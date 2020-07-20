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скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Видео: Армения сбивает израильский беспилотник, управляемый силами обороны Азербайджана

Published 5 days ago on July 15, 2020

By EurAsian Times Desk

Армия Армении, как сообщается, сбила азербайджанский беспилотник, производства  Израиля. В заявлении армянской армии говорится, что израильский беспилотник был сбит одной из её  систем противовоздушной обороны вскоре  после нарушения им  воздушного пространства над южным участком армяно-азербайджанской «линии соприкосновения» вокруг Карабаха.


Она пообещала опубликовать  фотографии обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) позже. В заявлении также говорится, что в последнее время азербайджанские самолеты, вертолеты и беспилотники часто совершали полеты вблизи сильно защищенной линии фронта.

В армянском отчете также  утверждалось, что азербайджанские беспилотники неоднократно заходили   в воздушное пространство над направлялись на контролируемой Арменией территорией «в целях сбора информации»,  и  Армения призывала   Азербайджан избегать таких «провокационных шагов».

Armenia-Azerbaijan

Азербайджанский  генерал - в  ходе азербайджано-армянского пограничного столкновения  убито 15 человек

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в воскресенье,  Азербайджан заявил, что потерял 11 солдат и одного гражданского жителя, в то время как Армения признала потерю четырех военнослужащих

EurAsian Times: Latest Asian, Middle-East, EurAsian, Indian News

Израильская фирма Aeronautics Defense Systems производит несколько типов беспилотных летательных аппаратов "Орбитер", в том числе легкие системы, предназначенные для разведывательных задач и более мощные ударные беспилотники. Карабахская армия не уточнила, какой именно  был  сбит.

https://twitter.com/TheWolfpackIN/status/1283292242338369537?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1283292242338369537%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Feurasiantimes.com%2Fwatch-now-armenia-shoots-down-israeli-drone-operated-by-azerbaijan-defence-forces%2F

The Wolfpack

@TheWolfpackIN

“Массовый  протест на улицах столицы Азербайджана Баку против Армении из-за пограничных столкновений, в которых погибли по меньшей мере 11 азербайджанских солдат. Толпы скандируют: "Закончите карантин, начните войну. Прикажите нам (идти) на войну. Аллах Акбар".

164.2K views

2:48 AM · Jul 15, 2020

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Ранее  вечером, как пишет EurAsian Times, азербайджанцы, проживающие в Баку и прилегающих районах, провели  шествие по  улицам города. Держа азербайджанские флаги и скандируя «Карабах - наш, и он останется нашим», они собрались перед зданием парламента страны, где потребовали от правительства объявить мобилизацию, поскольку они готовы пойти на передовую и защитить свою родину.

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