опубликовано редакцией на Переводике 15.07.20 04:14 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Turkey will cover Hagia Sophia mosaics during prayers, says ruling party spokesman" Греция - 14 июля 2020 г. Представитель правящей партии заявил, что Турция будет закрывать мозаики Святой Софии на время молитвы 14.07.2020 В понедельник, представитель правящей партии Турции (АКР), заявил, что после того как президент Тайип Эрдоган превратил музей в мечеть, мозаики древней Стамбульской Святой Софии во время мусульманской молитвы будут закрыты шторами или лазерами. В другое время христианские иконы будут открыты для всех посетителей, а вход будет бесплатным, сказал Омер Челик из AKP. В настоящее время не совсем понятно как будут работать лазеры. В пятницу турецкий суд постановил, что преобразование здания в музей в 1934 году было незаконным, и Эрдоган, объявив его мечетью, заявил, что первые молитвы будут проведены в течение двух недель. Этот шаг вызвал международную критику и обеспокоенность, в том числе со стороны Греции, США и России, а также ЮНЕСКО и Папы Римского Франциска, который сказал, что он был оскорблен этим решением. Челик заявил на пресс-конференции в Анкаре, что самое большое неуважение к собору Святой Софии было совершено папством. Он сказал, что православные христиане и собор Святой Софии годами страдали во время «латинского вторжения» во главе с папством в 13 веке, когда крестоносцы грабили собор. В пятницу Греция осудила это решение, заявив, что оно будет иметь последствия для отношений между двумя странами и для отношений Турции с Европейским союзом. Госдепартамент США заявил, что этот шаг «разочаровывает». Лидер ультраправой партии Лиги Италии Маттео Сальвини провел демонстрацию у турецкого консульства в Милане, протестуя против этого решения. «Я бы прекратил всякую финансовую помощь турецкому режиму и раз и навсегда отказался бы от любой версии вступления Турции в Европейский Союз, потому что мы выделили более 10 миллиардов евро режиму, который превращает церкви в мечети, и я думаю, что они перешли все границы», - сказал он. В пятницу ЮНЕСКО заявила, что после объявления Эрдогана, пересмотрит статус памятника как объекта Всемирного наследия. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара была удивлена ​​реакцией ЮНЕСКО и сообщит ей о дальнейших шагах, которые будут предприняты в отношении собора Святой Софии, которая была византийской церковью в течение девяти веков, прежде чем османы превратили ее в мечеть. По его словам, Турция чувствительна к защите своего исторического символа. «Мы должны защищать наследие наших предков. Функции могут быть теми или иными - это не имеет значения», - сказал Чавушоглу государственному вещателю TRT Haber. [Reuters] статью прочитали: 40 человек Комментарии