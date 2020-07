архив



опубликовано редакцией на Переводике 22.07.20 05:02 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russians seek to travel to Turkey despite restrictions" Турция - 21 июля 2020 г. Россияне рвутся в Турцию несмотря на ограничения Как сообщает туристическая компания, на фоне запрета авиарейсов, россияне ищут способы поехать в Турцию на отдых через Белоруссию Elena Teslova | 21.07.2020 MOSCOW Несмотря на запрет на международные рейсы из-за пандемии коронавируса, россияне пытаются вылететь на отдых в Турцию. Пересекая границу с Белоруссией через лес или со справкой о направлении на лечение, россияне затем летят в Турцию. В апреле, после введения общенациональной блокировки в России, эксперты туристической поисковой компании Aviasales отметили рост запросов на полеты из Минска - крупнейшего международного аэропорта в Белоруссии - в Турцию. После проверки IP-адресов они обнаружили, что большинство поисковых запросов были сделаны пользователями из России. С середины мая, сразу после первых шагов по ослаблению карантина в России, пользователи Aviasales начали активно искать возможность полета в Турцию через Беларусь. К середине июня запросы с российских IP-адресов превысили запросы, сделанные в Беларуси, а после объявления о возобновлении воздушного сообщения между Россией и Турцией количество запросов из России увеличилось в четыре раза. Пользователи заинтересованы в рейсах в Стамбул, Анталию, Даламан, Измир и Бодрум, хотя прямых рейсов по этим направлениям в Турцию пока нет. Рейсы из Беларуси в Турцию возобновились 1 июля, но стоимость авиабилетов в настоящее время выше, чем обычно, поскольку перелет в одну сторону из Минска в Стамбул прямым рейсом Turkish Airlines стоит около 34 000 рублей (около 485 долларов США). статью прочитали: 736 человек Комментарии