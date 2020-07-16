В Белоруссии полицейские пытались задержать парня (видео)

15 июля 2020,

Во вторник, 14 июля, в Беларуси люди вышли на протесты против действующего президента Александра Лукашенко, силовики задерживали активистов. Во время одного из задержаний в Минске произошло столкновение между ОМОНом и протестующими.

Об этом сообщается в Telegram-канале Березовый сок.

Как видно на кадрах, силовики повалили на землю и начали задерживать молодого парня. В следующее мгновение на них накинулось большое количество других протестующих. К месту стычки устремились другие работники ОМОНа, произошла массовая потасовка.





"Да, это не Россия, где полиция избивает и вяжет лежащих, а остальные стоят в сторонке. 14 июля начались массовые столкновения между ОМОН и протестующими в Минске. Милиция пыталась задержать парня, за него заступились друзья. Такого не было с конца 1990-х", - подписал видео автор публикации.

статью прочитали: 50 человек