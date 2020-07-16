Очередная Империя потянулась на выход

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Афганские СМИ: США эвакуируют 5 баз в Афганистане

Source: Xinhua| 2020-07-15 |Editor: huaxia

KABUL, July 15 (Xinhua) -- . Как сообщил в среду местный телеканал, США в Афганистане эвакуировали пять военных баз и передали их афганским силам.

«Соединенные Штаты, в соответствии с мирным соглашением, подписанным США и талибами в конце февраля этого года, приняли решение об эвакуации пяти баз», - сообщает Ariana News TV.

Как сообщается, базы расположены в южных провинциях Гильменд и Урузган и в восточных провинциях Лагман и Пактика.

До эвакуации иностранные силы размещались на девяти военных базах по всему Афганистану.

После подписания соглашения афганские лидеры, в том числе президент Мухаммед Ашраф Гани, многократно требовали от талибов снижения уровня насилия.

Однако боевики активизировали нападения, убивая и раня десятки комбатантов и гражданских лиц.

Правительство освободило более 4000 заключенных талибов, а боевики талибов после этой сделки освободили более 600 сотрудников национальных сил безопасности.

В настоящее время в Афганистане находится свыше 10 000 солдат и офицеров иностранных войск, в том числе 8500 американских военнослужащих, они занимаются подготовкой и оказанием помощи внутренним силам в войне с повстанцами.

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