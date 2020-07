Вооруженное до зубов “черное” ополчение промаршировало через город требуя репараций от белых

”Мы здесь власть не для разговоров”

Leo Hohmann Published July 9, 2020

Вооруженное ополчение в Stone Mountain, штат Джорджия (Screen capture, The Sun)

ATLANTA -- Вооруженное пистолетами и автоматическими винтовками AR-15 ополчение прошло через городок в предместье Атланты, скандируя лозунги про “власть черных” и и требуя репараций от белых автомобилистов.

В социальных сетях, мероприятие 4 июля в Стоун-Маунтин (Stone Mountain) освещалось болтовней о целях группы и её военном потенциале.

Правоохранительные органы Джорджии в большинстве своем отмахнулись от марша вооруженной ополченческой группировки как от несущественной демонстрации понтов.

По данным некоммерческой группы "Georgia Law Enforcement", которая опубликовала описание события в Facebook, вооруженная группа в составе до 300 "протестующих" прошла по улицам Стоун-Маунтин с оружием в руках, выкрикивая расово окрашенные лозунги.

Согласно сообщению GeorgiaLeo.org от 5 июля, описывающего демонстрацию чёрного ополчения:

"Протестующие из самопровозглашенной "NFAC - Not F*cing Around Coalition" прошли вчера по улицам Стоун-Маунтин штат Джорджия, скандируя антибелые, анти-BLM и антиполицейские призывы. По пути их лидер остановился и обратился к белым водителям с требованием репараций и сказал им "продолжайте ваше белое отрицание, пока не потеряете свою жизнь," когда они смеялись ему в лицо.

https://twitter.com/veritasnewsfeed/status/1279801766981312516 Veritas News Feed @veritasnewsfeed Лидер NFAC Гранд Мастер Джей описывает, как он будет строить свой черный этноштат внутри США. хвастаясь что они все бывшие военные, чрезвычайно дисциплинированные и опытные стрелки .. всё закончится реально плохо для этих парней.. 1:10 32.4K views 11:38 AM · Jul 5, 2020

"Пока еще неясно, какова была их фактическая цель, поскольку [свидетели] слышали как лидер группировки кричал "Мы здесь не для того, чтобы разговаривать, и мы здесь не для того, чтобы обниматься".

"Мы получили эти видео от десятков наших фолловеров, и мы посмотрели их, пытаясь выяснить, какова же была реальная цель или идея этого "протеста", но кажется, что это было сделано только для распространения вышепроцитированных “месседжей” ненависти".

Расистская риторика на этом не закончилась. Лидер ополчения также стал насмехаться над противниками - группами белых ополченцев, назвав их "Три процента"(Three Percenters) и "Бугалу бойз"(Boogaloo Boys):

"Я не вижу здесь никакого белого ополчения, Boogie[это он так издевательски исковеркал название] Boys, Трех Процентов и всех остальных этих перепуганных жоп. Мы здесь, а где, б...дь, вы? Мы пришли в ваш дом... [Давай] Вперёд!”

Смотрите марш ополченцев через город ниже:

Другие видео этого события смотрите на странице Fred Matt Morris в Facebook: и

https://www.facebook.com/AllDefDigital/videos/3712455138771453/?t=4

Эти события произошли не на пустом месте. Район Атланты был горячей точкой расового насилия со времени злополучного расстрела Райшарда Брукса 12 июня на парковке Венди. На Брукса собирались надеть наручники за вождение в нетрезвом виде, когда он начал ссориться с двумя белыми полицейскими, выхватил их тазер и побежал. Копы преследовали его и когда Брукс повернулся и выстрелил из тазера, застрелили его.

20 июня [супружеская?] пара подъехала к блокпосту, установленному черной толпой возле той же парковки Венди на Университетской авеню. Им разбили окна машины, водителя ударили по лицу и сказали, что белым не разрешают проезжать через то, что по сути является новой автономной зоной.

