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опубликовано редакцией на Переводике 22.07.20 05:02
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россияне рвутся в Турцию несмотря на ограничения

Как сообщает туристическая компания, на фоне запрета  авиарейсов, россияне ищут способы поехать  в Турцию  на  отдых  через Белоруссию

Elena Teslova   | 21.07.2020

Russians seek to travel to Turkey despite restrictions

MOSCOW 

Несмотря на запрет на международные рейсы из-за пандемии коронавируса, россияне пытаются вылететь  на отдых  в Турцию.

Пересекая границу с Белоруссией через лес или со  справкой о направлении на лечение, россияне затем летят в Турцию.

В апреле, после введения общенациональной блокировки в России, эксперты туристической поисковой компании Aviasales отметили рост запросов на полеты из Минска - крупнейшего международного аэропорта в Белоруссии - в Турцию.

После проверки IP-адресов они обнаружили, что большинство поисковых запросов были сделаны пользователями из России.

С середины мая, сразу после первых шагов по ослаблению карантина  в России, пользователи Aviasales начали активно искать возможность полета в Турцию через Беларусь.

К середине июня запросы с российских IP-адресов превысили запросы, сделанные в Беларуси, а после объявления о возобновлении воздушного сообщения между Россией и Турцией количество запросов из России увеличилось в четыре раза.

Пользователи заинтересованы в рейсах в Стамбул, Анталию, Даламан, Измир и Бодрум, хотя прямых рейсов по этим направлениям в Турцию пока нет.

Рейсы из Беларуси в Турцию возобновились 1 июля, но стоимость авиабилетов в настоящее время выше, чем обычно, поскольку перелет в одну сторону из Минска в Стамбул прямым рейсом Turkish Airlines стоит около 34 000 рублей (около 485 долларов США).

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