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дата публикации 22.07.20 05:52
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Армянская свадьба пела и плясала. На МКАД

"Брачную ночь" запомним надолго: Гор Оганесян поплатился за свадебную лезгинку на МКАД

Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД

© Sputnik / Алексей Филиппов

РОССИЯ

21.07.2020

Гор Оганесян так и не потанцевал с женой на собственной свадьбе, так как за нарушение общественного порядка на МКАД он был доставлен в отделение полиции.

ЕРЕВАН, 21 июл - Sputnik. Молодожены-армяне - Гор Оганесян с женой - вместе с гостями были доставлены в отделение полиции, где и провели ночь. За лезгинку на МКАД новоиспеченного мужа оштрафовали на 20 тысяч рублей. На танцоров составили административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство".

Накануне две полосы дорожного движения были перекрыты белым Rolls-Royce на МКАД. Участники свадебного кортежа вышли из машины и решили станцевать. Московская Госавтоинспекция начала проверку видео, на котором граждане нарушают общественный порядок.

LIFE SHOT

Танцевавшие лезгинку на МКАД молодожёны проведут первую брачную ночь в разных камерах и даже в разных отделах полиции. Сегодня свадебный кортеж перекрыл движение по двум полосам МКАД. Празднующая делегация выкатила из дорогих авто и принялась отплясывать…

0:22

Момент задержания молодожёнов, танцевавших лезгинку на МКАД.

https://t.me/Lshot/19496

Нагнали их белый Rolls-Royce уже на Бутырской улице в Москве. Её даже ненадолго пришлось перекрыть, чтоб влюблённые смогли развернуться. А к кортежу присоединились экипажи ДПС.

@Lshot

t.me/Lshot/19496

35.6KviewsJul 21 at 03:21

На попавших в сеть кадрах видно, как мужчины в костюмах и женщины в вечерних платьях пританцовывают прямо посреди дороги, чем сильно мешают владельцам других транспортных средств.

Фотография профиля, открывает страницу профиля на сайте Твиттера в новой вкладке

Москва 24

@infomoscow24

Праздник, но далеко не для всех.

Ребята, явно собиравшиеся что-то отмечать, остановили машины на МКАД и устроили дискотеку. Другие водители танцы не оценили. Из-за спонтанного праздника движение на кольцевой было затруднено. 16+

https://twitter.com/i/status/1285246046738817031

4,4 тыс. просмотров

12:11 PM · 20 июл. 2020 г.

14

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​В интервью Lifeshot он сказал, что не совершал никакого административного правонарушения и тоже всё время находился в автомобиле. Кто и где танцевал — сказать не может, потому что был занят последними приготовлениями к свадьбе и был "на телефоне".

Гор говорит, что эту "брачную ночь" они с молодой женой запомнят навсегда.

LIFE SHOT

1:28

Оштрафованный за лезгинку на МКАД Гор Оганесян говорит, что не совершал никакого административного правонарушения и тоже всё время находился в автомобиле. Кто и где танцевал — сказать не может, потому что был занят последними приготовлениями к свадьбе и был "на телефоне".

https://t.me/Lshot/19506

Гор говорит, что эту "брачную ночь" они с молодой женой запомнят навсегда.

@Lshot

t.me/Lshot/19506

31.5KviewsJul 21 at 07:40

При этом один из гостей - Арутюнов - рассказал, что молодая жена, просидевшая ночь в свадебном платье в отделе полиции из-за лезгинки на МКАД, сама в момент, когда было сделано видео, находилась у себя в квартире. Так как кортеж как раз в это время направлялся к невесте, чтобы забрать её из дома.

Полиция забрала молодых уже по дороге с венчания.

Всего на свадьбу было приглашено около двухсот человек.



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