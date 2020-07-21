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опубликовано редакцией на Переводике 21.07.20 10:54
скаут: yurazaytsev74; переводчик yurazaytsev74;
 
 

Украина на пороге энергетического коллапса

Уже с 1 августа в Украине существенно вырастут цены на электричество. Подорожание тарифов коснется как небытовых потребителей, так и население страны. В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обосновали необходимость повышения цен огромными долгами перед производителями "зеленой энергетики". При этом еще в мае и.о. министра Ольга Буславец заявляла, что в ближайшем времени нет никаких предпосылок для повышения тарифов. Однако судя по ситуации в отрасли, это не последнее подорожание электроэнергии в этом году. Украина находится в шаге от полномасштабного кризиса на рынке электроэнергетики, последствия которого могут привести к существенным сбоям. Главным образом, проблемы связаны с атомной энергетикой, которая является основой энергосистемы Украины. В мае этого года было зафиксировано рекордное падение мощности украинских АЭС, которая достигла исторического минимума. По официальной информации "Энергоатома", на сегодняшний день на атомных станциях Украины функционируют лишь 10 из 15 энергоблоков. Одни находятся на плановом или аварийном ремонте, другие работают на пониженной мощности, третьи выведены в резерв. При этом еще 2 из 10 блоков работают с балансовыми ограничениями.

Картина, мягко говоря, безрадостная. Статистику "Энергоатом" не скрывает, а вот о причинах возникновения кризисной ситуации умалчивает, прикрываясь общим падением потребления электроэнергии из-за карантина и увеличением производства энергии ветровых и солнечных электростанций. Однако дело не только в этом. Как известно, на сегодняшний день 6 из 15 реакторов украинских АЭС работают полностью или частично на топливных сборках ТВС-WR американской компании Westinghouse Electric Company. Именно из-за них "Энергоатом" и оказался в таком затруднительном положении. Дело в том, что, по условиям договора с Westinghouse, украинские специалисты не могут обслуживать американские тепловыделяющие сборки без надзора представителей компании-производителя. Недавно у двух энергоблоков (третьего блока ЮУАЭС и пятого блока ЗАЭС), полностью функционирующих на американском топливе, подошел к концу срок эксплуатации. Плановая проверка оборудования с участием специалистов Westinghouse была назначена на июль, однако американцы приезжать в Украину из-за эпидемии коронавируса побоялись и перенесли свой визит на неопределенный срок. В связи с этим, украинским специалистам  не оставалось ничего, кроме как вынужденно остановить  "проблемные" энергоблоки. Однако руководство "Энергоатома" прекрасно осознает, какой катастрофой данная ситуация может обернуться для всей энергосистемы Украины, поэтому о проблеме тут же было доложено наверх, в курирующее министерство.


Очевидно, что американцы не скоро доберутся до наших энергоблоков. Западные партнеры, видимо, слишком заняты своими делами, чтобы думать о чужих проблемах. Коронавирус и борьба за права черных куда важнее энергетического коллапса далекой Украины, причиной которого станет не что иное, как нежелание американцев выполнять свои обязательства. В итоге, в "Энергоатоме" решили действовать по принципу "спасение утопающих - дело рук самих утопающих" и пытаться выйти из затруднительного положения своими силами. Ситуация складывается, действительно, угрожающая. Впереди зима, и перспектива оставить без тепла и света всю страну выглядит не очень оптимистично. Вот только "антикризисные" меры, принимаемые "Энергоатомом", не только не решат проблему, но и могут привести к ужасающим последствиям. В энергетической компании не придумали ничего лучше, чем взять и запустить третий энергоблок ЮУАЭС с теми самыми американскими сборками в режиме пониженной мощности "для обеспечения региона необходимым объемом электроэнергии". Однако, очевидно, что наши атомщики просто не могут обеспечить надлежащий уровень безопасной эксплуатации ядерных установок. Несложно догадаться, чем может обернуться запуск энергоблока, дальнейшее функционирование которого, по сути, запрещено без проведения регламентного обслуживания.

Данная ситуация в очередной раз продемонстрировала крайне плачевное состояние украинской энергетики. Тем не менее, наши власти, привыкшие полагаться на волю западных кураторов, кажется, плохо осознают всю трагедию происходящего и вряд ли будут предпринимать действенные меры по реформированию системы. Гораздо проще продолжать поднимать тарифы на электроэнергию и использовать аварийные энергоблоки, наплевав на возможные катастрофические последствия.  


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