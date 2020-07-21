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дата публикации 21.07.20 04:23
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Иран не собирается передавать Китаю остров в Персидском заливе

17 июля 2020, 

Иран не собирается передавать Китаю остров Киш в Персидском заливе в рамках 25-летнего соглашения о стратегическом партнерстве между двумя странами.

Управляющий директор Организации свободной зоны на острове Киш (KFZO) Голам-Хоссейн Мозаффари отрицает слухи о том, что Тегеран согласился передать стратегический остров Киш Китаю в рамках дорожной карты к соглашению о стратегическом партнерстве между Ираном и Китаем, подписанному в 2016 году.

«В соглашении есть только одна статья о китайских инвестициях в иранские острова в Персидском заливе. А передачу островов даже не обсуждают», — цитирует управляющего директора KFZO агентство MEHR. Голам-Хоссейн Мозаффари добавил, что первый раз читал о якобы передаче острова Киш Китаю еще два года назад.

Иллюстрация: google.com.

В июне правительство Ирана утвердило дорожную карту к соглашению о стратегическом партнерстве между Ираном и Китаем. Тегеран ее текст не публикует, однако еще почти год назад различные иранские источники начали сообщать о намечающихся невероятных инвестициях Китая в Иран, что может стать нефтегазовой «бомбой» для США.

Иранский источник Petroleum Economist сообщал, что общественности не расскажут многие важные детали документа, который может изменить глобальный баланс нефти и газа. Главным столпом обновленного соглашения якобы будут инвестиции Китая в иранский ТЭК в $ 280 млрд в течение ближайших пяти лет. В последующую пятилетку предполагаются вложения еще $ 120 млрд уже в транспортную и промышленную инфраструктуру Ирана.

Со своей стороны Тегеран якобы предлагает китайским компаниям первоочередное право разработки месторождений — как новых, так и тех, на которых работы остановили. Также партнеров из Китая приглашают участвовать в любых нефтехимических проектах в Иране. «Предложение включает в себя и размещение в Иране 5 тыс. человек для охраны с возможностью увеличения численности персонала для обеспечения безопасности транзита нефти, газа и продукции нефтехимии в Китай», — сказал анонимный иранский источник. Он добавил, что Китай получит гарантированную скидку в 12% на сырье и еще компенсацию в 6−8% за риски. Пекин якобы хотел еще 8−12% скидки от мировых цен и таким образом общий дисконт может достигнуть 32%, уточнял иранский собеседник Petroleum Economist, добавляя, что дополнительным бонусом для Китая станет возможность использовать низкооплачиваемую рабочую силу Ирана.

Масла в огонь недавно подлил бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, который на встрече с жителями провинции Гилян заявил, что Тегеран собирается подписать секретную сделку с иностранным правительством.

«В отличие от России и США Китай всегда придерживался политики невмешательства в конфликты и споры на Ближнем Востоке. Также Пекин был равнозначным торговым партнером для всех экспортеров нефти и газа в регионе и умудрился избежать политики противоречий. Поднебесная не ищет конкуренции с США и ей еще не приходилось размещать своих военных в регионе для охраны активов. Но эта ситуация не может продолжаться вечно. В условиях все более глубокой конфронтации с Вашингтоном Пекин может посчитать, что контроль над геополитическими игроками слишком заманчив, чтобы его игнорировать», — написал глава консалтингового агентства Qamar Energy Робин Миллс в издании The National из ОАЭ.


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