Berlingske (Дания): Фареры перед выбором — экспорт рыбы в Россию или политика с США

13 июля 2020

Фото: finance.rambler.ru

Мировая политика настигла Фарерские острова, которые не поддержали Данию, присоединившуюся к антироссийским санкциям ЕС. Россия — главный потребитель фарерской рыбы, ее экспорт — основа экономики Фарер, позиция которых идет вразрез с военными интересами США и НАТО в северной части Атлантики. Об этом пишет датская газета Berlingske.

В последние годы арктические районы стали ареной напряженности между крупными державами мира, в особенности между Россией и США. Из-за этого Фарерские острова (автономный регион и группа островов в северной части Атлантического океана, входят в состав Королевства Дания. — EADaily) оказались в стратегическом эпицентре на оси между Гренландией, Исландией и Великобританией, которая так и называется — Фареро-Исландский рубеж. Его приходится пересекать российским подводным лодкам, чтобы действовать в Северной Атлантике, отмечает издание. Оно обращает внимание на то, что посол США в Дании Карла Сэндс недавно в очередной раз посетила Фареры, хотя военное сотрудничество между Фарерскими островами и США даже не обсуждается.

«Фарерами все больше интересуются американские, российские и китайские власти и компании. Американский посол в Дании Карла Сэндс за время своего пребывания в должности уже несколько раз посещала острова, что резко отличается от поведения различных предыдущих послов», — говорится в новом анализе ситуации в Арктике, представленном Датским институтом международных исследований.

Политическое внимание поставило Фарерские острова перед неприятной дилеммой, которая во многом связана с рыбой. Рыболовство — самая важная отрасль промышленности Фарер, которая обеспечивает 95% всего экспорта островов, указывает газета, отмечая, что «и здесь Россия играет серьезную роль».

«Однако растущее внимание России, Китая и США к Северной Атлантике и Арктике означает, что традиционная политика безопасности пошатнулась. Фарерские острова должны приспособиться к новой ситуации, когда экономические интересы, подразумевающие торговлю с Россией и Китаем, идут вразрез с интересами политики безопасности, ради которой необходимо сохранять хорошие отношения с США и НАТО», — приводит издание выдержку из документа.

«Фареры очень не хотят оказаться втянутыми в военную игру. Они сосредоточены на рыболовстве и прекрасно живут за пределами радаров большой политики», — поясняет один из авторов анализа — военный аналитик Стеен Кьергор, возглавляющий Центр исследований арктической безопасности при Академии обороны страны.

Именно баланс между рыболовством и большой политикой еще раньше стал почвой для конфликтов между Фарерскими островами и Данией. В 2014 году, во время украинского кризиса, когда Дания, будучи страной ЕС, присоединилась к санкциям против России, Россия стала бойкотировать ее рыбу. Однако Фарерские острова этой участи избежали. Через год Дания призвала Фареры «не пользоваться ситуацией», говорится в анализе.

«Но фарерская сторона не согласилась с этим, заявив, что страны ЕС и сами прекратили далеко не всю торговлю с Россией и продолжают продавать ей свои товары, не затронутые санкциями, — пишут ученые. — Так что на Фарерах совершенно не хотят принимать чью-то сторону в подобных конфликтах, потому что такой выбор, какую выгоду он бы ни принес, ставит под угрозу часть фарерского экспорта».

В связи с этим министр иностранных дел автономного правительства Фарерских островов Йенис ав Рана заявил, что «на встречах с американским послом ни единым словом не упоминалось военное сотрудничество между США и Фарерскими островами».

«Если бы эта тема всплыла, я бы ее тут же пресек», — заверил он.

EADaily напоминает: Европейский союз начал вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года. В настоящее время черный список Евросоюза включает около 150 человек и почти 40 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

статью прочитали: 17 человек