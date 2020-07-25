От Харькова до Львова: Зеленский в трех днях от Большой гражданской войны

22 июля 2020

Владимир Зеленский. Иллюстрация: censor.net

Так случилось, что за несколько часов до публикации нашего материала «Россия предъявила Украине „ультиматум“, кто первым моргнёт?» Украина на этот ультиматум ответила. Ответила решительно и задорно. Сказать, что в Киеве только ленивый не хоронил Минские соглашения — не сказать ничего. Хоронили с музыкой и без, с заколачиванием последнего гвоздя в гроб и просто сбрасывая труп в выгребную яму истории. Хоронили и выкапывали, чтобы похоронить снова. Естественно, каждый раз добавляя в ритуал чего-нибудь свеженького, чтобы всем было ясно: вот теперь — окончательно и бесповоротно. Но так легко и заиграться.

Однако долгое время Киев не забывал об осторожности: за разговорами о том, что «Минск» появился на свет мертворожденным или жив, но ровно настолько, чтобы сохранялись санкции против России, об агрессии Кремля в Керченском проливе, красных линиях, о словах фрау канцлерин: «Минские соглашения не являются окаменевшим документом» и т. п. Киев так и не выписал «свидетельство о смерти» — не принял ни одного документа, который однозначно зафиксировал бы отказ от исполнения Минских соглашений.

В ближайшие дни такой документ, очевидно, появится. 15 июля Верховная рада (ВР) приняла постановление о проведении 25 октября этого года местных выборов. И тут же ушла на каникулы. Президент Владимир Зеленский должен либо отправить законопроект на доработку, либо подписать его до 25 июля — за три месяца до назначенной даты выборов. Поступивший в ВР проект предусматривал, что выборы в ОРДЛО (ЛДНР) будут назначены отдельным законом (что, в общем, тоже их срывало, т. к. этого отдельного законопроекта не было, и до 25 июля поступить он уже не мог).

Однако непатриотичная формулировка вызвала гнев депутата фракции «Голос» Романа Лозинского, который потребовал вернуть законопроект в парламентский комитет, где он был тут же переписан. И принят ВР уже с формулировкой, согласно которой выборы в ОРДЛО могут быть проведены «после прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, вывода российских оккупационных войск, их военной техники, возобновления полного контроля Украины над государственной границей, разоружения всех незаконных вооруженных формирований, восстановления конституционного строя и порядка».

Если к риторике об агрессии и оккупации в Москве, Берлине и Париже уже привыкли, то пункт о контроле границы до выборов сделает постановление ВР от 15 июля официальным документом, констатирующим отказ Украины от выполнения Минских соглашений.

Здесь можно напомнить о том, что согласно Минским соглашениям, сторонами конфликта являются «украинские войска» и «вооруженные формирования ОРДЛО Украины», следовательно НВФ на территории ОРДЛО — это диверсионные группы ВСУ, проникающие на территорию народных республик (и да, их там разоружают). А также то, что согласно Минским соглашениям, конституционный строй будущего государства будет определен поправками в конституцию, согласованными Киевом и ОРДЛО (ЛДНР). Это будущее государство и получит контроль границы. Так что и здесь к киевским намёкам о последовательности пунктов особых претензий предъявлять не будем. Главное, повторим, ясно сформулированный запрет выборов до контроля границы. И еще раз: постановление ВР станет официальным документом, фиксирующим отказ Киева от исполнения Минских соглашений. Если будет подписано президентом.

А он подпишет. В историю о «провокации против Зеленского» верится с трудом. Если в начале прошлого года «Европейская Солидарность» Петра Порошенко и «Голос» Святослава Вакарчука (сам он позже и уже во второй раз сбежал из ВР обратно в искусство) клеймили «Слугу Народа» и ее президента как проводников «кремлевского реванша», то уже к осени успокоились. В сентябре Зеленский выступил на Генассамблее ООН. В его речи было всё, что нужно: «Война в Европе», «Россия — агрессор», демонстрация пули, которой был убит Василий Слипак, неонацист из корпуса «Правый сектор» (запрещен в РФ) и по совместительству оперный певец и т. п., чем удостоился похвалы от неонацистов здравствующих. Сегодня эксперты сходятся в том, что если партии Зеленского придется искать коалицию (и она при этом не разбежится), то ее партнерами могут стать только «Евросолидарность» и «Голос».

Т. е. демарш «Голоса» и переписывание постановления о местных выборах не могли быть сюрпризом для Зеленского. Это спланированная акция. Наконец, он был поставлен в известность о возвращении законопроекта в комитет и его изменении, но имеющая большинство фракция Зеленского «Слуга народа» проголосовала за законопроект. Слишком уж примитивная комбинация. Однако Кремль возмущением не взорвался и по поводу похорон Минских соглашений хранит гробовое молчание (извините за каламбур). Сначала подпись Зеленского и вступление закона в силу, потом официальная реакция.

Кроме того, Владимир Путин показывает, уже Ангеле Меркель, Эммануэлю Макрону и прочему цивилизованному человечеству: Москва заинтересована в сохранении Минских соглашений, она понимает, что преждевременная и бурная реакция поставит Зеленского в неудобное положение и помешает ему каким-либо образом исправить документ. Достаточно комментариев украинских наблюдателей, которые указывают президенту на то, что его подпись будет оценена с абсолютной однозначностью.