Правоохранители не знают личности тех, кто проходил через Стоун-Маунтин, поскольку на них были надеты маски и они почти не контактировали с полицией.

Известно, что в районе Стоун-Маунтин находится одна из самых многочисленных общин мусульманских беженцев на юге Соединенных Штатов, и что некоторые участники шествия скандировали 'Alhamdulillah'.

'Alhamdulillah' означает "Спасибо Аллаху" и в обычной жизни эти слова произносят только ревностные мусульмане", - отметил Роберт Спенсер из "Jihad Watch".

Стоун-Маунтин известен как символическое место рождения современного KKK. Это делает его потенциальной точкой вспышки какого-либо инициирующего события.

Но правоохранительные органы в этом районе, похоже, не обеспокоены.

"Если это общественная земля, они имеют полное право быть там, и мы, правоохранительные органы, не имеем права допрашивать их или проверять их документы, ничего такого", - сказал Джимми Каллауэй, начальник полиции в городе Морроу примерно в 25 милях к югу от Стоун-Маунтин. "Я знаю, что это тревожит некоторых людей, но это почти то же самое, что бойцы Бугалу, ультраправое ополчение, сделали перед Капитолием штата, продефилировав там с оружием в руках. Большая ли это угроза, по моему мнению? Нет, я думаю, это было больше шоу, чем что-либо еще. Некоторая часть этого оружия была бутафорией. У некоторых были довольно хорошие винтовки AR, но многое из того, что я видел, было дешевой хренью".

Каллауэй признал, что некоторые столкновения, зафиксированные на видео, в частности ситуация, в которой лидер ополчения остановил автомобиль белого мужчины и потребовал от него выплаты репараций, были "тревожными".

По словам Каллауэя, они вступали в контакт с автомобилистами, которые не хотели быть вовлеченными, и это выходит за рамки прав определенных Первой поправкой.

Дэвид Борс, отставной начальник полиции в Вудстоке, пригородной общине к северу от Атланты, сказал, что разговаривал с высокопоставленным офицером в полицейском департаменте Стоун-Маунтин-Парк, который аналогичным образом счел демонстрацию не стоящей беспокойства акцией.

Борс считает, что это ошибка.

Он сказал, что волна насильственных преступлений, распространяющаяся по крупным городам, должна рассматриваться как сигнал тревоги для окрестных пригородных общин. Вооруженные ополченцы в настоящее время являются частью этого комплекса, и к любым ополченцам, которые могут поставить под ружье 250 - 300 мужчин и женщин, следует относиться серьезно, особенно когда они демонстрируют агрессивное поведение и призывают оппозиционные группы ополченцев к борьбе.

"Крупные города - это пороховая бочка. И это просто вопрос времени, прежде чем они решат, что они должны взять это и перенести в пригороды", - сказал Борс, который сейчас работает консультантом правоохранительных органов.

По словам Борса, большинство пригородных и сельских правоохранительных органов "печально не готовы" к следующему шагу в продолжающихся волнениях на расовой почве, охвативших всю Америку.

"Ой, да нет никаких сомнений в том, что они понятия не имеют ни о чем. Они не понимают исламскую угрозу, они не понимают марксистскую угрозу ", - сказал Борс. "Они не проходят никаких тренировок по этому поводу. Я больше не провожу никаких тренировок, никакой подготовки в Полицейской академии Джорджии только потому, что они говорят, что их бюджет был значительно сокращен ".

По его словам, ФБР решило изменить тактику во время правления бывшего президента Барака Обамы, отказавшись от сбора разведданных об исламских и марксистских элементах и сосредоточившись вместо этого на белых националистических группировках как самой большой угрозе внутренней безопасности Америки.

"По большей части они просто абсолютно ничего не знают о природе этой угрозы", - добавил Борс. "Чистка учебных пособий ФБР в 2011 и 2012 годах свела на нет любую значимую подготовку по исламской угрозе на национальном уровне, и это перетекло на местный уровень".

