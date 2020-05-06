



архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 06.05.20 13:21 скаут: ZIL.ok.130;

Ссылка на оригинал Про деньги Наткнулся тут на дзене на текст. Вполне вменяемый текст.

Это не значит, что согласен стопроцентно с тем, что там написано, но сама подача хороша и особенно иллюстрации — отменны.

И решил я помышковать -- попользоваться их иллюстрациями, а заодно расширить и углУбить, как говаривал Михаил Сергеич.

А то — чойта я? Без картинок тексты строчу, чо у меня фамилия на -байс заканчивается штоле? Я тоже с картинками хочу.

Итак речь о деньгах, как и предупреждает заголовок.

Ещё точнее — о связи кредитного мультипликатора и денежной массы(ДМ).

Вот вам первая картинка:





Тут видно, что нижний ряд кирпичиков — это есть денежная база. Это то, что «печатает» ЦБ.

А вот верхние ряды — это и есть та самая Денежная Масса, которую уже создают(без кавычек!) банки. Отношение ДМ к ДБ и есть кредитный мультипликатор(КМ).

Это не значит, что банки взяли да и напечатали ещё денег. Это значит, что они навыдавали кредитов и навыпускали ценных бумаг совокупно в N раз больше того, сколько «настоящих» денег «напечатал» ЦБ.

В норме это больше — от четырёх до шести раз.

Это «фундамент» денежной базы выдерживает даже в «шторм». Естественно — шторм финансовый.

А теперь давайте бросим взгляд в историю — как там обстояло дело с этими всеми ДБ, ДМ и КМ?

Вот вам ещё одна намышкованая картиночка:





И тут — смотрите — чтобы не допустить сильного обвала денежной массы — власти с банкирами подняли денежную базу. Тогда времена были ещё непросвящённые, начально-индустриальные и поэтому делали они это робко, попукивая от страха и вовсе «завалить» финансовую систему. И в результате — денежная масса упала на 38%, а ВВП США — на 32-33%. И они тогда ещё радовались, что не слишком сильно всё упало! Отметим — КМ упал в два раза. И возможно уже тогда появились кое у кого мысли, что можно было бы финансовыми рычагами манипулировать смелее.

Что они и продемонстрировали в 2008 году.

К этому времени уже расцветал постиндастриал и банкиры стали наматеревшие, ничего и никого не боящиеся и поэтому картинка получилась вот такая:



Видите?

Как вам? А? 379%! Драть! Вот это размах!

Это как лечить малярию дозами хинина по лопате за раз.

Но — о чудо!

ВВП гегемона от такой, драть, «терапии» — упал всего лишь на каких то жалких 3%! Официально, естественно — кто ж вам истинные числа покажет? Отметим — КМ упал в три раза, официально. Я это потому добавляю, что не боящиеся никого и ничего банкиры к этому времени не только финансовыми рычагами вертели как хотели, но и с информацией также обходились. Злые языки даже говорили «заврались вдупель», но это наверное наветы и зависть.

Только заковыка здесь в том, что в следующий раз(сегодня например!) — «дозой» в 400% — не обойдёшься. Да. И придётся увеличивать ДБ на тысячу с лишним процентов. А может и на несколько тысяч сразу.

Ну что тут сказать — тут даже к гадалке не ходи — такой дозы экономика не выдюжит. Мало того — может, очень даже вероятно, что при таких манёврах КМ окажется отрицательным.

Нет, некоторые, вроде Фея нашего «домашнего» — скажут: «Ну и что?».

А дело тут в том, что если так случится — деньги потеряют ценность. Вообще.

Это будет даже не дефляция. Это будет АУТ. Это — то самое, про что некоторые(хе-хе-хе-с) пишут уже довольно давно — ЦБ, в случае США это ФРС — начнут печатать не деньги, а чистый долг. Т.е. система генерации долгов, какой изначально и была рейганомика — дошла до предела своего существования. Всё её ресурс окончательно исчерпан.

Сливайте свет — тушите воду, последний пусть самозаколотит крышку гроба.

Тут ещё и дело в том, что в «надстройке» над финансовым «фундаментом» кроме самой собственно «стены» — ДМ, есть и ещё одна составляющая — деривативы.

Вот вам уже моя картиночка:



Вот здесь видно, что жёлто-зелёненьким это — деривативы первого порядка, более светло-жёлтеньким — второго порядка, а серым — это вообще начинается «мусор» — деривативы третьего и высших порядков.

И это у меня на картиночке всё выглядит пристойненько и благообразно. А на деле — всё отвратительно и ППЦ как плохо. Ибо деривативы всех порядков превышают ДМ в десятки раз.

Представляете себе — над нормальным этажом — налепили чёрт знает из чего — целый небоскрёб?

Ну и прикиньте его устойчивость во время шторма.

