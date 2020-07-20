"Лихие" 1990-е заложили основы сегодняшней России Владимира Путина

К концу 1990-х годов национализм стал для России и угрозой и возможностью. И новые конституционные изменения Путина хорошо вписываются в эту тревожную дилемму

ADRIAN CAMPBELL 11 July, 2020

Президент России Владимир Путин | Twitter

Завоевав победу на всенародном голосовании по конституционным изменениям, Владимир Путин, если решит баллотироваться снова, может оставаться президентом России до 2036 года. После 20 лет у власти, память о хаотичных 1990-х годах в России остается основой легитимности Путина как лидера, который восстановил стабильность.

Хотя общественное мнение все ещё разделено в отношении этого десятилетия, не вызывает сомнений, что это был опасный и захватывающий период. Неоднозначность 90-х годов ёмко выражена популярном в то время русском слове «беспредел» - названии тюремной драмы 1989 года, обозначающем анархическую свободу и не несущей никакой ответственности власти.

В то время, бурный постсоветский переходный период в России рассматривался на стабильном пост-”холодновоенном” Западе как шокирующее, но не слишком существенное действо. У следующего поколения [россиян], нестабильность, неопределенность и неразбериха этого периода имеют более широкий резонанс, нежели в то время.

Крах демократов

1990-е годы начались с первых многопартийных выборов в Советском Союзе в марте 1990 года, когда Борис Ельцин стал лидером России. Они закончились строго 31 декабря 1999 года, когда Ельцин подал в отставку в пользу Путина, назначенного им преемником.

Десятилетие включало два провальных переворота в 1991 и 1993 годах, отмену руководящей роли Коммунистической партии, и упразднение СССР. В результате разрыва советских экономических связей, создания рыночной экономики и шоковой терапии, сопровождаемой массовой приватизацией страна испытала крупномасштабные экономические потрясения.

Социальное воздействие было огромным. Средняя продолжительность жизни упала, за 1991-2001 годы, среди взрослого населения России умерло дополнительно до пяти миллионов человек, уровень рождаемости рухнул и обе эти тенденции усугублялись широко распространенной преступностью и торговлей людьми. Эти негативные последствия были сосредоточены в периоды экономических кризисов в 1991-1994 и 1998-1999 годах.

Резко возросшее неравенство и появление нового класса богатых, в том числе из числа некоторых ведущих реформаторов, привели к тому, что термин «демократ» стал ругательством еще в 1992 году .

Петербургские реформаторы

Мои собственные исследования того периода показывают, что концентрация власти была тенденцией с самого начала реформ. И именно из части самого реформаторского движения возник стиль управления, связанный с Путиным.

Я прибыл в Санкт-Петербург в 1991 году, рассчитывая изучить конфликт между демократической и коммунистической идеологиями. Вместо этого я обнаружил, что конфликт, на самом деле, был между двумя группами реформаторов - теми, кто поддерживал сильную исполнительную власть, и теми, кто выступал за представительное или парламентское правление. Это был повтор российских дебатов 19-го века между героями государства и общества . В обоих случаях победили именно государственники.

Для сторонников сильной исполнительной власти, таких как ведущий реформатор и мэр Санкт-Петербурга, Анатолий Собчак, при котором Путин занимал пост заместителя, избранные члены Советов были препятствием для эффективного управления.

Все реформаторы объединились в противостоянии попытке государственного переворота со стороны не склонных к компромиссу Советов в августе 1991 года, но с тех пор раскол в лагере реформ - между сторонниками исполнительной и представительной власти стал расширяться. Кульминацией этого стал октябрь 1993 года, - короткий вооруженный конфликт между президентом и парламентом. Парламентские силы были, в основном, антилиберальными националистами, но их также поддерживали Советы. Среди них был возглавляемый реформатором Санкт-Петербургский совет, находившийся тогда в глубоком правовом конфликте с Собчаком, его бывшим председателем, из-за чрезмерной, по мнению депутатов Совета, концентрации власти в его руках.

Ельцин приказал своим силам стрелять по парламенту, чтобы подавить попытку государственного переворота. После разгрома парламента большинство региональных и городских советов по всей стране были распущены и заменены собраниями с ограниченными полномочиями.

Конфликт между Собчаком и его бывшими союзниками продолжался вплоть до его смерти в 1999 году. К тому времени, его бывший заместитель Путин достиг вершины исполнительной власти на национальном уровне, взяв большую часть санкт-петербургской команды Собчака, чтобы сформировать ядро ​​его кремлевской администрации.

Концентрация власти

Концентрация власти на всех уровнях иерархии означала более интенсивную борьбу с нулевой суммой, а не компромиссы, присущие парламентским системам. Более высокие ставки означали, что агрессивная мобилизация средств массовой информации для информационной войны стала характерной чертой избирательной политики 1990-х годов на региональном уровне, в соответствии с моделью президентских выборов 1996 года.

К тому времени коррупция, связанная с приватизацией, сделала Ельцина и реформаторов непопулярными - и многие опасались, что коммунисты вернутся к власти. Демократам пришлось прибегнуть к отчаянным мерам. Все возможные ресурсы были мобилизованы для обеспечения переизбрания Ельцина, в том числе сделки с влиятельными олигархами и с крупными медиаимпериями. Коммунисты потерпели поражение, но ценой этого был местный цинизм по поводу демократического процесса.

Президентство Ельцина оставалось обязанным губернаторам и олигархам России. Путину пришлось ограничить полномочия этих группировок, которые в 2000 году развернули кампанию под лозунгом «диктатуры закона». То, что такой лозунг может иметь поддержку населения, показывает степень разочарования общественности в конце 1990-х годов. Однако направление движения к концентрации власти было определено почти за десять лет до избрания Путина президентом.

Российские реформаторы 90-х годов в значительной степени добились необратимых экономических перемен, которых они хотели. Менее успешны они были в создании позитивной доктрины для новой России. Реформа, казалось, основывалась на идее, что России нужно как можно больше учиться у Запада. Со временем разочарование в этом идеализированном взгляде на Запад росло, и общественное мнение становилось все более националистическим .

К концу 1990-х годов национализм стал одновременно и угрозой и возможностью. Как и в конце 19-го века, в эпоху известного образца для подражания Путина, царя Александра III, политика национализма заключалась в том, чтобы обеспечить государство идеологией, в то время как централизация сдерживала бы его от выхода из-под контроля. Новые конституционные изменения, которые ввел Путин, продолжают этот двойной путь большей концентрации власти и акцента на национальную идентичность и суверенитет - и обе эти линии берут свое начало в начале 1990-х годов.

Adrian Campbell, Senior Lecturer in International Development, University of Birmingham

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