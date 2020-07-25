Новое видео показывает как российские военные преследуют американский конвой в Сирии. И это не первый раз

JEFF SCHOGOL JUL 20, 2020

Американские и российские военные в северо-восточной Сирии, похоже, все чаще сталкиваются в необъявленной дорожной войне, которая в значительной степени ускользнула от внимания остального мира.

«Стычки происходят по несколько раз в месяц и до настоящего времени разрешались без обострения», - сказал полковник армии Майлс Кэггинс, представитель возглавляемой США военной коалиции в Сирии и Ираке.

Совсем недавно в Твиттере появилось видео, показывающее столкновение между патрулями - экипажами американских M-ATV и российских бронемашин в Аль-Хасаке, Сирия, в ходе которого российский командир, как сообщается, отчитал военнослужащего США за следование за российскими военными машинами.

Бретт МакГурк, бывший посланник США в международной коалиции, которая борется с ИГИЛ, выложил 18 июля в Твиттере видео с инцидентом. Когда оно было снято, неясно.

«Трамп играет в гольф, в то время как американские войска в Сирии теперь ежедневно сталкиваются с русскими благодаря его поспешному решению уступить 2/3 некогда стабильной территории Путину и Эрдогану», - написал МакГурк в Твиттере. "Г-н Президент: Поднимите трубку и скажите Путину, чтобы он прекратил преследование наших войск».

На видео показан американский M-ATV, следующий за двумя бронемашинами под российским флагом. Затем оно резко обрывается, далее показывая два американских M-ATV и белый пикап на обочине дороги. Слышен человек, говорящий по-русски по радио, а затем перед американскими машинами появляется еще одна русская бронемашина, указывая на то, что конвой может быть заблокирован для движения вперед.

Затем две русские машины - возможно, те же, что и в предыдущем видеоролике - появляются и подъезжают к колонне США. Видео заканчивается тем, что мужчина в белой рубашке, бронежилете и шлеме разговаривает с американским военнослужащим.

Репортер CNN Бианна Голодрыга, которая говорит по-русски, перевела обмен, когда она повторно выкладывала видео в Твиттере.

«Невероятно, осмелевший русский офицер приказывает американскому солдату «донести до своего генерала, что Россия настоятельно просит прекратить преследовать их» , - написала Голодрыга в Твиттере.

Генерал армии Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов (слева), встречается с начальником Генерального штаба России генералом Валерием Герасимовым в Берне, Швейцария, 18 декабря 2019 года. (Photo By: Army Sgt. 1st Class Chuck Burden, DOD)

Соединенные Штаты, в настоящее время, в рамках войны против ИГИЛ, имеют около 600 военнослужащих на северо-востоке Сирии и ещё, примерно, 150 военнослужащих в гарнизоне Аль-Танф. В прошлом году, на фоне вторжения Турции на территорию удерживаемую курдами, президент Дональд Трамп первоначально объявил, что выводит все американские войска из Сирии, но затем заявил, что определенный контингент военнослужащих остается в стране для обеспечения безопасности нефтяных месторождений.

Между тем, русские направили свои вооруженные силы, а также контрактников в помощь сирийскому диктатору Башару Асаду. Российская поддержка помогла силам Асада вернуть большую часть Сирии из под контроля повстанческих группировок.

Военная коалиция под руководством США, которая борется с ИГИЛ, изучает события, показанные в этом и других видео, сказал Кэггинс, ссылаясь на твиты Мохаммеда Хасана, независимого сирийского журналиста, где были выложены видео показывающие несколько подобных столкновений американских и российских сил, которые имели мето ранее.

Например, 18 июня Хасан выложил в Твиттере видео, на котором видно, что несколько американских M-ATV пытаются заблокировать российскую бронемашину в северо-восточной Сирии.

«Коалиционные силы, по существующим каналам связи, работают с Россией над тем, чтобы снять конфликты связанные с нашими передвижениями, чтобы предотвратить ненужное и незапланированное военное взаимодействие и при необходимости провести де-эскалацию между силами», - сказал Кэггинс.

Добавлено из Твиттера Брета МакГурка

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