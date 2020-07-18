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опубликовано редакцией на Переводике 18.07.20 04:05
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Канадская полиция расследует “преступление на почве ненависти” совершенное против памятника украинским эсэсовцам

David Pugliese, Ottawa Citizen, Postmedia News (dpugliese@ottawacitizen.com)

The cenotaph at Oakville's St. Volodymyr Ukrainian Cemetery, October 25, 2017.

Кенотаф в Оквилле на украинском кладбище Святого Владимира.  October 25, 2017.

Инцидент с граффити на памятнике тем, кто воевал в эсэсовских войсках Адольфа Гитлера, расследуется полицией Онтарио как преступление на почве ненависти.

Кто-то написал “Nazi war monument”(«Памятник нацистской войне») на каменном кенотафе в память о тех, кто служил в 14-й дивизии СС. Памятник расположен в Оквилле на украинском кладбище Святого Владимира.

Дивизия, состоящая из украинцев, которые присягнули на  верность Гитлеру, входила в состав  нацистских  Ваффен СС. Некоторые члены подразделения были обвинены в убийстве польских женщин и детей, а также евреев во время Второй мировой войны.

Региональная полиция Халтона считает, что граффити было нанесено на кенотафе около 21 июня. Полиция заявила, что расследует этот инцидент как “преступление  на  почве ненависти”  и  отказалась обнародовать  снимки  граффити, чтобы остановить «дальнейшее распространение» сообщения.

Но исследователь Мосс Робсон, который пишет  статьи  об украинцах, которые сотрудничали с нацистами, выложил  подробности о граффити и памятнике в Твиттере.  Он задал вопрос  о том, почему региональная полиция Халтона считает, что члены нацистских СС могут быть объектом преступлений на почве ненависти.

В ответ на вопросы из  газеты, констебль Стив Элмс, пресс-секретарь региональной полиции Халтона, сослался на раздел Уголовного кодекса, в котором отмечается, что те   кто,  в любом публичном месте, распространяет заявления  в  которых  разжигается ненависть к какой-либо идентифицируемой группе, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок не более двух лет. «Этот инцидент произошел с памятником, и граффити, как  представляется, предназначались для идентифицируемой группы», - пояснил он в электронном письме на вопросы о том, каким  образом “преступление на почве ненависти” может быть совершено против членов СС.

SS leader Heinrich Himmler greets members of the 14th SS Division during the Second World War. Police say graffiti left on an Oakville monument to the SS division is being investigated as a hate-motivated crime. (Photo courtesy US Holocaust Memorial Museum)

Руководитель  СС Генрих Гиммлер приветствует членов 14-й дивизии СС во время второй мировой войны. Полиция утверждает, что граффити, оставленные на памятнике в Оквилле дивизии СС, расследуются как преступление на почве ненависти. (Фото предоставлено Мемориальный музей Холокоста США)

14-я дивизия СС, также известная как дивизия “Галичина”, была сформирована в 1943 году, когда нацистской Германии необходимо было укрепить свои силы, поскольку союзные войска, в том числе из США, Канады, Великобритании и России, начали одерживать верх и поворачивать прилив войны  вспять. В мае 1944 года  руководитель  СС Генрих Гиммлер обратился к дивизи с речью, которая была встречена восторженными криками. «Ваша родина стала более красивой, поскольку вы потеряли - по нашей инициативе, я должен сказать, - жителей, которые так  часто были грязным пятном на  добром имени Галиции, а именно  -  евреев», - сказал Гиммлер. «Я знаю, что если бы я приказал вам ликвидировать поляков, я бы дал вам разрешение делать то, что вы с  радостью  хотите  делать в любом случае».

Известны обвинения в том, что члены 14-й дивизии СС участвовали в убийстве сотен польских мирных жителей в 1944 году в деревне Гута Пеняцка. Некоторые украинцы оспаривают, что дивизия СС принимала участие в убийствах, или утверждают, что были задействованы только небольшие подразделения  дивизии  и то -  под командованием нацистов Другие утверждают, что члены СС были героями, сражавшимися против русских.

В 2017 году польский судья выдал ордер на арест 98-летнего Михаила Каркока, заместителя командира роты дивизии СС,  обвиняемого в  военных преступлениях. Каркок, живший в США, умер до того, как предстал перед судом. Его обвиняли в координации убийства 44 мирных жителей, в том числе женщин и детей, в польской деревне Хланов в 1944 году.

Берни Фарбер из Канадской сети по борьбе с ненавистью заявил, что региональной полиции Халтона необходимо лучше понять, что является преступлением на почве ненависти. «Да, это точно уничтожение имущества», - сказал Фарбер о граффити на памятнике. «Но преступление на почве ненависти? Отнюдь нет."

Памятник 14-й дивизии СС был также в заголовках в 2017 году, когда посольство России в Оттаве разместило в своем аккаунте в Твиттере фотографии,  показывающие  «нацистские памятники» в Канаде.

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теги: Канада  
   
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