Правда, расходятся в оценке последствий. От: «Россия нападет», но весь мир с нами, санкции, SWIFT, «Джавелины», НАТО, американские B-52 над Украиной и Черным морем, «Нептунами» по Крымскому мосту. До: «Россия сглотнёт», потому что у нее «Северный поток — 2», Хабаровск, Сирия, цены на нефть, коронавирус, опять же страх перед «Джавелинами» с «Нептунами» и естественное человеческое желание ничего не менять, сохраняя хотя бы видимость мирного процесса.

Похоже, на втором «прогнозе» и строился расчет авторов аферы с провокационной «добавкой» к закону о местных выборах. И вот тогда Киев сможет диктовать Москве свои условия: хотите, прерывайте переговоры и замораживайте конфликт, хотите, продолжайте ездить в Минск, но говорить будем уже с учетом нового украинского закона. Что заведомо неприемлемо для второй стороны конфликта — ЛДНР, а также бессмысленно для Москвы, как посредника. Значит, неизбежно обострение, о чем мы уже писали («„План В“ Зеленского это „План А“ Порошенко, или Игра в бисер по-кремлевски»): «План В» Зеленского это «План А» Порошенко: наступление, обстрелы, диверсии, блокада. Даже если сам Зеленский надеется на простое «замораживание» минского процесса, всё остальное приложится само.

Проблема прогнозов украинских экспертов в «зазоре» между «Россия нападет» и «Россия сглотнет». Констатация Россией разрыва Киевом Минских соглашений это не война. Вряд ли удастся осудить Киев в Совбезе ООН, чью резолюцию 2015 года в поддержку Минских соглашений Киев разорвал. Разговор уведут в сторону «Новичка» и вмешательства России в шотландский референдум (а еще уэльсский на носу). Достаточно будет выражения сожаления со стороны двух западных участников нормандского формата и ОБСЕ.

Признание Россией ДНР и ЛНР это тоже не война. Тем более, если будет подчеркнуто: Россия приветствовала бы продолжение переговоров уже трех независимых государств о реинтеграции и воссоздании единого государства на базе Минских соглашений. В конце концов, вспомним, как осенью 1991 года первый секретарь Компартии Украины Леонид Кравчук уговаривал граждан республики проголосовать за независимость: сразу начнем переговоры о создании обновленного Союза, с единой армией, валютой, гражданством, только торговать будем по справедливым ценам, ведь Украина весь СССР кормит и т. п. Но чтобы говорить с Москвой на равных, нужно проголосовать за незалежность. «Прежде, чем объединяться, нужно размежеваться». Вот после признания ДНР и ЛНР Россией и минские переговоры пойдут веселее.

Договоры о взаимопомощи между Россией, ДНР и ЛНР это тоже ни в коем случае не война. Украина же получила статус партнера расширенных возможностей НАТО? Как у Иордании. Попробуй теперь Израиль на Иорданию напасть, враз огребет от НАТО. А ДНР и ЛНР ни на кого нападать не собираются. Просто у них появятся ВВС и ВМФ, они получат возможность купить у России в необходимом количестве самое современное вооружение. Которое, конечно, в подмётки не годится «Джавелинам» и «Нептунам».

И даже то, что Россия признает ДНР и ЛНР в их конституционных границах, т. е. в границах бывших областей, это тоже не война. Ведь линия соприкосновения сложилась до момента признания республик. Славянск — не бутерброд, так просто не вернешь, нужны переговоры, взаимное доверие и т. п. Россия, несомненно, обратит внимание Киева на недопустимость оккупации части союзных ей независимых государств, но не более того.

Война начнется в результате очередной провокации ВСУ на линии соприкосновения. Или в результате восстания на оккупированных ВСУ территориях ДНР и ЛНР, в том же Славянске. Республики будут вынуждены прийти на помощь восставшему народу. Представляется, что эти события произойдут в момент, наиболее удобный для народных республик и наименее удобный для Киева. Да, Киев может атаковать народные республики сразу с началом кризиса, до их признания со стороны России. Но в этом случае его действия снимут все вопросы по поводу преступного характера киевского режима. Таким образом, разрывая Минские соглашения, Киев в любом случае и полностью отдает инициативу ЛДНР.

Договоры о взаимопомощи это очень серьезные документы, но если не будет прямого вмешательства НАТО, то скорее всего не будет и прямого вмешательства России. Для больших игроков так будет удобнее покончить с проблемой. Громить агрессора и оккупанта будет Народная Милиция ДНР и ЛНР. С помощью своих народно-милицейских воздушно-космических, морских и ракетных сил. (Красивое название — «Народная милиция», почему бы его не сохранить ради приверженности потенциальному возврату к Минским соглашениям?)

Материал по первой ссылке мы закончили словами: «С развалом олигархического лагеря и крахом либерально-соросовского никаких других организованных (умытых и в галстуках) сил на Украине не останется». Данный материал — фактически продолжение того. Эвакуируются ли ВСУ с оккупированных территорий республик сами или их оттуда выбьют, в любом случае украинское государство свалится в глубочайший кризис. Если этого не произойдет уже с признанием ДНР и ЛНР Россией.

Украина получит Большую гражданскую войну от Харькова до Львова. Во всяком случае, после разрыва Минских соглашений это будет зависеть не только и скорее уже не столько от пожеланий обитателей Банковой. Они заигрались.

Альберт Акопян (Урумов)

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