Эта ориентация не сильно изменилась при администрации Трампа, и теперь марксистские и мусульманские группы работают вместе.

"Как мы видели в Стоун-Маунтин, там существует связь между джихадистами, Black Lives Matter и этими анархистскими группами", - сказал он.

Мало того, что правоохранительные органы не воспринимают угрозу всерьез, так ещё и многие из комментаторов консервативных групп Facebook предпочли отмахнуться от мероприятий 4 июля словами вроде "смехотворно" и "комично".

Опять же, говорит Борс, такие заявления подтверждают незнание и непонимание того, что происходит и насколько хорошо организованными стали эти ультралевые ополченцы.

"Это просто способ спрятать голову в песок. Когда вы издеваетесь над своим собственным врагом, это хорошее указание на то, что вы не имеете никакого представления о нем, поэтому вы смеётесь над ним, вы упрощаете и умаляете его и это позволяет вам чувствовать себя лучше", - сказал Борс. "Ведь в так вам ничего не нужно делать."

В видео ниже, опубликованном в Twitter бывшим полицейским полиции Нью-Йорка Джоном Кардилло, можно услышать как один из боевиков говорит белому автомобилисту: "Мы не Black Lives Matter, мы не из этого дерьма. Мы черная сила. Мы твой худший кошмар”.

Многие наблюдатели предупреждают, что это лишь вопрос времени, когда марксистские революционеры перенесут свое внимание с памятников - символов Америки - на живых, дышащих людей, которым они устроят вендетту. Они хотят получить репарации. Они хотят отомстить сторонникам Трампа. Они хотят перераспределения богатства и захвата частной собственности, и, для достижения своих целей, они готовы пролить кровь.

Бывший агент ФБР Джон Гуандоло в недавнем интервью, на которое ссылался радиоведущий Дэйв Ходжес, сказал, что видит трехкомпонентный подход:

Разрушить экономику.

Дестабилизировать общественный порядок в стране.

Последующие мероприятия с массовыми убийствами и жертвами.

Можно ожидать, что основные СМИ будут “закрывать глаза” на истории, подобные той, которая разыгралась в Стоун-Маунтин, где левое ополчение провело демонстрацию силы. Но где ФБР?

Послужит ли Стоун-Маунтин сигналом тревоги? Борс сказал, что легче отвергнуть и посмеяться над этим. Так что он не слишком оптимистичен в отношении того что что-то может измениться в ближайшее время.

В то время как молчаливое большинство по-прежнему сосредоточено на предстоящих президентских выборах, наблюдая за опросами, слушая речи и читая статьи о политическом маневрировании, левые вооружаются, тренируются и стратегически планируют свои последующие шаги.

Другие также заметили эту закономерность. Автор-журналист Ллойд Биллингсли, в статье в статье от 3 июля в журнале FrontPage Magazine, написал следующее :

"У американцев нет другого выбора, кроме как защитить себя от хорошо финансируемых, высокоорганизованных сил левых. Когда американцы пытаются защитить свою жизнь и имущество, они оказываются в полном одиночестве, как супруги в Сент-Луисе, не имея за спиной местной или национальной сетевой организации, чтобы поддержать их ".

Биллингсли призывает американцев к созданию сети вооруженных групп, которые могут встать на защиту коллег-патриотов, которые подвергаются нападению левых мафиози.

От переводчика: часть твитов скопирована из статьи

Black militants are now anti-White, anti-Jew, anti-Israel: Armed Black extremists vow to “take Texas” as BLM protesters declare “death to Israel and America” "Черные боевики теперь против белых, против евреев, против Израиля: Вооруженные черные экстремисты обещают "взять Техас", в то время так как протестующие BLM скандируют - "Смерть Израилю и Америке""

статью прочитали: 72 человек