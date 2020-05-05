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дата публикации 05.05.20 04:08
скаут: Игорь Львович;
   
 

В Польшу идёт второй за последние пять дней танкер с российской нефтью

Eadaily.com  4 мая, 2020 

Второй за пять дней танкер с российской нефтью прибывает в Польшу. Ранее агентство Reuters сообщало, что польские госкомпании отказались от морских поставок российской нефти в пользу саудовской в апреле и мае.

Сегодня утром в Гданьск придет танкер Lomonosov Prospect. Он доставит на главный терминал Польши второй за последние пять дней груз российской нефти из Усть-Луги. По данным Marinetraffic, судно зайдет в Гданьск в 11.00.

Дедвейт танкера Lomonosov Prospect компании «Совкомфлот» составляет 113 тыс. тонн, и он является так называемым зеленым судном. Использует сжиженный газ в качестве основного топлива.

Ранее, 30 апреля, в Гданьск заходил другой танкер с российской нефтью, Rivera. В начале он доставил в Польшу саудовскую нефть с терминала Сиди Керир, а потом уже пошел за российской.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в апреле Польша не получит ни одного танкера с нефтью из России. А вместо этого закупила рекордные 560 тыс. тонн сырья в Саудовской Аравии, которая с марта занимается демпингом на нефтяном рынке, чтобы увеличить свою долю. Со ссылкой на трейдеров Reuters сообщало о том, что и в мае Польша будет получать танкерами саудовскую нефть вместо российской.

Тем не менее поставки российской нефти морским путем продолжаются. Как и по нефтепроводу «Дружба», по которому Польша получает 80% российской нефти. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков отмечал, что особенность поставок в Польшу из других стран состоит в том, что польские НПЗ настроены на переработку российского сорта Urals и другие сорта необходимо смешивать с российской нефтью, чтобы не пришлось перенастраивать перерабатывающие заводы: «Поэтому превалирующим поставщиком остается именно Россия».

При этом российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе вырос в цене выше cевероморского датированного эталона нефти (North Sea Dated). Urals подорожал до $ 16,39 за баррель. Вице-президент Argus Виктор Парно объяснял РБК, что коронавирус сильнее всего ударил именно по легкой нефти, так как на фоне пандемии мировой спрос особенно сильно упал на бензин. «Urals чувствует себя не так плохо в том числе потому, что выход более востребованного сейчас дизеля из тяжелых сортов выше, чем из легких сортов», — заметил эксперт. Он добавил, что подорожание Urals — следствие ожидаемого снижения поставок российского сырья по морю: суммарные поставки Urals из морских портов в мае должны уменьшиться более чем на 40%.

Напомним, что в мае — июне страны ОПЕК+ договорились сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки и Россия взяла на себя обязательства снизить производство до 8,5 млн баррелей — на 1,8 млн баррелей.

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