сказал, что санкции будут удерживать другие американские оружейные компании от продажи оружия на остров Тайвань, и, в отличие от Lockheed Martin, такие компании, как Boeing, могут понести еще больший ущерб от потенциальных санкций, поскольку они имеют прямые деловые связи с Китаем. Это не первый случай, когда Китай вводит санкции против американских производителей оружия, которые занимаются продажей оружия на остров Тайвань. Например, после того, как правительство США утвердило план по продаже оружия Тайваню в размере 2,22 миллиарда долларов в июле 2019 года, МИД Китая заявил, что Китай наложит санкции на американские предприятия, участвующие в продажах. Согласно исследованиям СМИ, в число компаний входили Raytheon, General Dynamics, BAE и Oshkosh . Китай решительно выступает против продажи оружия США острову Тайвань и любой формы военной связи между островом и США, заявил во вторник пресс-секретарь Управления по делам Тайваня Государственного совета при кабинете министров Китая. Попытки руководства Демократической прогрессивной партии добиваться «независимости силой» не увенчаются успехом, а только подрывают мир и стабильность и приведут к еще большей катастрофе для жителей Тайваня, предупредил Чжу. статью прочитали: 80 человек Комментарии