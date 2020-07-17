Губернатор Фургал не одобряет массовых акций поддержки: он сотрудничает со следствием

время публикации: 16 июля 2020 г.,

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по обвинению в организации серии убийств, совершенных пятнадцать лет тому назад не одобряет продолжающиеся около недели массовые акции солидарности, о чем заявил его адвокат Борис Кожемякин.

Об этом пишет в четверг, 16 июля, новостное агентство"Интерфакс" "Фургал никакого отношения к выступлениям жителей Хабаровска не имеет, он их благодарит, но не одобряет таких массовых выступлений. Он готов сотрудничать со следствием и предоставить всю информацию для установления истины", – приводит издание слова адвоката.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, что членам ОНК запретили говорить Фургалу о митингах, проходящих в Хабаровском крае в его поддержку, и губернатор о них не знал, уточняет сайт телеканала "Дождь".

Напомним, задержанный и доставленный в Москву губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подозревается в организации убийств и покушений на жизнь предпринимателей, которые были совершены в 2004-2005 годах. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 33 и пунктами "б", "ж", "з" части 2 статьи 105; частью 3 статьи 33, пунктами "а", "б", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ.

Речь идет об убийствах бизнесменов Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова и покушении на предпринимателя Александра Смольского.

Правительство региона обратилось к жителям края с просьбой не участвовать в стихийной акции: "На волне желания многих из вас выразить поддержку действующему губернатору Сергею Фургалу стали звучать провокационные лозунги и призывы от представителей несистемной оппозиции. Сохраняйте благоразумие! Напоминаем, что любые митинги сейчас являются несанкционированными. Организаторам и участникам нужно понимать, что они могут быть привлечены к ответственности. Кроме того, в регионе складывается опасная обстановка по распространению Covid-19. Берегите себя и своих близких!"

Полиция также усилила меры безопасности: утром здание краевого правительства в Хабаровске защищали около двух десятков бойцов ОМОН в полной экипировке со щитами. Напомним, что в минувшую субботу в Хабаровске прошла крупномасштабная демонстрация в поддержку Фургала: по предварительным подсчетам, акция стала самой массовой в истории края – в ней приняли участие более 60.000 человек. Участники акции скандировали "Путина – в отставку" и "Путин – вор". Информации о каких-либо инцидентах и задержаниях от УМВД пока не поступало.

В конце прошлой недели Владимир Жириновский с трибуны парламента подверг жесткой критике правящую партию и пригрозил, что все депутаты фракции ЛДПР в Госдуме, а также губернаторы от ЛДПР могут сложить свои полномочия в знак протеста против задержания однопартийца – губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. "Мы можем попросить наших губернаторов подать в отставку из солидарности, выйти из состава ЦИК, Счетной палаты. Надо, фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет из Госдумы. Пусть весь мир узнает, что за бардак в стране!" – приводит российская пресса фрагменты этой эмоциональной речи.

Жириновский угрожал, что члены ЛДПР могут выйти к Лефортово, стоять там до тех пор, пока не освободят Фургала: "Вам Конституция была нужна, мы вам дали Конституцию. А вы нам наручники на руки надеваете, бессовестные! Сидите в высоких кабинетах, и как при Сталине начинаете действовать! Воронков на всех не хватит, если мы все выйдем, никакая ваша Росгвардия не спасет! И армия будет на нашей стороне! Это же чудовищно! Так нельзя действовать! Вы сами будете бежать, будете скрывать, что вы из "Единой России".

В СКР заявили, что показания против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала дали его сообщники. Издание напоминает, что депутат Госдумы Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году. Он баллотировался от партии ЛДПР и набрал во втором туре почти 70% голосов, победив действующего главу региона – кандидата от "Единой России" Вячеслава Шпорта.

С 11 июля в Хабаровске проходят акции в защиту губернатора Сергея Фургала. Первый митинг стал самым массовым в истории города: по оценке СМИ, в нем приняли участие до 30.000 человек, однако полиция сообщила о 12.000 участниках.

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