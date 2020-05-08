5 фактов о канадской тюрьме

BB.LV 7 мая, 2020

Канада — одна из самых безопасных стран в мире. На 100 000 человек тут насчитывается всего 139 преступников, которые совершили серьезное нарушение и попали в тюрьму.

Сегодня в Канаде около 40 тысяч заключенных и их число уменьшается. Хотите узнать об исправительной системе в Канаде? Мы подготовили для вас 5 удивительных фактов.

Факт №1. Содержание одного канадского заключенного дороже, чем обучение в Гарварде

Среднегодовая стоимость одного заключенного в федеральных канадских тюрьмах составляет около $115 000! Сумма возрастает, если за решетку попадает женщина или опасный преступник. Стоимость тюремного заключения женщины в федеральной тюрьме оценивается в $175 000 в год. Эта сумма может превышать $250 000 в год, если женщина находится в изолированных условиях содержания.

Эта цифра в разы превышает ежегодную стоимость обучения в Гарварде: ($49 653 в год)! К тому же эта сумма выше даже среднего дохода канадской семьи, которая составляет около $85 000 (данные за 2017 год). В провинциальных тюрьмах содержание обходится дешевле — около $70 000 в год.

Факт №2. Зарплата канадских заключенных не менялась 30 лет!

Канадские заключенные могут рассчитывать на зарплату от $5,25 до $6,9 в день! Эта цифра не меняется уже 30 лет.

Чаще всего заключенные в федеральных и провинциальных учреждениях Канады работают в роли уборщиков, поваров или мастеров по ремонту.

Факт №3. На образование одного канадского заключенного тратят около $3 тысяч в год

Исследование, проведенное в 2004 году Школой государственной политики и исследований Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, показало, что инвестиции в тюрьму на сумму $1 миллион позволят предотвратить 350 преступлений, а инвестиции в образование в тюрьмах на сумму $1 миллион — на более чем 600 преступлений! Видимо, канадцы верят, что знания могут снизить преступность, потому ежегодного выделяют $2 950 на образование на одного заключенного.

Факт №4. В одной из канадских тюрем вы можете переночевать за деньги

В Оттаве можно переночевать в тюрьме строгого режима, где проводились публичные казни! Эта тюрьма закрылась в 1972 году, но ее переоборудовали в хостел для смельчаков. За $40 за ночь вы можете провести сутки в одном из самых жутких зданий в мире! Посетители даже могут побывать в номере для смертников. Решились бы на такое?

Факт №5. В Канаде есть уникальная тюрьма для белых медведей!

В канадском городе Черчилл на месте бывшей военного морга находится уникальное место - «Дом номер D-20». Именно здесь в заключении сидят белые медведи, которые опасны для людей. До 1982 года их просто отстреливали, но теперь есть более гуманный способ обезопасить население от агрессивных мишек.

Канадский город Черчилл расположен в провинции Манитоба. Здесь вместе живут около тысячи людей и несколько сотен белых медведей. Если животное стало опасным для окружающих, то его отправляют в тюрьму на перевоспитание. Медведей там содержат несколько недель на строгой диете. Этот способ помогает зоологам сформировать негативные воспоминания у медведей о посещении Черчилла. После “перевоспитания” белых мишек усыпляют и отправляют вертолетом к побережью залива. Все медведи-уголовники получают яркую метку на холке. Увидели такого — проходите мимо!

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