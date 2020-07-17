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опубликовано редакцией на Переводике 17.07.20 02:44
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Новые санкции США ударили по «шеф-повару Путина» за угрозу суданской демократии

Issued on: 16/07/2020 

Евгений Пригожин подает еду тогдашнему премьер-министру России Владимиру Путину в ресторане Пригожина под Москвой, Россия, 11 ноября 2011 года. © AP - Миша Джапаридзе

Text by:Daniel Finnan

В среду власти США ввели санкции в отношении организаций, связанных с российским финансистом Евгением Пригожиным, за попытки «подавить и дискредитировать» демократические реформы в Судане. 

«Евгений Пригожин и его сеть используют природные ресурсы Судана для получения личной выгоды и распространения зловредного влияния по всему миру», - сказал министр финансов США Стивен Мнучин. 

Акция направлена ​​на пять компаний, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде, и на трех человек, которые «вовлечены в продвижение операций Пригожина в Судане». 

Казначейство США заявило, что роль Пригожина в Судане демонстрирует взаимосвязь между военизированными операциями России, поддержкой ею авторитарных режимов и эксплуатацией ею природных ресурсов  других страх. 

Власти США отметили, как Россия установила тесные отношения с бывшим президентом Судана Омаром аль-Баширом, предлагая ему  военную помощь и занимаясь нефтью, природным газом, сельским хозяйством и золотом. 

Башир был свергнут в апреле 2019 года,  к власти пришло переходное правительство. Казначейство США заявило, что новые санкции не позволят Пригожину вмешиваться в «переход Судана  к демократии  и   дадут новому правительству возможность восстановить контроль над национальными активами Судана». 

«Продолжающийся грабёж  природных ресурсов Судана - это позор,  который гражданское правительство должно немедленно прекратить», - сказал Сулиман Бальдо, старший советник The Sentry, некоммерческой организации, поддерживаемой актером Джорджем Клуни. 

«Продолжающееся присутствие этих связанных с Пригожиным компаний в Судане представляет угрозу для начинающегося демократического перехода в стране», - сказал Бальдо в своем заявлении -  реакции на недавно объявленные санкции

«Шеф-повар Путина»

Пригожин близок к президенту России Владимиру Путину,  некоторые называют  его человеком, ответственным за  рывок  Кремля в Африку. 

Он бывший продавец хот-догов, который вырос в родном городе Путина, Ленинграде, и, согласно газете «Гардиан», до создания элитного ресторана, отбывал срок в тюрьме. 

Он познакомился с Путиным обслуживая  российского премьера в своём ресторане в 2001 году и начал помогать организовывать его вечеринки, заработав  таким образом  себе прозвище «шеф-повар Путина».


Получив правительственные контракты на поставку детских школьных обедов и продуктов питания для российских военных, «шеф-повар Путина»  разбогател на  этом процессе.  

Заслужив  доверие президента, Пригожин якобы поддерживал и финансировал интернет-троллей, которые вмешивались в выборы в США. Говорят, что он финансирует Wagner Group, российского частного военного подрядчика, работающего на африканском континенте. 

Ранее власти США преследовали Пригожина за поддержку Агентства интернет-исследований, группы, которая обвиняется в использовании поддельных профилей в социальных сетях для распространения дезинформации и  попытке повлиять на среднесрочные  выборы в  США в 2018 году. 

Министерство финансов США в сентябре 2019 года нацелилось на собственность Пригожина, введя санкции против компаний, предположительно используемых для управления тремя частными самолетами и одной яхтой. 

Суданское золото для русских наемников

Российский сайт расследований The Bell ранее сообщал о том, как развивались связи между Суданом и Россией  -  в ноябре 2017 года  в Судане были размещены контрактники  Wagner Group, и компания, связанная с Пригожиным, начала поиски золота в стране. 

По сообщению The Bell, Путин и Башир встретились в Сочи и обсудили вопрос создания российской военно-морской базы на Красном море. 

Также было подписано соглашение между двумя правительствами, которое проложило путь для компании под названием M Invest, чтобы получить золотую концессию. 

По данным Казначейства США, M Invest принадлежит или контролируется Пригожиным и служит прикрытием для сил Wagner Group, действующих в Судане. Дочерняя компания M Invest, Meroe Gold, отвечает за добычу золота в Судане. 

Помимо M Invest и Meroe Gold, США нацелены на Shine Dragon Group Limited, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp & Exp. Co., и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited за их роль в трансферте более 7,5 млн. долл. США, по-видимому, в интересах Пригожина. 

Санкции также коснутся Андрея Манделя, который работает генеральным директором M Invest, и Михаила Потепкина, который исполняет обязанности регионального директора M Invest и Meroe Gold в Судане. 

Власти США заявили, что Пригожин использует обширную сеть финансовых посредников и подставных компаний, чтобы избежать санкций и проводить транзакции в долларах США, несмотря на то, что он заблокирован финансовой системой США. 

Новые санкции США вызвали гнев Москвы, сообщило в четверг информационное агентство ТАСС

«Мы всегда крайне негативно относимся к любым санкциям в отношении российских граждан, российских юридических лиц», - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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