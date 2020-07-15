Китайский бизнес интегрируется в систему маркировки “Честный знак”

Москва, 10 июля /Синьхуа/ -- Введение маркировки в России дает возможность производителям из Китая обеспечить легальное присутствие на российском рынке, облегчая экспорт с помощью цифровизации бизнес-процессов. Об этом сегодня было заявлено на вебинаре по маркировке, организованном Союзом китайских предпринимателей в России. Соорганизаторами выступили Российско-китайская трансграничная платформа цифровой торговли QIFA и оператор системы маркировки“Честный знак" – Центр развития перспективных технологий.

В мероприятии приняли участие представители около 170 компаний, из которых более 100 – это обувные компании, а остальные – из сферы легкой промышленности. Участники вебинара – китайские производители и владельцы торговых марок, а также представители китайских ассоциаций и торговых палат.

“Хочу от имени Союза китайских предпринимателей в России обратиться ко всем предпринимателям, ведущим свою деятельность в России: надеюсь, что, приняв во внимание решение российского и китайского правительства о систематизации процессов в сфере торговли, вы также предпримите соответствующие меры по усилению саморегулирования и будете вести свою деятельность в соответствии с установленными законом нормами и правилами. Также надеюсь, что сегодняшний вебинар поможет вам быстрее и лучше ознакомиться с правилами и соответствующими положениями, связанными с обязательной маркировкой в России”, - сказал председатель Союза китайских предпринимателей в России господин Чжоу Лицюнь.

Обязательная маркировка как передовая цифровая технология будет не только способствовать стандартизации структуры российского рынка, защите прав потребителей, увеличению налоговых поступлений в бюджет страны, прозрачности и открытости бизнеса, но и приведет к всесторонней трансформации российско-китайской традиционной торговли в цифровую, считает председатель совета директоров QIFA Сунь Тяньшу.

“Я рассматриваю систему обязательной маркировки как продукт, который изменит наши жизни, как это в свое время сделали смартфоны, навигаторы, популярные сейчас мобильные приложения и другие технологии. И это положительное влияние затронет не только методы производства, торговли и ведение бизнеса, но и нашу повседневную жизнь. Я надеюсь, что сегодняшнее обсуждение поможет нам под другим углом взглянуть на значимость цифровой маркировки, и верю, что совместными усилиями мы создадим новое цифровое будущее!” - сказал Сунь Тяньшу.

Участники вебинара также ответили на вопросы китайских предпринимателей относительно таможенного декларирования маркированных товаров, особенностей маркировки меховых изделий, ответственности за оборот немаркированной продукции и многом другом.

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