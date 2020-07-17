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СМИ: Россия поставила белорусские власти на счетчик

16.07.2020,

СМИ: Россия поставила белорусские власти на счетчик


Госпредприятия просрочили РФ уплату долгов на миллиарды рублей.

Белорусские предприятия просрочили уплату долгов на миллиарды рублей. Эти обязательства накапливались не один месяц, пишут banki24.by. Пойдут ли россияне на жесткие меры?

Пока что в СМИ больше всего громыхает скандал с неплатежами за газ. Дело в том, что потребители с марта формируют просроченную задолженность перед дочкой Газпрома в Беларуси — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Механизм покупки газа таков: на границе РБ и РФ Газпром трансгаз Беларусь покупает топливо у Газпрома. Контрактная цена на 2020 год равна 127 USD за тысячу кубов, фактическая — 130,2 USD. Разница объясняется теплотворной способностью: если она выше стандартной, то идет доплата за качество газа.

Далее Газпром трансгаз Беларусь добавляет свою надбавку, размер которой прописан в соглашении 2011 года о продаже Белтрансгаза. В 2020 году размер надбавки — около 20 USD на тысячу кубов. Важный нюанс: все цены выше написаны без НДС.

Поскольку газ облагается этим налогом внутри страны, то по факту товар достается Белтопгазу и облгазам примерно по 180 USD. Как видно из схемы, долги перед Газпром трансгаз Беларусь относятся к категории внутренних — это просроченная дебиторка компании. Внешние долги возникают, если дочка Газпрома по неким причинам не платит в Россию.

По нашим оценкам, просрочка перед дочкой Газпрома на начало лета составляет практически ту же сумму, которую 29 мая называл Алексей Миллер (165,57 млн USD). Сама же дочка исправно платит за газ, который приходит из России. Пока ситуация с долгами за газ находится в подвешенном состоянии.

Особую напряженность создает то, что дочка Газпрома по деньгам была главным клиентом Белгазпромбанка. Видимо, вопрос будет решаться уже на уровне глав государств.

Что касается внешних долгов белорусских предприятий, то здесь своя интересная картина.

На 1 июня крупные и средние компании из РБ просрочили уплату 1,284 млрд BYN в эквиваленте. Из этой суммы 462,3 млн BYN приходится на страны СНГ, а 390,3 млн BYN — на Россию.

Практически все расчеты РБ и РФ (кроме нефти и газа) идут в российских рублях. Поэтому корректнее выразить сумму проблемного долга именно в этой валюте — 11,367 млрд RUB. По состоянию на начало 2020 года токсичные долги перед россиянами были гораздо меньше — 9,609 млрд RUB.

Можно сказать, что из-за неплатежей российские компании прокредитовали белорусскую экономику на миллиарды рублей. Правда, есть и обратная сторона медали — просроченная дебиторка белорусских предприятий.

На 1 июня она составила 1,099 млрд BYN в эквиваленте. Регион СНГ дал 662,3 млн BYN проблемных обязательств. Они распределились следующим образом: Россия — 322,9 млн BYN, Азербайджан — 226,2 млн BYN. Переведем «мусорный» долг компаний с российской пропиской из зайчиков в деревянные и получим 9,405 млрд RUB.

Значит, на чистой основе белорусы должны россиянам почти на 2 млрд RUB больше, чем россияне белорусам.

Львиная доля просроченных обязательств России перед Беларусью — это долги товаропроводящей сети крупнейших белорусских госпредприятий.

Можно сказать, что это дебиторка в рамках единой системы, так как дочки с российской пропиской не отдают деньги материнским структурам в РБ.

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