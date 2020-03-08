Россия выбила ножку трехногой табуретки сланцевой индустрии США

Forbes





7 марта 2020 г.

Дэвид Блэкмон

Энергетика





Министр энергетики России Александр Новак прибывает на 178-е заседание Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене, Австрия, 6 марта 2020 года. (Фото Алекс Халада / AFP благодаря Getty Images)





В течение последних двух с лишним лет сланцевая индустрия США смогла сохранить нефтяной бум благодаря опоре на метафорическую трехногую табуретку. Ее три ножки легко распознаваемы:

- Возможность легально экспортировать сырую нефть в другие страны;

- Действующее разрешение на строительство трубопроводов и проведение гидроразрывов пласта; и

- Сохранение соглашения ОПЕК+ по ограничению экспорта другими нефтедобывающими странами.





Пока все три ножки стояли на месте, цены на сырую нефть оставались достаточно высокими, позволяя сланцевым компаниям продолжать бурение скважин, увеличивать общий объем добычи в США и, по большей части, оставаться достаточно прибыльными. Но, как и для любой табуретки, удаление одной из ножек нарушает бесспорно хрупкое равновесие, возможно означая беду для любого, кто на ней сидит.





В пятницу Москва выбила одну из трех ножек табуретки, отказавшись согласиться на дополнительные сокращения экспорта, которые были в одностороннем порядке предложены странами-членами ОПЕК в четверг в отсутствии российских представителей в зале. Цены на сырую нефть тут же рухнули, пережив свой худший день за последние 5 лет, упав на 10%.





Россия, не будучи членом ОПЕК, является крупнейшим участником так называемого соглашения ОПЕК+, приведшего к сокращениям добычи и экспорта нефти этими странами со времени первой его реализации в декабре 2017 года. Соглашение ОПЕК+ было впервые задумано летом 2017, после того, как цены на нефть марки "Брент" упали до около $45 в июне. Со времени его реализации, соглашение об ограничении экспорта помогло сохранить равновесие на рынке несмотря на быстро растущий объем производства сланцевой нефти в США, и оказало эффективную поддержку цены нефти марки "Брент", удерживая ее выше 60 долларов за баррель - зачастую выше 70 долларов - вплоть до недавнего падения в следствии коронавируса.





В четверг страны ОПЕК предложили дополнительные сокращения добычи, которые бы убрали с рынков еще 1,5 миллиона баррелей нефти в день, 1 миллион за счет снижения добычи членами ОПЕК, и оставшиеся 500,000 за счет снижения добычи Россией и странами, не являющимися членами ОПЕК. Однако в пятницу российский министр энергетики Александр Новак вернулся в Вену и проинформировал группу, что его страна не пойдет на дальнейшие сокращения.





Хотя в некоторых первоначальных сообщениях средств массовой информации указывалось, что Россия согласилась продлить существующие ограничения на экспорт до второго квартала этого года, агентство Reuters процитировало Новака так: "Учитывая решение, принятое сегодня, с 1 апреля этого года, ни у нас, ни у других стран, входящих и невходящих в ОПЕК, нет обязательств по ограничению добычи (нефти)".





Маниш Радж, финансовый директор Velandera Energy, заявил Marketwatch, что "Россия, определенно, делает ставку на то, что крах цен приведет к краху производства в США, что поможет восстановить ее доминирующее положение". Если это действительно ход мыслей в Москве, то скорее всего они будут разочарованы. Саудовская Аравия уже пыталась применить подобную стратегию, чтобы уничтожить американский сланец, заполонив рынок сырцом в 2014 году, чтобы создать огромное перенасыщение и снизить цены в попытке вернуть себе долю на рынке.





Такая стратегия демонстрирует неправильное понимание американских законов о банкротстве. Хотя падение цен на нефть, начавшееся в конце 2014 года, в конечном счете привело к тому, что сотни производителей сланца объявили о банкротстве согласно главе 11 Кодекса о банкротстве, конечным результатом этого процесса стала реорганизация большинства этих компаний и возвращение на рынок с гораздо меньшим долгом. Стратегия также не учитывает тот факт, что большинство производителей уже застраховали от потерь большую часть собственной доли добычи до конца 2020 года и далее.





В результате такого развития событий, со времени, когда саудовцы приступили к реализации своей стратегии по возвращению доли на рынке в середине 2014 года и до августа 2017 года, когда они начали переговоры с Россией по соглашению ОПЕК+, общая добыча в США по факту выросла на полмиллиона баррелей в сутки. Это увеличение производства произошло в течение периода, когда более 200 добывающих компаний проходили процедуру банкротства.





Поэтому, если план Москвы действительно состоит в том, чтобы попытаться "уничтожить" американскую сланцевую промышленность, то Новак и другие лидеры должны быть готовы к долгому и болезненному испытанию.





Следует отметить, что Новак также заявил в пятницу, что Россия будет продолжать сотрудничать со странами ОПЕК+ отслеживая рыночную конъюнктуру, подавая некоторую надежду, что компромиссное продление соглашения об ограничении экспорта может быть реализовано в ближайшие недели. В прошлом Россия отклоняла предложенные сокращения только для того, чтобы вскоре согласиться на альтернативный план.



