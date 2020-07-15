Впервые за почти 30 лет Россия продала больше золота, чем газа

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
15.07.20  

Латышские СМИ: в ближайшие годы Россия продолжит терять интерес к Латвии

(0)
 
15.07.20   Редакция

Представитель правящей партии заявил, что Турция будет закрывать мозаики Святой Софии на время молитвы

(0)
 
14.07.20  

Как живут русские старообрядцы в Южной Америке (видео)

(0)
 
14.07.20  

Российская власть в долгах перед Юрмальской думой

(0)
 
14.07.20   Редакция

New York Times: Конец американской мечты

(0)
 
13.07.20  

Почему победа так значима для русских? Война и «русский вопрос»

(0)
 
13.07.20   Редакция

Служащим по призыву китайским солдатам далеко до прекрасно подготовленных индийских военных

(0)

последние за вчера, 14.07.20  
 
04:24  

Как живут русские старообрядцы в Южной Америке (видео)

(0)
 
04:13  

Российская власть в долгах перед Юрмальской думой

(0)
 
04:05  

10 хороших вещей, которые дала нам пандемия

(0)
 
04:00   Редакция

New York Times: Конец американской мечты

(0)
 
03:48  

СМИ: У «таракана» начинается истерика из-за закрытой границы с Россией

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 15.07.20 04:49
скаут: Игорь Львович;
   
 

Впервые за почти 30 лет Россия продала больше золота, чем газа

Квартальный экспорт драгоценного металла превысил экспортный доход Газпрома

Экспорт золота в апреле и мае подскочил в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.Кирилл Кухмар / ТАСС

Во втором квартале 2020 года Россия экспортировала больше золота, чем газа. Это случилось впервые за почти 30 лет.

Продажи золота иностранным покупателям составили только в апреле и мае $3,6 млрд, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Это больше ожидаемых $3,5 млрд продаж газа за целый квартал.

Впервые с 1994 года экспорт золота превысил продажи газа, сказал РБК Максим Худалов, руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА.

Газпром, обладающий монополией на продажу трубопроводного газа на $2,4 млрд в апреле и мае, что объясняется беспрецедентным мировым спадом спроса на энергоносители. Данные Центрального банка предполагают, что продажи будут составлять $3,5 млрд за весь квартал, куда будет включен уже и июнь. Это будет самый слабый показатель деятельности контролируемой государством фирмы с 2002 года.

Экспорт золота также значительно вырос, увеличившись в апреле и мае 2020 года в 14 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.

С начала пандемии цены на золото изменились в противоположном направлении от энергоносителей — в этом году они выросли на 19%, и драгоценный металл сохранил свой статус безопасного актива в период кризиса.

Также Центральный Банк России прекратил собственные операции по покупке золота 1 апреля в соответствии с фискальным правилом, которое замораживает покупки Россией иностранной валюты и золота, когда цены на нефть падают ниже $42 за баррель. Этот шаг вынудил российских продавцов, которые обычно продавали золото Центральному банку, искать новых клиентов за рубежом, что вызвало резкий скачок экспорта.

статью прочитали: 50 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 