дата публикации 20.07.20 05:58 скаут: Игорь Львович “Delfi.ee”,

"Bellingcat: один из самых разыскиваемых преступников в мире сбежал в Белоруссию через Таллинн " Эстония - 19 июля 2020 г. Bellingcat: один из самых разыскиваемых преступников в мире сбежал в Белоруссию через Таллинн Deutsche Welle 19.07.2020 Foto: Austria politsei Бывший член совета директоров "потерявшего" почти 2 миллиарда евро немецкого платежного оператора Wirecard AG Ян Марсалек (Jan Marsalek), объявленный в розыск, предположительно, скрывается на территории Беларуси. Об этом в субботу, 18 июля, пишет немецкий журнал Der Spiegel по итогам совместного расследования с российским интернет-изданием The Insider и основанным британским журналистом Bellingcat. Журналисты Bellingcat уточняют, что пришли к таким выводам на основании записей о пересечении границы, данные о которых содержатся в единой базе данных России и Беларуси. Согласно полученным сведениям, в ней содержалось лишь одно упоминание Марсалека: он въехал в Беларусь, куда прилетел на частном самолете, рано утром 19 июня этого года. Согласно пограничным записям, после этого из страны он не выезжал. При этом ни номер рейса, ни тип воздушного судна не уточнялись. Речь шла просто о "прибытии на однократно использованном для этих целей частном самолете". Изучив данные с сервиса FlightRadar, журналисты отследили частный самолет Embraer Legacy 650, прибывший в Беларусь из Таллинна 18 июня в 19.10 по местному времени (совпадает с мск). Спустя два часа после приземления в Минске — можно предположить, что за это время был пройден таможенный и иммиграционный контроль, отмечают авторы публикации — "таинственный самолет улетел в белорусский Витебск". ФСБ интересовалась Марсалеком Der Spiegel отмечает, что Марсалек показал пограничникам один из своих загранпаспортов, которые ранее использовал при посещении других стран. При этом сотрудники издания не исключают, что бывший операционный директор Wirecard мог также направиться из Беларуси в Россию, которую ранее многократно посещал. По сведениям Der Spiegel, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России проявила такой интерес к Марсалеку, что отслеживала его передвижения по всему миру, используя данные бронирований начиная самое позднее с 2015 года. По данным следствия, руководство концерна Wirecard записало в актив с несуществующих банковских счетов 1,9 млрд евро — практически четверть всего баланса. Скандал разразился после того, как аудиторы недосчитались этой суммы на балансе компании. В конце июня мошенническими операциями Wirecard, годами подделывавшего отчетность, заинтересовались следователи в Германии и других странах. На многолетнего руководителя, австрийца Маркуса Брауна завели дело, арестовали и выпустили под залог. Член совета директоров Ян Марсалек, считающийся ключевым звеном мошеннической схемы, бесследно скрылся. О нем издание Financial Times, в частности, писало, что в кругах лондонских банкиров он неоднократно хвастался связями в австрийских спецслужбах и знанием формулы яда "Новичок", а также другими подробностями отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Дело Wirecard Как пишет "Медуза", Немецкая компания Wirecard появилась в 1999 году. Она занималась обработкой платежей и работала с клиентами, с которыми не хотели сотрудничать банки и крупные платежные системы — например, порносайтами и нелегальными казино. К 2018 году Wirecard стала одним из самых известных немецких стартапов и попала в 30-ку крупнейших компаний Германии. В 2019 году журналисты Financial Times обнаружили несоответствия в финансовых бумагах сингапурского отделения Wirecard — в том числе странные сделки и поддельные контракты. Проблемы с отчетностью нашлись также у подразделений в ОАЭ и Ирландии. Расследование аудиторов показало, что на счетах компании не хватает около 2 миллиардов евро. Они должны были храниться на счетах в Азии — за деятельность в регионе отвечал 40-летний главный операционный директор Wirecard, австриец Ян Марсалек. В июне 2020-го весь топ-менеджмент, включая Марсалека, уволили. Гендиректора компании Маркуса Брауна обвинили в фальсификации отчетности и арестовали. А Марсалек уехал на Филиппины — пообещав коллегам, что найдет пропавшие деньги и докажет свою невиновность. Иммиграционные записи показывали, что он действительно улетел в Манилу, а оттуда уехал в Китай. Но расследование филиппинских властей показало, что записи были подделаны. Разыскивать Марсалека начали власти Германии и Австрии, а также спецслужбы других стран — по подозрению в связях с российской разведкой. Авторы расследования называют его одним из самых разыскиваемых преступников в мире. Журналисты отмечают, что Wirecard могла заниматься денежными переводами для финансирования российских частных военных компаний в Африке. По их данным, с 2015 года Марсалек работал над проектами в Ливии, где активно сотрудничал с российским советниками и европейскими чиновниками по плану ”гуманитарного восстановления” страны — на деле он подразумевал создание ЧВК для защиты бизнеса в Ливии. Авторы материала утверждают, что советником Марсалека по Ливии был Андрей Чупрыгин — российский эксперт по арабским странам, который якобы является высокопоставленным офицером ГРУ. статью прочитали: 32 человек Комментарии