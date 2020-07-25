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Программа легализации каннабиса в Канаде признана успешной

21.07.2020

Фото с pixabay.com

Легализация каннабиса и регулирование по всем аспектам, касающимся этого вещества, прошли в Канаде успешно. Такое заключение по этому вопросу дал Британский аналитический центр, в задачи которого входит пересмотр и реформирование законов о наркотиках.

За программой реформирования определенное время наблюдает Центр Transform. Позитивные оценки этой организации инициатив Канады являются хорошей поддержкой на пути от криминального характера простого хранения до употребления наркотиков в рекреационных целях.

По мнению юриста из Торонто Билла Богарта, который является юридическим экспертом по вопросам наркотических веществ, некоторые оценки первого года легализации каннабиса не являются такими же позитивными, как и оценки  Центра Transform.

В своём подходе к процессу оценки Центр берёт за основу три главных параметра:  выращивание, переработка и производство. Что касается самого доклада, то в нём говорится о возможных способах продажи препарата потребителям в провинциях и территориях. В докладе не обошли молчанием и некоторые спорные вопросы. Речь идёт о защите молодёжи от потребления наркотиков; об управлении транспортными средствами в связи с употреблением каннабиса. Отдельно стоит вопрос о борьбе с незаконным оборотом и торговлей наркотическим веществом.

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