Черные хунвэйбины и белые либералы

Культурная революция коммунистического Китая пришла в Америку; Сторонников Black Lives Matter призвали выступать против членов семьи

Thursday, July 09, 2020 by: Lance D Johnson

( Natural News ) «Они избили ее, связали и вывели из дома. Она опустилась на колени перед толпой, когда они осудили ее. Затем они погрузили ее в грузовик, отвезли на окраину города и застрелили ».

Это слова Чжана Хунбина , напоминающие о том времени, когда он “сдал” свою мать за то что она не поддерживала коммунистические идеалы во время Великой пролетарской культурной революции, социально-политического движения, потрясшего Китай в 1966 - 1976 годах.

Теперь Чжан пытается искупить смерть своей матери, рассказывая её историю. Это та же самая ужасная история коммунистического контроля, которая сегодня начала разворачиваться в Америке.

« Нью-Йорк Таймс» теперь требует, чтобы “Black Lives Matter”-протестующие «уходили от своих близких и родственников», если эти родственники не поддерживают BLM организации в «протестах» или финансовыми взносами».

Кровавая культурная революция коммунистического Китая пришла в Америку

Кровавая культурная революция коммунистического Китая пришла в Америку в форме нового общественно-политического движения под названием «Black Lives Matter» . Движение, скрывающееся под маской мирного протеста, охватило улицы американских городов яростью, насилием, воровством и властью толпы. Это растущее движение стремится к абсолютному контролю в новой Америке, где нарушается верховенство закона, где надлежащий процесс заменяется массовым преследованием «привилегированных расистских белых». Это коммунистическое движение, которое нацелено на любого, кто не подчиняется его идеалам. Любой, кто не поддерживает движение, может быть вытащен на улицу, его бизнес сожжен дотла, его жена избита, а их имущество украдено.

Это движение, пронизывающее сейчас структуры корпоративной власти, СМИ и политические программы, требует абсолютного подчинения его требованиям.

Прямо сейчас культурная революция BLM принимает свой самый мрачный оборот, призывая своих сторонников разобраться со своими семьями и подвергнуть их общественному остракизму, если они не поддерживают движение. Тех, кто не поддерживает эту культурную революцию, обвиняют в том что они за привилегии белых и превосходство белой расы. Тем, кто не поддерживает Black Lives Matter, говорят, что их «молчание - это насилие» по отношению к черным. По иронии судьбы, эта культурная революция инициирует насилие на улицах, разрушает бизнесы, причиняет вред невинным людям, а теперь движется к массовым раздорам и отчуждению в семьях. Надлежащая правовая процедура и верховенство закона находятся под угрозой, как никогда ранее, поскольку это движение нацелено на власть и добивается абсолютного контроля.

Те, кто не поддерживают чернокожих демонстрантов и не отправляют деньги Black Lives Matter, должны быть социально изолированы

Позорная статья в NYT, сочиненная Чадом Сандерсом, начинается с того что изображает чернокожих людей в виде жертв в мире полном зла привилегий и враждебного превосходства белых, которые рыщут в поисках черной жертвы. Это мысли отчаяния и мысленный настрой жертвы, но это также и коммерческий аргумент, используемая для разжигания расизма по отношению к белым и для привлечения доверчивых белых либералов, готовых опозорить себя и ненавидеть свою расу. Автор, в своих развратных идеях, делает еще один шаг вперед и призывает свою униженную, стоящую на коленях армию белых либералов социально изолировать членов семьи, которые не согласны с этим.

В своей статье Сандерс утверждает, что он живет «постоянно» со «страхом смерти», потому что расистские белые полицейские ждут, чтобы убить его. Он также сетует на то, как белые либералы продолжают обращаться к нему, чтобы показать, что они беспокоятся. Сандерс призывает своих белых союзников начать платить наличными черным политикам и группам BLM. Он также требует, чтобы его союзники связались со своими родственниками и сказали им, что «вы не будете посещать их или отвечать на телефонные звонки, пока они не предпримут существенных действий для поддержки чернокожих людей или протестом, или финансовыми взносами». Он также призывает своих «белых союзников» защитить черных мятежников, которые могут подвергнуться «большему риску причинения вреда во время демонстраций».

Этот злонамеренный «призыв к действию» является своего рода деспотизмом, который наблюдался на заре Коммунистической культурной революции в Китае, когда члены семьи сталкивались друг с другом, поскольку невинных людей тянули на улицы и убивали, если они не соглашались или жаловались.

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