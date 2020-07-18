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  Игорь Львович
Канада
статей: 10
 
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дата публикации 18.07.20 00:25
   
 

Неожиданные последствия карантина (одна фотография)

Моя жена - грумер (собачий парикмахер),  огромный опыт и  обширная, наработанная за многие годы, клиентура.  Сидит в Фейсбуке (у них там свой грумерский междусобойчик), вдруг слышу - рыдает, прибегаю,  оказывается - от смеха. Слов сказать не может, показывает на экран.  Ей прислали это


Надпись гласит: Когда собачьи парикмахеры ушли на карантин  и  клиенты взялись за инструменты сами”

статью прочитали: 33 человек

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