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Индейцы о "застройщике" Аляски: «Русский купец Александр Баранов — расист и насильник»

Эдвард ЧЕСНОКОВ 

Многие в России злорадствовали из-за «памятникопада» в Штатах. Мол, не уважают свою и чужую историю - поделом им. Но теперь война с неправильными, по мнению всевозможных радикальных группировок памятниками и монументами дошла и до нас. В смысле, до русского наследия в Америке.

Ведь в XIX веке северо-запад малонаселенного тогда материка - Аляска и часть Калифорнии - принадлежали России. Первым правителем этих поселений был русский купец-путешественник Александр Баранов. Именно он 221 год назад основал Ново-Архангельск, сейчас - город Ситка, один из центров теперь уже американского штата Аляска.

Монумент первопроходцу стоит на главной площади этого поселения с 1989 года. Но городской совет Ситки (шестью голосами против одного) постановил демонтировать изваяние отца-основателя. Формальный повод - обращение местных индейцев-тлинкиитов. Якобы Баранов «являлся расистом и уничтожал коренных американцев».

Сами тлинкииты были весьма воинственным народцем, держали рабов из других индейских племен, во время одного из набегов разорили Ново-Архангельск, убили несколько десятков русских и около трехсот их союзников, крещёных алеутов.

- Теперь памятник будет перенесён с площади перед горсоветом в исторический музей Ситки, - рассказала «КП» председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в США - Елена Брэнсон. - На заседании горсовета звучали слова: «Нам неинтересно, что думают об этом русские, ведь они враги, а Баранов - насильник и колонизатор». Именно так его деятельность теперь хотят интерпретировать в местном музее, в табличках и пояснениях: «Белый расист, угнетавший индейцев»... И недавнее распоряжение Трампа о защите исторических памятников здесь не работает: оно касается лишь объектов в федеральной собственности, а это изваяние принадлежит горсовету Ситки.

И ладно бы только монумент. Активисты требуют переименовать многочисленные географические объекты Аляски: остров Баранова, на котором стоит Ситка, и около десятка других островов, а также улицы, школы, площади с русскими названиями. Чтобы не «прославлять колонизаторов». Хотя 10% жителей Ситки являются потомками тех самых «барановцев», русских поселенцев, и некоторые до сих пор владеют языком Пушкина. Но их мнение никого не волнует.

Правду о нашем первопроходце рассказало посольство России в США:

«Его созидательная роль на Аляске и в Калифорнии очевидна. Под руководством Баранова было построено более 200 поселений, часть из которых существует до сих пор. В колониях открывались школы, библиотеки, больницы, более 60 православных храмов и даже семинария. За время правления Баранова приняли православие более девяти тысяч аборигенов. И сейчас тлинкииты, составляющие треть местных жителей, - православные... При Баранове были и санатории, и дома для престарелых», - заявил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов.

Ограничатся ли антирусские протесты одним памятником русскому купцу? Встанут ли на защиту своего исторического и культурного наследия русские американцы?

А ведь подобного рода опыт у них уже есть: в этом году удалось отстоять историческое название Елизаветинской крепости на Гавайях.Русского наследия в Америке немало - и Форт-Росс в Калифорнии, там сейчас музей. И телевидение, созданное выходцем из России Владимиром Зворыкиным. Он ведь был белоэмигрантом, нет ли в этом слове угнетения черных?.. Надо будет - активисты найдут. И попытки президента Трампа призвать к защите исторической памяти лишь ещё сильнее их раззадоривают.

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