Ну и в заключение — а как же обстояло дело у нас? В том самом 2008-ом? Когда матёрые банкирища американские подняли ДБ на скромных 400%?



А вот вам ещё картиночка:



Экономика у нас тогда упала на почти 8 процентов(7,8%), но вот мультипликатор — как у волка на морозе — стоит как вкопанный.

Хотя он и меньше нормального для этой экономической модели.

Закругляюсь.





Источник иллюстраций: вот

З.И.Л. статью прочитали: 44 человек Комментарии ﻿

Наткнулся тут на дзене на текст. Вполне вменяемый текст.Это не значит, что согласен стопроцентно с тем, что там написано, но сама подача хороша и особенно иллюстрации — отменны.И решил я-- попользоваться их иллюстрациями, а заодно расширить и углУбить, как говаривал Михаил Сергеич.А то — чойта я? Без картинок тексты строчу, чо у меня фамилия на -байс заканчивается штоле? Я тоже с картинками хочу.Итак речь о деньгах, как и предупреждает заголовок.Ещё точнее — о связи кредитного мультипликатора и денежной массы(ДМ).Тут видно, что нижний ряд кирпичиков — это есть денежная база. Это то, что «печатает» ЦБ.А вот верхние ряды — это и есть та самая Денежная Масса, которую уже создают(без кавычек!) банки. Отношение ДМ к ДБ и есть кредитный мультипликатор(КМ).Это не значит, что банки взяли да и напечатали ещё денег. Это значит, что они навыдавали кредитов и навыпускали ценных бумаг совокупно в N раз больше того, сколько «настоящих» денег «напечатал» ЦБ.В норме это больше — от четырёх до шести раз.Это «фундамент» денежной базы выдерживает даже в «шторм». Естественно — шторм финансовый.А теперь давайте бросим взгляд в историю — как там обстояло дело с этими всеми ДБ, ДМ и КМ?Вот вам ещё одна намышкованая картиночка:И возможно уже тогда появились кое у кого мысли, что можно было бы финансовыми рычагами манипулировать смелее.Что они и продемонстрировали в 2008 году.Видите?Как вам? А? 379%! Драть! Вот это размах!Это как лечить малярию дозами хинина по лопате за раз.Но — о чудо!ВВП гегемона от такой, драть, «терапии» — упал всего лишь на каких то жалких 3%! Официально, естественно — кто ж вам истинные числа покажет? Отметим — КМ упал в три раза, официально. Я это потому добавляю, что не боящиеся никого и ничего банкиры к этому времени не только финансовыми рычагами вертели как хотели, но и с информацией также обходились. Злые языки даже говорили «заврались вдупель», но это наверное наветы и зависть.Только заковыка здесь в том, что в следующий раз(сегодня например!) — «дозой» в 400% — не обойдёшься. Да. И придётся увеличивать ДБ на тысячу с лишним процентов. А может и на несколько тысяч сразу.Ну что тут сказать — тут даже к гадалке не ходи — такой дозы экономика не выдюжит. Мало того — может, очень даже вероятно, что при таких манёврах КМ окажется отрицательным.Нет, некоторые, вроде Фея нашего «домашнего» — скажут: «Ну и что?».А дело тут в том, что если так случится — деньги потеряют ценность. Вообще.Это будет даже не дефляция. Это будет АУТ. Это — то самое, про что некоторые(хе-хе-хе-с) пишут уже довольно давно — ЦБ, в случае США это ФРС — начнут печатать не деньги, а чистый долг. Т.е. система генерации долгов, какой изначально и была рейганомика — дошла до предела своего существования. Всё её ресурс окончательно исчерпан.Сливайте свет — тушите воду, последний пусть самозаколотит крышку гроба.Тут ещё и дело в том, что в «надстройке» над финансовым «фундаментом» кроме самой собственно «стены» — ДМ, есть и ещё одна составляющая — деривативы.Вот здесь видно, что жёлто-зелёненьким это — деривативы первого порядка, более светло-жёлтеньким — второго порядка, а серым — это вообще начинается «мусор» — деривативы третьего и высших порядков.И это у меня на картиночке всё выглядит пристойненько и благообразно. А на деле — всё отвратительно и ППЦ как плохо. Ибо деривативы всех порядков превышают ДМ в десятки раз.Представляете себе — над нормальным этажом — налепили чёрт знает из чего — целый небоскрёб?Ну и прикиньте его устойчивость во время шторма.Ну и в заключение — а как же обстояло дело у нас? В том самом 2008-ом? Когда матёрые банкирища американские подняли ДБ на скромных 400%?Экономика у нас тогда упала на почти 8 процентов(7,8%), но вот мультипликатор — как у волка на морозе — стоит как вкопанный.Хотя он и меньше нормального для этой экономической модели.Закругляюсь.З.И.Л.