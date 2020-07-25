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опубликовано редакцией на Переводике 22.07.20 04:34
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Новое видео показывает как российские военные преследуют американский конвой в Сирии. И это не первый раз

JEFF SCHOGOL   JUL 20, 2020 

Американские и российские военные в северо-восточной Сирии, похоже, все чаще сталкиваются  в необъявленной дорожной войне, которая в значительной степени ускользнула от внимания остального мира.

«Стычки  происходят по  несколько раз в месяц и до настоящего времени разрешались без обострения», - сказал полковник армии Майлс Кэггинс, представитель возглавляемой США  военной коалиции в Сирии и Ираке.

Совсем недавно в Твиттере появилось видео, показывающее столкновение между патрулями - экипажами американских M-ATV и российских бронемашин  в Аль-Хасаке, Сирия, в ходе которого российский командир, как сообщается, отчитал  военнослужащего США за следование  за  российскими военными машинами.

Бретт МакГурк, бывший посланник США в международной коалиции, которая борется с ИГИЛ, выложил 18 июля в Твиттере видео с инцидентом. Когда оно было снято,  неясно.

Brett McGurk

@brett_mcgurk

«Трамп играет в гольф, в то время как  американские войска в Сирии теперь ежедневно сталкиваются с русскими благодаря его  поспешному  решению уступить 2/3 некогда стабильной территории  Путину и Эрдогану  Г-н Президент:  поднимите трубку и скажите Путину, чтобы он прекратил преследование наших войск».

https://twitter.com/i/status/1284598188440084480

https://twitter.com/ruslantrad

534.9K views

5:17 PM · Jul 18, 2020

12.8K

7.9K people are Tweeting about this

«Трамп играет в гольф, в то время как  американские войска в Сирии теперь ежедневно сталкиваются с русскими благодаря его  поспешному  решению уступить 2/3 некогда стабильной территории  Путину и Эрдогану», - написал МакГурк в Твиттере. "Г-н  Президент: Поднимите трубку и скажите Путину, чтобы он прекратил преследование наших войск».

На видео показан американский M-ATV, следующий за двумя бронемашинами  под российским флагом. Затем оно резко обрывается,  далее  показывая два американских M-ATV и белый пикап на обочине дороги. Слышен человек, говорящий по-русски по радио, а затем перед американскими машинами появляется еще одна русская  бронемашина, указывая на то, что конвой может быть заблокирован для движения вперед.

Затем две русские машины - возможно, те же, что и в предыдущем видеоролике - появляются и подъезжают к колонне США. Видео заканчивается тем, что мужчина в белой рубашке, бронежилете и шлеме разговаривает с американским военнослужащим.

Репортер CNN Бианна Голодрыга, которая говорит по-русски, перевела обмен, когда она повторно выкладывала видео  в Твиттере.

«Невероятно, осмелевший русский офицер приказывает американскому солдату «донести до своего генерала, что Россия настоятельно просит прекратить преследовать их» , - написала Голодрыга  в  Твиттере.

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Генерал армии Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов (слева), встречается с начальником Генерального штаба России генералом Валерием Герасимовым в Берне, Швейцария, 18 декабря 2019 года. (Photo By: Army Sgt. 1st Class Chuck Burden, DOD)

Соединенные Штаты, в настоящее время, в рамках войны против ИГИЛ,  имеют около 600 военнослужащих на северо-востоке Сирии и ещё, примерно, 150 военнослужащих в гарнизоне Аль-Танф. В прошлом году, на фоне вторжения Турции на территорию удерживаемую курдами,  президент Дональд Трамп первоначально объявил, что выводит все американские войска из Сирии, но затем  заявил, что  определенный контингент военнослужащих остается  в стране для обеспечения безопасности нефтяных месторождений.

Между тем, русские направили свои  вооруженные силы, а также контрактников  в помощь  сирийскому диктатору  Башару Асаду. Российская поддержка помогла силам Асада вернуть большую часть Сирии из под контроля повстанческих группировок.

