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В России предложили ввести многомиллионные штрафы за отказ удалять запрещенную информацию

16 июля 2020

Приложение YouTube в смартфоне

SERGEY KONKOV/TASS

В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 15 млн рублей для владельцев интернет-ресурсов и провайдеров за отказ удалять запрещенную в России информацию.

Авторами законопроекта выступили депутаты-единороссы Александр Хинштейн и Сергей Боярский, следует из данных на сайте нижней палаты парламента.

Ответственности за неисполнение требований удалить или ограничить доступ к запрещенной в России информации сейчас в законодательстве нет, говорится в пояснительной записке, что "порождает правовую неопределенность" и "создает условия, способствующие нарушению законодательства".

Депутаты приводят данные о том, что зачастую удалением информации не занимаются крупные интернет-ресурсы, зарегистрированные за пределами Росссии. Так, по состоянию на апрель этого года есть 20 тысяч случаев неудаления информации в сервисах YouTube, Twitter, Instagram и Facebook, говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закона Кодекс об административных правонарушениях дополнят новой статьей, по которой за первое нарушение юрлица могут получить штраф до 4 млн рублей, за второе - до 8 млн.

Штрафы до 15 миллионов депутаты предлагают ввести за неудаление информации, содержащей призывы к экстремизму, порнографические изображения несовершеннолетних или данные о способах приобретения, изготовления или использования наркотиков.

Для физлиц штрафы варьируются от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, должностных лиц - от 200 тысяч до 800 тысяч.

В прошлом году в России приняли закон о "суверенном интернете". Основная его цель, декларируемая российскими властями, - обеспечить работу российского сегмента интернета даже в том случае, если его отключат от общемировой сети.

Согласно этому закону, маршрутизация трафика в России будет перестроена так, чтобы сократить объем данных, передаваемых за рубеж. Закон также предусматривает новый подход к блокировке интернет-ресурсов - не по IP-адресам (ее можно легко обойти), а с помощью технологии DPI, которая позволяет анализировать весь проходящий трафик и выделять в этом потоке специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям.

Критики закона говорили о том, что его введение приведет к подорожанию товаров и услуг, а также к падению скорости интернета для конечных пользователей.

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