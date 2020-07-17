Новые санкции США ударили по «шеф-повару Путина» за угрозу суданской демократии

Issued on: 16/07/2020

Евгений Пригожин подает еду тогдашнему премьер-министру России Владимиру Путину в ресторане Пригожина под Москвой, Россия, 11 ноября 2011 года. © AP - Миша Джапаридзе

Text by:Daniel Finnan

В среду власти США ввели санкции в отношении организаций, связанных с российским финансистом Евгением Пригожиным, за попытки «подавить и дискредитировать» демократические реформы в Судане.

«Евгений Пригожин и его сеть используют природные ресурсы Судана для получения личной выгоды и распространения зловредного влияния по всему миру», - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

Акция направлена ​​на пять компаний, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде, и на трех человек, которые «вовлечены в продвижение операций Пригожина в Судане».

Казначейство США заявило, что роль Пригожина в Судане демонстрирует взаимосвязь между военизированными операциями России, поддержкой ею авторитарных режимов и эксплуатацией ею природных ресурсов других страх.

Власти США отметили, как Россия установила тесные отношения с бывшим президентом Судана Омаром аль-Баширом, предлагая ему военную помощь и занимаясь нефтью, природным газом, сельским хозяйством и золотом.

Башир был свергнут в апреле 2019 года, к власти пришло переходное правительство. Казначейство США заявило, что новые санкции не позволят Пригожину вмешиваться в «переход Судана к демократии и дадут новому правительству возможность восстановить контроль над национальными активами Судана».

«Продолжающийся грабёж природных ресурсов Судана - это позор, который гражданское правительство должно немедленно прекратить», - сказал Сулиман Бальдо, старший советник The Sentry, некоммерческой организации, поддерживаемой актером Джорджем Клуни.

«Продолжающееся присутствие этих связанных с Пригожиным компаний в Судане представляет угрозу для начинающегося демократического перехода в стране», - сказал Бальдо в своем заявлении - реакции на недавно объявленные санкции

«Шеф-повар Путина»

Пригожин близок к президенту России Владимиру Путину, некоторые называют его человеком, ответственным за рывок Кремля в Африку.

Он бывший продавец хот-догов, который вырос в родном городе Путина, Ленинграде, и, согласно газете «Гардиан», до создания элитного ресторана, отбывал срок в тюрьме.

Он познакомился с Путиным обслуживая российского премьера в своём ресторане в 2001 году и начал помогать организовывать его вечеринки, заработав таким образом себе прозвище «шеф-повар Путина».





Получив правительственные контракты на поставку детских школьных обедов и продуктов питания для российских военных, «шеф-повар Путина» разбогател на этом процессе.

Заслужив доверие президента, Пригожин якобы поддерживал и финансировал интернет-троллей, которые вмешивались в выборы в США. Говорят, что он финансирует Wagner Group, российского частного военного подрядчика, работающего на африканском континенте.

Ранее власти США преследовали Пригожина за поддержку Агентства интернет-исследований, группы, которая обвиняется в использовании поддельных профилей в социальных сетях для распространения дезинформации и попытке повлиять на среднесрочные выборы в США в 2018 году.

Министерство финансов США в сентябре 2019 года нацелилось на собственность Пригожина, введя санкции против компаний, предположительно используемых для управления тремя частными самолетами и одной яхтой.

Суданское золото для русских наемников

Российский сайт расследований The Bell ранее сообщал о том, как развивались связи между Суданом и Россией - в ноябре 2017 года в Судане были размещены контрактники Wagner Group, и компания, связанная с Пригожиным, начала поиски золота в стране.

По сообщению The Bell, Путин и Башир встретились в Сочи и обсудили вопрос создания российской военно-морской базы на Красном море.

Также было подписано соглашение между двумя правительствами, которое проложило путь для компании под названием M Invest, чтобы получить золотую концессию.

По данным Казначейства США, M Invest принадлежит или контролируется Пригожиным и служит прикрытием для сил Wagner Group, действующих в Судане. Дочерняя компания M Invest, Meroe Gold, отвечает за добычу золота в Судане.

Помимо M Invest и Meroe Gold, США нацелены на Shine Dragon Group Limited, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp & Exp. Co., и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited за их роль в трансферте более 7,5 млн. долл. США, по-видимому, в интересах Пригожина.

Санкции также коснутся Андрея Манделя, который работает генеральным директором M Invest, и Михаила Потепкина, который исполняет обязанности регионального директора M Invest и Meroe Gold в Судане.

Власти США заявили, что Пригожин использует обширную сеть финансовых посредников и подставных компаний, чтобы избежать санкций и проводить транзакции в долларах США, несмотря на то, что он заблокирован финансовой системой США.

Новые санкции США вызвали гнев Москвы, сообщило в четверг информационное агентство ТАСС .

«Мы всегда крайне негативно относимся к любым санкциям в отношении российских граждан, российских юридических лиц», - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

статью прочитали: 51 человек