дата публикации 17.07.20

"Scandal about US biological experiments on Ukrainian soldiers ramping up in the Ukraine" Глобальная сеть - 16 июля 2020 г. На Украине разразился скандал по поводу биологических экспериментов США над украинскими солдатами POSTED ON: 16 JUL, AUTHOR: ALEX Скандал был вызван сенсационной утечкой данных из Министерства здравоохранения; эти данные были опубликованы в ходе исследования проф. Сергея Судакова (политического эксперта, специализирующегося на американистике) под названием «Собирает ли Пентагон биологические материалы украинцев? Новая эпидемия вырисовывается». На Украине настроения единодушны: США и Россия могут противостоять друг другу сколько хотят, но это не должно ставить под угрозу украинскую нацию. Известно также, что американские биологические лаборатории расположены в Казахстане, Армении, Грузии и Азербайджане. Логика размещения этих объектов вокруг российских границ очевидна, но население этих стран также может быть в опасности. Проект UP-8, реализуемый американскими учеными на Украине, под названием «Распространение вируса геморрагической лихорадки (CCHF) в Крыму и хантавирусов на Украине и потенциальная необходимость в дифференциальной диагностике у пациентов с подозрением на лептоспироз» произвел эффект разорвавшейся бомбы в стране. «Специалисты взяли образцы сыворотки крови у 4000 украинских военных. Официально заявленной целью является изучение биологического материала для антител против CCHF и хантавирусов. Согласно проектной документации, американцы также планировали обнаружить ранее неизвестные штаммы хантавирусов на территории Украины» , - говорится в протоколе UP-8. В рамках проекта украинские власти должны сообщать о случаях смерти субъектов, предположительно или несомненно связанных с процедурами исследования. Программы на Украине осуществляются исследователями из Университета Флориды в Гейнсвилле, медицинского исследовательского центра Университета Нью-Мексико в Альбукерке и центра медицинских и биологических наук в Теннесси. Полученные результаты и полученные биологические материалы отправляются в Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных болезней армии США (USAMRIID) и Университет Луисвилля. «Вашингтон по-прежнему препятствует контролю за бактериологическими исследованиями, отказываясь ратифицировать соответствующий протокол к Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия (КБТО). Возможно, международному сообществу пришло время обратить особое внимание на позицию Вашингтона по этому вопросу и оказать давление на администрацию страны. Практика показывает, что недостаточный контроль над деятельностью, связанной с опасными патогенами, может привести к разрушительным последствиям, и специалисты американских лабораторий на территории Украины работают над штаммами особо опасных инфекций» , - говорится в исследовании. По словам микробиолога Игоря Никулина, США используют свои лаборатории в других странах для оценки воздействия различных патогенов на растения, животных и людей. Страны, в которых размещены эти лаборатории, связаны соглашениями о неразглашении. «После того, как эти лаборатории были созданы, в Грузии и на Украине наблюдался рост различных эпидемий. Наблюдались вспышки эпидемического розеола, бешенства, африканской чумы свиней, а также множество инфекций, ранее неизвестных людям в этих странах. Мои коллеги считают, что несколько стран бывшего СССР стали полигонами НАТО для проведения испытаний биологической войны », - считает г-н Никулин. Представители украинской партии «Оппозиционная платформа - для жизни» подали запрос на раскрытие информации об экспериментах, проводимых в лабораториях США на украинской земле. Не получив ответа от чиновников, они направили запрос в ООН. Контактная информация для СМИ Светлана Рудика, Украинская пресс-ассоциация Киев, Украина +380 44 4153424 rudyka@ukrpressa.com статью прочитали: 42 человек Комментарии