Военная коалиция под руководством США, которая борется с ИГИЛ, изучает события, показанные в  этом и других видео, сказал Кэггинс, ссылаясь  на твиты Мохаммеда Хасана, независимого сирийского журналиста,  где  были  выложены видео показывающие несколько подобных столкновений  американских и российских сил, которые имели  мето  ранее.

Например, 18 июня Хасан выложил  в Твиттере видео, на котором видно, что несколько американских M-ATV пытаются заблокировать  российскую бронемашину  в северо-восточной Сирии.

«Коалиционные силы, по существующим каналам связи, работают с Россией  над тем, чтобы снять  конфликты  связанные с  нашими  передвижениями, чтобы предотвратить ненужное и незапланированное военное взаимодействие и при необходимости провести де-эскалацию  между силами», - сказал Кэггинс.


Добавлено из Твиттера Брета МакГурка


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Brett McGurk

@brett_mcgurk

·Jul 18

Еще кое-что о ситуации, с которой сейчас сталкиваются наши  люди в Сирии. Эта история остается в тени  других непрекращающихся национальных катастроф - но она проистекает из той же проблемы: полного отсутствия лидерства в Белом доме, полного пренебрежения жизнями американцев.

Русские теснят  американские войска в Сирии на фоне скандала  из-за отношений Трампа с Москвой  Спор о разведданных о выплатах в Афганистане разоблачает глубокий раскол в правительстве по поводу того, как обращаться с Россией.

politico.com

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1.9K

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Brett McGurk

@brett_mcgurk

·Jul 18

Суть происходящего -  на этом клипе ниже. Наши войска НИКОГДА не должны быть поставлены на эту позицию. Трамп, конечно, ничего не знает об этом, потому что этого  нет в кабельных новостях. Но ни один настоящий главнокомандующий никогда не допустит подобного.

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Maxim A. Suchkov

@m_suchkov

· Jul 18

Удивительные кадры # Россия  военные заблокировали  # подразделение США. Российский офицер, выступавший через переводчика, говорит, что "это # территория Сирии, Россия  действует здесь  по приглашению # Асада"  и  спрашивает "на каких основаниях здесь находятся США", он  говорит американцу, чтобы  тот  "донес  до своего генерала, что Россия  настоятельно просила прекратить преследовать их"

twitter.com/ruslantrad/sta…

44

851

1.7K

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Brett McGurk

@brett_mcgurk

·Jul 18

«Трамп играет в гольф, в то время как  американские войска в Сирии теперь ежедневно сталкиваются с русскими благодаря его  поспешному  решению уступить 2/3 некогда стабильной территории  Путину и Эрдогану  Г-н Президент:  поднимите трубку и скажите Путину, чтобы он прекратил преследование наших войск».

https://youtu.be/3BOOr4O_y8o

5K views

0:08 / 1:01

From Ruslan Trad

700

7.8K

12.7K


tiago

@t1ago79

Replying to @brett_mcgurk

Это невероятно. Кто бы мог подумать, что мир увидит когда-нибудь  такое? Путин поставил  своего троянского коня в Белом доме, и американское разведывательное сообщество не способно его вывезти. Позор Республиканской партии. Республиканская партия сейчас является иностранной организацией.

5:23 PM · Jul 18, 2020·Twitter for Android

78 Retweets and comments

191 Likes


статью прочитали: 980 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
Marabu, 23.07.2020 16:11:43
"скажите Путину, чтобы он прекратил преследование наших войск"

Американская тупость, наглость и самодовольство достаточно долго выглядели смешными, пока не стали раздражать. На видео именно американский патруль преследует российские машины, зато как только их блокирует наш БТР, пиндосские вояки пересрались так, что аж не смогли сразу в свою машинку заскочить - забыли, как дверь открывается.
На вопрос, какого хера американцы вообще делают в Сирии, пиндос сопли пожевал и ничего не смог сказать. Был закономерно послан к своему генералу с горячим приветом.
И судя по интонациям беседы, скоро американцы начнут оказываться в кюветах всем составом патруля, ибо мозгов там явно негусто что в верхах, что в низах.

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