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Гражданство-через-инвестиции

В интересах ли Кипра - лишить  гражданства Олега Дерипаску, известного российского промышленника и мецената?

By Andrew Rosenbaum July 14, 2020

Олег Дерипаска

В последнее время Олег Дерипаска “делает заголовки” на Кипре в связи с вопросом о его кипрском гражданстве - его могут отменить в рамках применения более жестких правил  и процесса пересмотра  ранее  вынесенных решений, с недавнего  времени предусмотренных  в отношении программы «гражданство через инвестиции».

Но кто этот человек за заголовками?

Олег Дерипаска - известный промышленник и меценат, основавший такие компании, как РУСАЛ, крупнейший мировой производитель низкоуглеродистого алюминия и Группа ГАЗ, ведущий российский производитель коммерческих автомобилей. Дерипаска также является создателем Вольного дела , одной из крупнейших российских организаций, занимающихся благотворительностью, меценатством и волонтерскими проектами.

Дерипаска начал свою карьеру в начале 1990-х годов, на  поприще теоретической физики. Однако на фоне распада Советского Союза,  правительство сократило финансирование  академического образования, но стали открываться  возможности для бизнеса.

В отличие от многих других, кто получил богатство в России в начале 1990-х годов, Дерипаска добился всего, по сути, своими силами. Например, он никогда не принимал участия в ныне печально известных  залоговых  аукционах -  “ссуды  в  обмен  на акции”, приватизационной схеме начала 1990-х годов, которая позволила многим россиянам, ныне внесенным в список Forbes, приобрести свои первые активы за незначительную долю их стоимости.

Он начал работать брокером по  металлу,  затем,  к 26 годам, он  стал  руководителем небольшого алюминиевого завода в Сибири. Эта небольшая компания привела к созданию РУСАЛа, который сейчас производит около 6 процентов мирового алюминия.

В 2018 году Соединенные Штаты наложили санкции на Дерипаску и его компании. Официально в качестве причин указывались предполагаемые связи с Кремлем и «злонамеренная деятельность» на выборах в США 2016 года, проводившаяся  политическими оперативниками -  Полом Манафортом и Константином Килимником.

Дерипаска постоянно отвергал эти обвинения, и предполагаемая связь с Килимником с тех пор была опровергнута. Некоторые аналитики предполагают, что санкции были результатом давления со стороны конкурентов РУСАЛа, пытающихся отвоевать его долю рынка.

Включение РУСАЛа в список санкций спровоцировало падение цен на алюминий, дестабилизировало мировой рынок и поставило под угрозу около миллиона рабочих мест. Чтобы добиться снятия  санкции с РУСАЛа, Дерипаске пришлось сократить  свою долю в компании. Хотя в 2019 году Казначейство США отменило санкции в отношении РУСАЛа и En+, основанная электротехническая компания Дерипаска, санкции в отношении него лично и в отношении другой его компании, Группы ГАЗ, все еще действуют.

Несмотря на большие финансовые потери, Дерипаска в  полной  мере  продолжил свою благотворительную деятельность. Его  фонд  “Вольное Дело” ( Вольное - дело . RU / EN / ) инвестировал сотни миллионов долларов в сфере образования, науки, культуры и миротворчества, включая поддержку Русской Православной Церкви в России и за рубежом.

Фонд также очень активно боролся с распространением коронавируса. (Дерипаска приобрел значительный опыт в борьбе с вирусом Эбола в Западной Африке в 2015 году. Медицинский центр, который он построил в Гвинее, сумел остановить распространение вируса и успешно разработал вакцину против него.)

Этой весной он вложил много денег и усилий в помощь местным больницам в России: он приобрел десятки вентиляторов и более миллиона единиц средств индивидуальной защиты. Он также финансирует строительство девяти инфекционных больниц в России и за рубежом.

Дерипаска также предпринял шаги по защите окружающей среды. Созданные им компании, РУСАЛ и EN+, отличаются использованием зеленых технологий. И Дерипаска лично был очень откровенен в этой теме. Одной из инициатив, за которые он последовательно выступает, является введение глобального налога на выбросы (универсальный механизм финансирования программ по изменению климата) и создание международного углеродного фонда для поддержки инновационных программ по защите окружающей среды.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в начале этого года, Дерипаска сказал агентству Bloomberg : «Мы дошли до того, что такие дети, как Грета (Тунберг), ругаются на сцене крупнейшего форума. Пока не установлены платежи за CO2, ничего в мире не изменится. Все эти разговоры в Давосе об изменении климата - просто слова. На самом деле никто ничего не делает».

En + разрабатывает проекты по экологически чистой энергии на Кипре и приобрела солнечные фермы в Никосии и Лимасоле. Компания также ведет переговоры с потенциальными партнерами о продвижении экологических проектов, в том числе связанных с управлением отходами.

Программа гражданства через инвестиции сокращается на фоне растущего политического давления со стороны США и ЕС. Но в интересах  ли  это  Кипра? В то время, когда экономика находится под давлением, а иностранные инвестиции ограничены, может быть аргумент для того, чтобы сосредоточиться на собственных потребностях страны и оставить политические  ссоры другим.

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