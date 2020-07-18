Неожиданные последствия карантина (одна фотография)

Моя жена - грумер (собачий парикмахер), огромный опыт и обширная, наработанная за многие годы, клиентура. Сидит в Фейсбуке (у них там свой грумерский междусобойчик), вдруг слышу - рыдает, прибегаю, оказывается - от смеха. Слов сказать не может, показывает на экран. Ей прислали это

Надпись гласит: Когда собачьи парикмахеры ушли на карантин и клиенты взялись за инструменты сами”

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