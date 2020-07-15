Berlingske (Дания): Фареры перед выбором — экспорт рыбы в Россию или политика с США

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
15.07.20  

Впервые за почти 30 лет Россия продала больше золота, чем газа

(0)
 
15.07.20   Редакция

Представитель правящей партии заявил, что Турция будет закрывать мозаики Святой Софии на время молитвы

(0)
 
14.07.20  

Как живут русские старообрядцы в Южной Америке (видео)

(0)
 
14.07.20  

Российская власть в долгах перед Юрмальской думой

(0)
 
14.07.20   Редакция

New York Times: Конец американской мечты

(0)
 
13.07.20  

Почему победа так значима для русских? Война и «русский вопрос»

(0)
 
13.07.20   Редакция

Служащим по призыву китайским солдатам далеко до прекрасно подготовленных индийских военных

(0)

последние за вчера, 14.07.20  
 
04:24  

Как живут русские старообрядцы в Южной Америке (видео)

(0)
 
04:13  

Российская власть в долгах перед Юрмальской думой

(0)
 
04:05  

10 хороших вещей, которые дала нам пандемия

(0)
 
04:00   Редакция

New York Times: Конец американской мечты

(0)
 
03:48  

СМИ: У «таракана» начинается истерика из-за закрытой границы с Россией

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 15.07.20 04:36
скаут: Игорь Львович;
   
 

Berlingske (Дания): Фареры перед выбором — экспорт рыбы в Россию или политика с США

13 июля 2020

Фото: finance.rambler.ru

Мировая политика настигла Фарерские острова, которые не поддержали Данию, присоединившуюся к антироссийским санкциям ЕС. Россия — главный потребитель фарерской рыбы, ее экспорт — основа экономики Фарер, позиция которых идет вразрез с военными интересами США и НАТО в северной части Атлантики. Об этом пишет датская газета Berlingske.

В последние годы арктические районы стали ареной напряженности между крупными державами мира, в особенности между Россией и США. Из-за этого Фарерские острова (автономный регион и группа островов в северной части Атлантического океана, входят в состав Королевства Дания. — EADaily) оказались в стратегическом эпицентре на оси между Гренландией, Исландией и Великобританией, которая так и называется — Фареро-Исландский рубеж. Его приходится пересекать российским подводным лодкам, чтобы действовать в Северной Атлантике, отмечает издание. Оно обращает внимание на то, что посол США в Дании Карла Сэндс недавно в очередной раз посетила Фареры, хотя военное сотрудничество между Фарерскими островами и США даже не обсуждается.

«Фарерами все больше интересуются американские, российские и китайские власти и компании. Американский посол в Дании Карла Сэндс за время своего пребывания в должности уже несколько раз посещала острова, что резко отличается от поведения различных предыдущих послов», — говорится в новом анализе ситуации в Арктике, представленном Датским институтом международных исследований.

Политическое внимание поставило Фарерские острова перед неприятной дилеммой, которая во многом связана с рыбой. Рыболовство — самая важная отрасль промышленности Фарер, которая обеспечивает 95% всего экспорта островов, указывает газета, отмечая, что «и здесь Россия играет серьезную роль».

«Однако растущее внимание России, Китая и США к Северной Атлантике и Арктике означает, что традиционная политика безопасности пошатнулась. Фарерские острова должны приспособиться к новой ситуации, когда экономические интересы, подразумевающие торговлю с Россией и Китаем, идут вразрез с интересами политики безопасности, ради которой необходимо сохранять хорошие отношения с США и НАТО», — приводит издание выдержку из документа.

«Фареры очень не хотят оказаться втянутыми в военную игру. Они сосредоточены на рыболовстве и прекрасно живут за пределами радаров большой политики», — поясняет один из авторов анализа — военный аналитик Стеен Кьергор, возглавляющий Центр исследований арктической безопасности при Академии обороны страны.

Именно баланс между рыболовством и большой политикой еще раньше стал почвой для конфликтов между Фарерскими островами и Данией. В 2014 году, во время украинского кризиса, когда Дания, будучи страной ЕС, присоединилась к санкциям против России, Россия стала бойкотировать ее рыбу. Однако Фарерские острова этой участи избежали. Через год Дания призвала Фареры «не пользоваться ситуацией», говорится в анализе.

«Но фарерская сторона не согласилась с этим, заявив, что страны ЕС и сами прекратили далеко не всю торговлю с Россией и продолжают продавать ей свои товары, не затронутые санкциями, — пишут ученые. — Так что на Фарерах совершенно не хотят принимать чью-то сторону в подобных конфликтах, потому что такой выбор, какую выгоду он бы ни принес, ставит под угрозу часть фарерского экспорта».

В связи с этим министр иностранных дел автономного правительства Фарерских островов Йенис ав Рана заявил, что «на встречах с американским послом ни единым словом не упоминалось военное сотрудничество между США и Фарерскими островами».

«Если бы эта тема всплыла, я бы ее тут же пресек», — заверил он. 

EADaily напоминает: Европейский союз начал вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года. В настоящее время черный список Евросоюза включает около 150 человек и почти 40 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

статью прочитали: 17 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 